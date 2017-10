Los pelos de la nariz se llevan largos, llegan las extensiones nasales

Pocas torturas hay peores que quitarse uno a uno los pelos de la nariz. Dolor, lloriqueo, sufrimiento... Es una de las peores depilaciones que existen. Y una de las más absurdas: quitarse de raíz el vello de la nariz no solo implica dolor, también la pérdida de un sistema defensivo que se apoya en el pelo y también en la mucosa. El polvo se ve retenido para que no entre en el cuerpo; así como ciertos patógenos que quedan también allí atrapados (niños, no os comáis los mocos).

Retirarse el pelo de la nariz es un riesgo para la salud, pero no al extremo de que vaya a provocar la muerte (este artículo de Medicina Natural es una absoluta exageración). También ayudan a aclimatar el aire que entra a los pulmones. Y pueden ser un signo de belleza: llegan las extensiones para el vello de la nariz. Como lo lees, mira la foto.

Nose hair extension #nosehair #lashes #extensions #beauty #selfie #eyelashextensions #falselashes #加藤一二三 Una publicación compartida de GretChen Chen (@gret_chen_chen) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 12:39 PDT

Las extensiones de pelo para la nariz son la última moda implantada en Instagram. Con el aspecto de una araña saliendo por las fosas nasales, este nuevo aspecto incide en la tendencia de maquillaje exagerado que es "top trending" actual.

Para hacer frente a este nuevo "look" solo necesitas unas extensiones de pestañas que se adapten al interior de los agujeros de la nariz. En el siguiente vídeo puedes ver el proceso y cómo le queda de bien a la youtuber Taylor R.

Pasamos de la depilación a todo lo contrario: dejar que asomen sin rubor los pelos de la nariz. ¿Te atreverías a salir a la calle con estas extensiones?