Los hombres también quieren cambiadores para bebés en sus baños

M. C.

No es una reivindicación reciente, más bien lo contrario, viene de lejos. La situación la hemos vivido todos. Llegas a unos baños públicos con un bebé y, con toda probabilidad, el cambiador estará ubicado en el interior del servicio de señoras. Un hecho que todavía da testimonio de una sociedad en la que los cuidados corresponden mayoritariamente a las mujeres.

Sin embargo, la realidad está cambiando y la corresponsabilidad está llegando cada vez a más parejas, así que los padres también se encargan del día a día de sus retoños y ahora son ellos los que tienen que lidiar con el machismo imperante. Es el caso de Donte Palmer, un padre de Jacksonville, Florida (Estados Unidos) cuya denuncia se ha hecho viral en los últimos días.

"¿Por qué no hay cambiadores para bebés en el baño de hombres?", escribía el hombre en su cuenta de Facebook junto a dos fotos suyas haciendo malabarismos para cambiarle el pañal a su hijo en el baño de un restaurante. "Obviamente hacemos esto a menudo para que mi hijo se sienta más cómodo, ¡es lo habitual para él! ¡Solucionemos esto!":

"Tu mujer es una vaga"

Palmer, de 31 años, aseguró en declaraciones a Yahoo Estilo que las fotografías reflejan su rutina diaria con sus hijos de 12, 3 y 1 años, de los que se hace cargo de la misma forma que su mujer. "Paramos en Texas Roadhouse para comer y, mientras mi esposa pedía la comida, mi hijo Liam comenzó a inquietarse y supe que era hora de cambiarle el pañal", sostiene.

Su otro hijo, Isaiah, fue a ayudarle y es él quien le sacó las fotografías que después publicó en Facebook por encontrarlas "graciosas". "Algunas personas comentaron que mi mujer era una vaga por no cambiarle el pañal ella al niño y también que yo podría haber ido a nuestro coche, pero ¿por qué tiene que ser así?, se pregunta.

Para él, que muchos baños de hombres todavía no tengan cambiadores para bebés refleja cómo la sociedad diferencia los roles de madres y padres: "ahora somos muchos hombres los que asumimos las tareas de cuidado, pero no se nos reconoce por ello o no recibimos mucha credibilidad por hacer estas cosas tan básicas".