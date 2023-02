¿Cuál será la siguiente película de Steven Spielberg? El director desvela su futuro

"Algo debo haber hecho bien en la vida si estoy aquí, ante ustedes, recibiendo el premio al conjunto de mi carrera de uno de los mejores festivales de cine del mundo". Así de humilde y agradecido se mostró Steven Spielberg ante la sala de prensa abarrotada en la Berlinale, certamen al que acudió para recibir el Oso de Honor de esta edición.

El premio honorífico que recibió reconoce una filmografía con más de 100 títulos entre películas y series. Ha ganado tres premios Oscar, donde ha estado nominado 19 veces, y es uno de los cineastas más versátiles y virtuosos de la historia del cine. Así lo demuestran las películas que se proyectaron en la retrospectiva de su carrera en el marco del festival, que incluía E.T., el extraterrestre, Tiburón, La lista de Schindler, Múnich, El puente de los espías y Los Fabelman.

Sobre su última película, que ha sido para Spielberg "una experiencia emocional" por sus componentes autobiográficos, el cineasta explicó que fue concebida en medio de las restricciones impuestas por la pandemia y "bajo el impacto del miedo a la covid". Durante el confinamiento, se preguntó si había "una película que no hubiera hecho aún" y para la cual "probablemente no tenga ya tiempo de hacer en otro momento". Así fue como se decidió a contar la historia de su familia.

Próximos proyectos

A la inevitable pregunta sobre su siguiente proyecto, Spielberg declaró que aún no ha fijado la fecha de su próxima película, ya que encadenó consecutivamente las producciones de West Side Story y Los Fabelman, dos de los proyectos más exigentes de su carrera: "Estaba tan ocupado con dos películas seguidas... que nunca tuve la oportunidad de pensar qué iba a hacer cuando acabaran. Y hoy me siento aquí delante de todos vosotros diciendo: 'No sé qué voy a hacer ahora. No tengo ni idea".

Sin embargo, tiene toda la intención de tomar pronto una decisión al respecto: "Es una sensación agradable. Y también es una sensación horrible. Es bonito que pueda volver a tener el control de mi vida y tomar mis propias decisiones en mi vida real. Pero necesito trabajar y me encanta trabajar y esa es la mayor duda que voy a tener con el resto del año tratando de resolver esto."

Aunque no los mencionó en la rueda de prensa, en los últimos años se ha hablado de algunos proyectos que tiene entre manos. Entre las candidatas a su siguiente película están opciones tan variadas como un reboot de Frank Bullit, el mítico personaje que interpretó Steve McQueen en 1968 (para el que se ha rumoreado podría contar con Bradley Copper); y un biopic del compositor George Gershwin.

De lo que sí habló fue de su faceta como productor en la miniserie de HBO sobre Napoleón Bonaparte basada en un guion de Stanley Kubrick, para el que cuenta con la colaboración de la viuda del cineasta, Christiane Kubrick, y su hermano productor, Jan Harlan. "Estamos montando una gran producción para HBO como una serie limitada de siete capítulos", dijo.

