La RAE nos lanza un divertido reto a través de Twitter, ¿podrás superarlo?

M. C.

En abril de 2018 la Real Academia Española presentó Enclave RAE, una plataforma que nació con el afán de adaptarse a los nuevos tiempos y usar los recursos multimedia a nuestro alcance para potenciar su contenido y llegar a los nativos digitales. Con un sinfín de recursos, principalmente para docentes, también encontramos curiosidades como el Registro de consultas, por ejemplo, que nos enseña cuáles han sido las palabras más consultadas en el Diccionario.

También tenemos talleres, aulas, consultas avanzadas y otros servicios a un solo clic con una suscripción mensual que nos dejan probar gratis. La idea, según la RAE, es que "nos ayude a entender la lengua y a usarla correctamente". Sin embargo, quizás esta no sea una tarea muy estimulante para el común de los mortales. Así que desde Enclave se han sacado un as de la manga que no ha dejado indiferente a nadie.

Así, usando su cuenta de Twitter, han publicado un test que se ha hecho viral. Un juego muy divertido en el que vamos eligiendo las opciones que nos dan desde la RAE, formulándonos preguntas de todo tipo. Desde gramática y ortografía hasta tendencias de búsqueda en el diccionario o semántica. Todo un repaso a los entresijos de nuestra lengua que no nos viene nada mal.

¿Te atreves?

Participar es muy fácil y solamente hay que ir siguiendo las instrucciones que nos van dando al pinchar en la opción elegida:

El reto ha gustado, y mucho, entre los tuiteros, que no han ocultado su sorpresa al ver que la RAE sigue el sendero de la modernidad.

¡Hala! ¡Qué genial! Me ha encantado, sobre todo haber llegado hasta aquí. ¿Habrá más? — SmartButterfly (@smartfarfalla) 29 de enero de 2019

FANTÁÁÁÁSTICO! Una forma genial de usar esto del Twitter! Enhorabuena! Espero las siguientes. 😉 — JM - La parejita de golpe (@laparejadegolpe) 29 de enero de 2019

Os engañé, no me rendí y he conseguido superar el reto (a la segunda, eso sí) Gracias por el buen ratito — Mariángeles García (@GelesGarGon) 25 de enero de 2019

Me ha gustado mucho, didáctico y divertido.¿Habrá más en un futuro próximo? — Dava (@abhorass) 30 de enero de 2019

Genial, lo he hecho con mis hijos. Fui eliminado antes que ellos😱. Mi hija, 3 ESO, completó el reto👍. Nos ha encantado pic.twitter.com/MdtVrMTkvD — Manolo J C R (@ManoloJCR) 29 de enero de 2019

¡Me encantan los retos y las palabras! Habéis dado en el clavo. A pesar de haber fallado varias preguntas he podido retomarlas. ¡Divertido y educativo! = éxito asegurado. ¡Enhorabuena! — Noemí (@NoemiGaHe) 26 de enero de 2019

Y sí, habrá muchos más retos que nos lanzarán desde Enclave. Estaremos pendientes.