Taburete asombra con un concierto en un vuelo y Twitter quiere saltar del avión

El viaje de fin de carrera suele ser algo bastante memorable para cualquier universitario. Pero puede serlo todavía más si de la nada surge uno de los grupos de moda y ofrece un concierto a bordo para amenizar las largas horas de viaje -o torturarte, si eres más de Iron Maiden-. Eso es lo que hizo Taburete.

Todo parecía ir normal en el vuelo, retraso incluido. Lo que no sabían los pasajeros es que el retraso no se debía ni por causas técnicas ni meteorológicas, sino que se estaba preparando esta acción que promovió la agencia Nautalia Viajes. Cuando ya estaban en el aire, una trompeta comenzó a sonar y apareció el hijo de Bárcenas -no nos engañemos, Taburete podrá ser los nuevos Beatles (no), pero siempre serán el grupo del hijo de Barcenas, casi podían haber llamado a su grupo Banquillo-.

Para éxtasis de los viajeros y viajeras, interpretaron varias de sus mejores canciones:

Pero claro. Eso está bien si te gusta el grupo, si no, lo mismo te dan ganas de huir. Es como cuando estás escuchando música en el metro y aparece un músico callejero con un acordeón desafinado y no te deja escuchar justo cuando empezaba el solo de guitarra de November Rain de Guns N' Roses. Solo que con Taburete tus compañeros de vuelo estarán emocionados:

Bastante mal lo pasa la gente con miedo a volar como para añadirle el temor a que vengan a "amenizarte" el vuelo con un concierto mierder. — Flereous (@flersio) 1 de abril de 2018

"Taburete da un concierto donde nadie puede escapar"Ese es el titular. — Profeta Baruc (@Profeta_Baruc) 1 de abril de 2018

Pagar por un asiento y que te toque taburete ya tiene que ser incómodo... — H Mac (@alfredlanda) 1 de abril de 2018

Texting Estado Islámico. El chico al que se la suda Taburete me representa pic.twitter.com/9LzpPoeeDr — Jose Gonzalez (@telukito) 1 de abril de 2018

Taburete ha dado un concierto en un avión. pic.twitter.com/t8aa7ufKml — Jem Gorgory (@jemgorgory) 1 de abril de 2018

Ahora cada vez que coja un avión habrá dos cosas a las que le tendré pánico:1. A que algo vaya mal y nos estrellemos2. A que algo vaya mal y salga Taburete a cantar por sorpresa — Su Excelentísima Señora Callaque (@callaquenoveo) 1 de abril de 2018

El próximo concierto de Taburete será en un BlaBla Car — Kaco (@KacoForns) 1 de abril de 2018

Dicen ahí delante que viajan con nosotros los Taburete y que se van a animar a dar un concierto en pleno vuelo. pic.twitter.com/mvo0QUIoqG — Genko (Miguel) (@Genko) 1 de abril de 2018

serpientes en el avión pero en lugar de serpientes es un concierto de taburete — bé (@Erkas5) 1 de abril de 2018

O de ira. A mí me toca Taburete en un vuelo y me hago un Melendi. — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 1 de abril de 2018

¿Y sabéis quién lo predijo? Sí...