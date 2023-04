‘Indiana Jones y el dial del destino’ rejuvenecerá casi 50 años a Harrison Ford en una escena de 25 minutos.

Harrison Ford se despedirá de Indiana Jones por todo lo alto. Quince años después de que se estrenase El reino de la calavera de cristal, el actor vuelve a dar vida por última vez a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera en Indiana Jones y el dial del destino, la quinta película de la saga, que se estrena en cines el próximo 30 de junio.

El largometraje, ambientado en 1969, cuenta con una escena que llevará al público hasta el año 1944. Algo que podría parecer imposible teniendo en cuenta que Ford tiene ahora 80 años. La película lo rejuvenecerá hasta aparentar la edad que tenía su personaje en En busca del arca perdida, la primera entrega de la saga Indiana Jones, durante una escena que dura 25 minutos.

Los últimos avances tecnológicos están permitiendo llevar a cabo grandes hazañas en la gran pantalla y el director de la película, James Mangold, ha querido aprovecharlos para rejuvenecer considerablemente a su protagonista y así lo ha contado en una entrevista con la revista Total Film.

Anteriormente, el equipo técnico del largometraje había descrito el uso de una nueva tecnología de efectos especiales para rejuvenecer a Ford, y ahora se ha revelado que se utilizaron para rodar una escena concreta que no se quedará en un flashback del personaje.

Mangold describió a Ford como alguien "increíblemente habilidoso y ágil", algo que facilitó que el actor pudiera "fingir que tenía 35 años" cuando rodaba. "Teníamos cientos de horas de imágenes de él en primer plano, plano medio... Con todo tipo de iluminación, de día y de noche", declaraba el cineasta.

"Podría filmar a Harrison Ford un lunes como un hombre de 79 años [que era la edad que tenía durante el rodaje de la película] interpretando a uno de 35, y podría verle el miércoles con la cabeza modificada".

"No llevó ni un año de esfuerzo para llegar a un primer resultado", contaba Mangold. "Era una tecnología increíble y, en muchos sentidos, no pensé en ello. Solo me concentré en rodar lo que será un gran espectáculo de apertura de 25 minutos. El objetivo era darle a la audiencia una muestra de aquello que tanto habían echado de menos. Porque después, cuando la película aterrice en el año 1969, tendrán que adaptarse a lo que es [el personaje] ahora, que es diferente de lo que fue".

El uso de los efectos visuales

A principios de año, Harrison Ford reveló que se usó inteligencia artificial para revisar toda su filmografía, con el objetivo de lograr que su rostro envejecido se modificase para obtener una imagen sacada de imágenes de archivo.

"Tienen un programa de inteligencia artificial que puede analizar cada película que posee Lucasfilm", decía Ford. "Como hice un montón de películas para ellos, tienen todo este metraje, incluida la película que no se llegó a estrenar".

"Pueden extraerla [la imagen rejuvenecida] analizando de dónde viene la luz, de las expresiones. No sé cómo lo hacen. Pero esa es mi cara real. Luego pongo pequeños puntos en mi cara y digo las palabras y lo consiguen. Es fantástico".

"Espero que, aunque se hablará de ello en términos de tecnología, simplemente lo miréis y digáis: 'Oh, Dios mío, han encontrado imágenes'. 'Esto fue algo que rodaron hace 40 años'", expresaba la productora y presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy sobre el tema.

Ford también reconoció que verse a sí mismo rejuvenecido era "un poco espeluznante", pero agregó: "Esta es la primera vez que lo veo y me lo creo... No creo que quiera saber cómo funciona, pero funciona. Sin embargo, no me hace querer ser joven. Estoy contento de haber llegado a tener los años que tengo".

"Te estamos metiendo en una aventura, en algo que Indy está buscando, e instantáneamente tendrás la sensación de decir: 'Estoy en una película de Indiana Jones'", añadió.

