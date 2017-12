Dos octogenarios detenidos con 27 kilos de marihuana para regalar en Navidad

Al más puro estilo El jardín de la alegría, esa comedia inglesa en la que el cultivo y el uso de marihuana dejaba de ser un tabú para las personas maduritas, Patrick y Barbara Jiron, de 83 y 80 años, viajaban desde su California natal con el coche hasta los topes para alegrarle, supuestamente, la Navidad a su familia y amigos.

O, por lo menos, eso es lo que le han contado a los ayudantes del sheriff del Condado de York, que les dieron el alto en Nebraska cuando circulaban rumbo a Boston y Vermont con su camioneta, en la que portaban hasta 27 kilogramos de marihuana, una cantidad que en el mercado podría alcalzar los 300.000 dólares.

Un "regalo" caro que les puede salir carísimo

Estos generosísimos ancianitos proceden de California, estado en el que esta sustancia está legalizada para uso recreativo y medicinal, de modo que no dudaron a la hora de elegirla como regalo para sus amigos y familiares, recoge The New York Times.

Los agentes, que sintieron el fuerte olor a hierba cuando les dieron el alto, también encontraron en el vehículo múltiples contenedores de THC concentrado, el compuesto químico que se encuentra en el cannabis y es el principal responsable de la euforia que causa.

Más de nueve mil dólares solo en impuestos

Según el diario local The York News-Times, el señor Jiron habría pasado a disposición policial en la cárcel del Condado de York, mientras su mujer pudo evadir la prisión por problemas médicos, pero sí estuvo citada para declarar.

Se les imputan cargos de posesión de marihuana con la intención de entregarla a terceros y carecer de sello de impuestos de drogas, que acredita que se ha abonado el correspondiente tributo. Por la cantidad que llevaban en su camioneta, los Jiron deberían haber pagado unos 9.600 dólares.