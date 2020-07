Golpe a los ositos borrachos vascos: prohíben su venta por una demanda de Haribo

La policía impidió vender la pasada semana en un bar de Bilbao los "ositos borrrachos", unas gominolas con un 15 por ciento de alcohol que unos universitarios vascos comercializaron el año pasado y que ha llevado a los tribunales la multinacional Haribo.



Tres estudiantes de la universidad del País Vasco, Ander, Tamara y Julen, crearon en Portugalete estas gominolas con un 15 por ciento de alcohol, pero Haribo les exigió que dejaran de comercializar los ositos por la similitud de la forma de la golosina con los que vende la empresa alemana.



La multinacional les envió hace unos meses un burofax instándoles a cesar la comercialización de su producto, pero los jóvenes emprendedores no se arredraron y han seguido adelante con ellos. Hasta el momento han vendido millón y medio de ositos, en pequeñas cajas, tanto por internet como en bares.



Pero la semana pasada la policía se presentó en un bar del barrio de San Ignacio (Bilbao) "exigiendo la retirada del producto, alegando que estamos en un proceso judicial", han explicado los jóvenes.



Según los emprendedores "desde la amenaza que nos envió a través de un burofax Haribo los problemas no han hecho más que aumentar", pero ellos han apostado por "no rendirnos".



Así que de momento siguen vendiendo sus ositos, con cinco sabores (vodka con naranja, ginebra y fresa, whisky con cola, ron con piña y tequila con limón).



Los jóvenes alegan que les llevó casi dos años de investigación, en los que tuvieron que "experimentar con miles de ositos". Eso sí, aclaran con humor que "ningún osito ha resultado herido en el desarrollo de este proyecto".