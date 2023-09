Este es el motivo por el que Angelina Jolie ha dejado prácticamente de actuar en la última década

Angelina Jolie ha revelado la razón por la que ha bajado el ritmo y ha dejado prácticamente de interpretar en los últimos años. La actriz prefirió no entrar en detalles, pero sí que reconoció que "hace siete años, sólo aceptaba trabajos que no requerían rodajes largos".

Lo hizo durante una entrevista con la revista Vogue, donde explicó que "teníamos mucho que curar" y que "todavía estamos encontrando nuestro equilibrio". Aunque no se refirió directamente al final de su matrimonio con Brad Pitt, la pausa temporal de la carrera de la ganadora del Oscar se sitúa en la misma época, ya que fue hace siete años cuando decidió solicitar el divorcio.

La actriz también reconoció sentirse "un poco deprimida estos días" y reveló que "en cierto modo, no siento que haya sido yo misma durante una década. En lo cual no quiero entrar".

[Disney presenta el tráiler de 'Wish: el poder de los deseos', la película que celebra sus 100 años]

Jolie habló con la revista para promocionar el Atelier Jolie, una línea de moda con conciencia social y medioambiental, aprovechando para reconocer que la compañía le ayudara a recuperarse emocionalmente durante su pausa.

"Creo que parte de esto también ha sido terapéutico para mí: trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti mismo. Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y este es el que mira hacia adelante", expresó Jolie.

Angelina Jolie en 'Eternals'.

"A veces la forma en que te vistes dice: 'No te metas conmigo, tengo mi armadura'. Pero quiero que una mujer se sienta lo suficientemente segura como para poder ser suave", declaró.

"Después de pasar por algo que me hizo daño, un terapeuta me preguntó si podía intentar usar una prenda holgada. Puede sonar tonto, pero asumí que los pantalones y las botas proyectaban una apariencia 'más dura', de una 'yo' más fuerte. ¿Pero era lo suficientemente fuerte para ser suave? En ese momento, no. Me sentí vulnerable. Ahora me pregunto si no sé cuál es mi estilo porque todavía entiendo quién soy a los 48. Supongo que estoy en transición como persona".

La carrera de Angelina Jolie actualmente

Angelina Jolie en 'Maléfica 2'.

Después de protagonizar la exitosa película de Disney Maléfica (2014) y dirigir y coprotagonizar junto a Brad Pitt Frente al mar (2015), su carrera quedó en pausa y en los últimos ocho años sólo ha tenido dos papeles protagónicos: Maléfica: Maestra del Mal (2019) y Aquellos que desean mi muerte (2021), del creador de Yelllowstone.

También tuvo papeles secundarios en Eternals (2021) y la película de fantasía de 2020 Érase una vez...; y prestó su voz para el doblaje de El magnífico Iván (2020) y la nueva Kung Fu Panda 4.

Entre sus próximos proyectos destacan películas como Every Note Played, basada en el libro superventas homónimo; la secuela de Maléfica, titulada Mother of all faeries; y Maria, el nuevo largometraje de Pablo Larraín tras El Conde, donde Jolie interpretará a María Callas, la cantante de ópera más grande del mundo, durante sus últimos días en el París de los años 70.

