Este es el homenaje que le ha rendido 'Friends' a Matthew Perry tras su fallecimiento

La repentina muerte de Matthew Perry a los 56 años ha sido una de las noticias más tristes de la actualidad reciente. El actor que interpretó a Chandler Bing en Friends formó y formará parte del legado de Friends, una de las mejores sitcoms de la historia de la televisión, y también de la vida de toda una generación de espectadores, que se sintieron reflejados en la particular forma de ver la vida que tenía su personaje en la serie.

A falta de ver cómo es el comunicado conjunto que el resto del reparto compuesto por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer han confirmado que publicarán, han comenzado a llegar los primeros homenajes al intérprete. Uno de ellos ha sido el de la propia serie, que en el catálogo de Max en Estados Unidos -todavía HBO Max en España- ha querido dedicar un pequeño espacio al inicio de cada temporada, según ha confirmado Variety.

En esta cartela se puede ver una fotografía de Matthew Perry acompañada de un mensaje que dice: “En memoria de Matthew Perry. 1969-2023”. Aún no está disponible en HBO Max España, pero se espera que acabe estándolo próximamente.

Una muerte repentina

El actor Matthew Perry fallecía el pasado sábado en su casa de Los Ángeles, según las primeras fuentes policiales, ahogado en el jacuzzi de su domicilio pasadas las 16.10 horas. "No había señales de ningún hecho delictivo", añadía el periódico Los Angeles Times, que afirmaba que el Departamento de Policía de Los Ángeles encargado de "robos y homicidios" estaba investigando la muerte.

Este mismo día se ha confirmado que el reporte de la causa oficial de la muerte de Matthew Perry se había aplazado y que los resultados de la autopsia no han sido concluyentes, según ha informado la oficina del forense del condado.

Este aplazamiento suele significar que se ha completado la autopsia, pero el forense necesita más tiempo y la realización de estudios adicionales para llegar a una conclusión. "Una vez que lleguen las pruebas/estudios, el médico forense vuelve a evaluar el caso y hace la determinación de la causa de la muerte", explicó un portavoz de la oficina a People, medio que uno de los estudios pendientes es el informe toxicológico, que puede tardar varias semanas en completarse.

Perry, que saltó a la fama interpretando a Chandler Bing en la exitosa comedia de NBC Friends, ha sido honesto sobre sus luchas contra la adicción durante décadasas, algo de lo que dio buena cuenta en sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, publicadas en 2022, y que promocionó concediendo varias entrevistas. Sin embargo, se ha informado de que no se encontraron drogas en su casa en las pesquisas realizadas tras su fallecimiento.

El actor contó en sus memorias que pasó en varias ocasiones por programas de rehabilitación. De hecho, narró que se había gastado "nueve millones de dólares o así" en rehabilitarse del alcohol y las drogas.

Perry llegó incluso a estar muy cerca de la muerte hace cuatro años, cuando tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia por una perforación intestinal. Su colon estalló a causa del consumo excesivo de opioides y pasó dos semanas en coma, conectado a un respirador artificial.

