Así fue el sentido homenaje al actor fallecido Philip Seymour Hoffman en la saga de 'Los juegos del hambre'

Los juegos del hambre destacó especialmente por la crudeza de su temática y la evolución de sus personajes. Una tarea especialmente compleja por el hecho de llevarse a cabo en un contexto en el que el género de la distopía se popularizó entre el público juvenil. Y ahora regresa con la precuela Balada de pájaros cantores y serpientes, que se estrena el 17 de noviembre en cines.

Aunque es cierto que la saga de películas centró gran parte de su metraje en el triángulo amoroso entre Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), Peeta Mellark (Josh Hutcherson) y Gale Hawthorne (Liam Hemsworth), también profundizó en las tramas más políticas que tan enraizadas estaban en las novelas.

Entre otras cosas, Los juegos del hambre también habló de la dolorosa realidad de vivir bajo la opresión de un estado autoritario, que se ejercía a través de un grupo de personajes de más edad que los protagonistas y que también destacan entre las cosas más memorables de la saga.

Se incluye entre ellos a Plutarch Heavensbee (Philip Seymour Hoffman), aunque hay que recordar que la muerte del actor en 2014 dificultó la labor de rodaje de las dos últimas entregas de la franquicia.

Sin embargo, en lugar de recortar al personaje o utilizar imágenes generadas por ordenador para completar las escenas que faltaban, el equipo técnico encontró una forma muy emocionante de despedir al personaje y al actor que le interpretaba.

Jugando con las expectativas

Plutarch en una escena de 'Los juegos del hambre'

El personaje de Plutarch aparece por primera vez en En llamas y se presenta como un antagonista, encargado de diseñar la versión especial del Vasallaje de los Veinticinco de los Juegos del Hambre. Se trata de uno de los grandes cerebros del Capitolio y Philip Seymour Hoffman hizo un gran trabajo al jugar con las expectativas de la audiencia, que no era consciente de la evolución real del personaje. O al menos no lo eran aquellos que no habían leído los libros antes.

Al principio parece que los objetivos de Plutarch son perversos y que busca "castigar" a los antiguos vencedores enfrentándolos entre sí en una versión más brutal de los juegos. Sin embargo, finalmente, se revela que el verdadero propósito del personaje era reunir a los antiguos vencedores para que pudieran colaborar para destruir al Capitolio, y que en realidad siempre trabajó en secreto para el movimiento revolucionario.

El discurso final

Haymitch Abernathy (Woody Harrelson) en la saga 'Los juegos del hambre'

Aunque Philip Seymour Hoffman había rodado la mayoría de sus escenas de Sinsajo Parte 1 antes de morir, todavía tenía que rodar una última secuencia crucial de la úlitma película. En ella aparecía Plutarch discutiendo sobre el futuro de los distritos de Panem con Katniss después de que tuviera lugar la muerte del presidente Snow (Donald Sutherland).

Era una escena importante para la trama central de la película, ya que Plutarch se había convertido en una figura paterna para Katniss a lo largo de la saga, y sus palabras siempre le daban a Katniss la tranquilidad que necesitaba, especialmente para creer en el proceso revolucionario cuando terminan los juegos.

Por eso mismo, cortar la escena que le quedaba por rodar a Hoffman habría perjudicado a la historia, y era importante mantener las palabras que pronuncia el personaje. Y aunque no fuera sencillo, el director Francis Lawrence decidió que la escena se completase a través del personaje de Haymitch Abernathy (Woody Harrelson), que le transmite el mensaje de Plutarch a Katniss en forma de carta.

Esta escena restaura el diálogo que quedaba pendiente, no elimina el significado que reside en él y tampoco borra la emoción. De hecho, es incluso más especial si cabe pensar que Plutarch quisiera escribirle una carta a Katniss. Era un personaje que siempre usaba la tecnología avanzada, por lo que tal vez escribir cosas con lápiz y papel era su forma de reconocer que los tiempos habían cambiado.

Y dentro del contexto de la historia, hacer que Haymitch le leyera la carta a Katniss también tiene sentido. A Plutarch se le había asignado el puesto de Secretario de Comunicaciones tras guerra, y probablemente no hubiera tenido tiempo para visitar personalmente a Katniss. Y Haymitch también tiene un vínculo especial y emocional con Katniss.

El homenaje

Las palabras de Plutarch sirven para añadirle valor al poderoso final de la saga, ya que sería la primera vez que Katniss recibiera unas palabras de aliento de una figura con tanto poder. Katniss ha vivido toda su vida con miedo hacia las personas con autoridad y desconfía de los que tienen el control, incluida la líder revolucionaria del Distrito 13, la presidenta Alma Coin (Julianne Moore).

Plutarch Heavensbee en 'Los juegos del hambre'.

Pero, a diferencia de los otras personas de su estatus, Plutarch no está interesado en jugar a ningún juego político. Su objetivo es poner fin a los juegos, ya que sabe más que nadie que son una herramienta destructiva utilizada por el Capitolio para infundir dolor y miedo. Y Katniss lo sabe.

Por eso, hacer que Haymitch leyera la carta de Plutarch no sólo fue una solución narrativa con lógica, sino que además sirvió como el homenaje ideal para Hoffman, al qe los fans de la saga y las películas siempre recordarán con cariño.

