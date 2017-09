¿Se puede aprender a usar un monociclo en 24 horas con tutoriales de YouTube?

El mundo se ha movido. Antes, cuando queríamos aprender a hacer algo buscábamos a un amigo que nos explicase, consultábamos el manual de uso de un aparato o nos apuntábamos a algún curso. Hoy buscamos tutoriales en YouTube. No importa qué quieras hacer, aprender a usar una cámara reflex o a imitar el rugido de Chewbacca, YouTube tiene un tutorial para ti.

In A Day es una serie de vídeos de Mashable en la que uno de sus redactores intenta aprender a hacer algo en 24 horas recurriendo únicamente a tutoriales de la red. En este caso ha intentado aprender a usar un monociclo, algo que varios amigos suyos hacen y no creen que lo vaya a lograr. "Es muy difícil y cuando te caes duele mucho", le dice uno de ellos.

El momento más humillante llega cuando después de medio día intentándolo, su jefe, que llevaba 15 años sin subirse a un monociclo, se sube y se da un paseo por la oficina:

Con la caída del sol, tras más de 200 intentos, Derrick se rinde. "No han pasado 24 horas, pero no creo que pueda hacerlo. Estaba empezando a cogerle el truco, creo, pero no tengo ningún control sobre el monociclo y no creo que mi cuerpo aguante otra caída".

El reto anterior: el cubo de Rubik

El monociclo es la segunda entrega de la serie. En su primera aventura se enfrentó a algo que todos hemos tenido en las manos pero que muy pocos han resuelto: el cubo de Rubik. El protagonista pensaba que encontraría fácilmente un vídeo con el truco mágico que le permitiría completar la tarea, pero la realidad fue mucho más dura.

"Hay un algoritmo para cada situación y memorizarlo es muy difícil. Necesitas mucha paciencia y un error te obliga a empezar de nuevo". Y sin embargo, el final puede sorprenderte...