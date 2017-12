El talento se encuentra donde menos te lo esperas y esta historia lo demuestra

Estamos rodeado de talento oculto y en muchas ocasiones no nos damos ni cuenta. A veces porque el talento permanece escondido, ya sea por voluntad propia o por circunstancias. Otras veces no lo vemos por el simple echo de no mirar. Esta historia es la de alguien que miró.

Nicolás José Isola es un columnista que escribe en medios argentinos, brasileños y españoles. Se encontraba en un bar, en una situación de lo más cotidiana cuando una mujer humilde se le sentó al lado. Y entonces, en un golpe de vista descubrió unos dibujos sensacionales.

Queda todo perfectamente plasmado en su hilo de Twitter:

1. Estoy en un bar. Una señora, de aspecto muy humilde, me pidió sentarse a mi lado. Le dije que si. — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

2. Sacó una hoja y un lápiz. Y comenzó a mirar a la mesa de enfrente. A los 4 minutos miro la hoja — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

4. No consumió nada. Y ellos jamás se enterarán que los retrató pic.twitter.com/ctMETjHVEw — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

5. Hay muchas cosas bellas que pasan cerca... muy cerca si las dejamos sentarse al lado... es solo mirar. Que tengas un muy lindo día y ojalá aprendamos a hospedar la inmensidad de la pequeñez — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

6. Ahora le pedí sacarle una foto legal a su obra. "Bien sûr! “. pic.twitter.com/Yica82431t — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

7. Una chica que estaba sentada cerca se le acercó, le dijo que también pintaba, se pusieron a charlar. pic.twitter.com/mBNfpLdp6V — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

8. Esa otra chica, cuando vio que saqué una foto de ese dibujo me dice: "Yo te pinté a vos hace un rato, leyendo". pic.twitter.com/pujYkm5Tg3 — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

9. Se va está chica joven me quedo hablando con la señora mayor. Hablamos en francés pero para contarme una anécdota sobre Grecia, su tierra, pasa a un excelente inglés y luego me dice que tiene raíces italianas y pasa al italiano. — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

10. Hay demasiada gente talentosa a la que el mercado deja afuera. Tanta. Y ahí está ella, plurilingüe, pintora, sola, esperando pasar las horas, sin consumir nada pic.twitter.com/KiKHYcU66Y — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

11. En fin, una moraleja: si no estamos solos en esto que llamamos vida, si tenemos personas que hoy a la noche nos esperan en casa, rezonguemos menos y agradezcamos más... nuestra vida está preñada de sentido — Nicolás José Isola (@NicoJoseIsola) 13 de diciembre de 2017

Aunque esta historia también podría ser interpretada de otra forma. ¿O acaso no parece una buena premisa para una cinta de terror un personaje que se sienta silenciosamente a dibujar personas sin que estas lo sepan? Solo hay que imaginar un mural lleno de estos dibujos, dispuestos de forma casi obsesiva. Y así, una bonita historia la transformamos en un cuento de un sociópata peligroso...