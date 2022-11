Danai Gurira: “No hay una agenda feminista en 'Black Panther, es la progresión de la primera película”

La continuación de Black Panther está marcada por un marcado tono femenino. Tras la trágica muerte de Chadwick Boseman y el adiós -por diferentes motivos- de la saga de Michael B. Jordan y Daniel Kaluuya, Wakanda se ha convertido en un matriarcado. “No es algo sorprendente. Lo que pasa es que no es habitual en Hollywood”, explica Danai Gurira a SERIES & MÁS, antes de recordar que la anterior película ya sembró las bases de ese mundo controlado por ellas.

“Wakanda es sinónimo de mujeres con poder, personalidad y fuerza que van por la vida sin verse obstaculizadas por el hecho de que son mujeres. No hay una agenda [feminista] oculta, solo es la progresión natural de la primera película”, zanja la encargada de interpretar a Okoye, la líder de las Dora Milaje, en una esperada secuela que llega hoy por fin a los cines.

Su compañera de reparto Florence Kasumba, otro miembro de la guardia real de Wakanda, no comparte la lectura de género en Wakanda Forever, explicando que las mujeres de este reino inventado de África son “personalidades feroces que casualmente resultan ser mujeres”. La actriz ugandesa-alemana celebra que la industria y la audiencia sean “más inteligentes que cuando la primera película se estrenó”. Según la leal Ayo en la ficción, en 2018 muchos se dieron cuenta de que “las mujeres deberían tener más responsabilidad [en el cine], y que la deberían haber tenido todo este tiempo”.

Al universo femenino de la saga se suma un nuevo personaje en esta secuela. Riri Williams es una inteligente estudiante universitaria e inventora que, sin proponérselo, atrae la atención del villano Namor y se convierte indirectamente en una amenaza para el futuro de Wakanda. La película presenta un personaje que tendrá su propio spin-off, Ironheart, en forma de serie para Disney+ en 2023.

La neoyorquina Dominique Thorne solo tenía 20 años cuando la primera película protagonizó un fenómeno cultural sin precedentes para la comunidad afroamericana. Black Panther fue la historia de presentación más taquillera de Marvel, recibió tres Oscar y entró en los libros de los récords como la primera cinta de superhéroes nominada como Mejor película.

Dominique Thorne y Lupita Nyong'o en 'Wakanda Forever'.

“Ver Black Panther fue definitivamente una experiencia sensorial y corporal completa para mí”, confiesa una actriz que ya ha aparecido en El blues de Beale Street y Judas y el mesías negro. “Me enseñó lo que estas películas podían hacer. Hay algo especial en el cine que le da el poder de cambiar vidas y formas de pensar. La primera película hizo eso por mucha gente, pero me tocó especialmente por el momento vital en el que yo estaba entonces. Y como actriz fue muy alentador ver que existían este tipo de personajes e historias”.

Thorne -y la presentación de un personaje ha sido vendido como una heredera de Tony Stark y su tecnología- es ahora uno de los reclamos de esta esperada secuela. “Me emociona ser parte de una película que sigue expandiendo la belleza, la diversidad y la complejidad de los roles en el Universo Cinematográfico de Marvel y particularmente en Wakanda. Estar en esta película es una experiencia circular y completa, y también me lo tomo como mi oportunidad de intentar dar voz a ese derecho a la representación y a ser visto por otras personas”, reivindica la actriz a sus 25 años.

El protagonista en la sombra de Wakanda Forever, y también de la campaña promocional de la película, es el legado de Chadwick Boseman. La trágica muerte a los 43 años del héroe de Black Panther dejó un hueco irremplazable entre los fans de la saga y sus propios compañeros de trabajo. “La energía durante todo el rodaje fue muy especial porque queríamos continuar con el legado de Chadwick. Para mí esta película no era sobre mi carrera. Esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, reconoce Florence Kasumba.

“Si pienso en Black Panther, pienso en él. Creo que la forma en que se cuenta la muerte de T’Challa es muy respetuosa y es una forma de cierre que necesitábamos todos para poder seguir en Wakanda”, concluye la actriz. La forma en la que Marvel ha gestionado en la ficción la muerte de T’Challa se ha mantenido en secreto hasta el estreno en cines de la película.

Okoye y Ayo son las Dora Milaje en el universo 'Black Panther'.

“Wakanda Forever fue un viaje complicado en muchos sentidos. Nosotros mismos estábamos lidiando con la pérdida, el dolor, y la desorientación mientras hacíamos esta película”, admite Gurira. “Queríamos hacer justicia al mundo que habíamos construido y, sobre todo, a nuestro hermano. Hemos hecho esta película para él y porque es lo que hubiera querido que hiciéramos”.

El trauma después de la repentina muerte del rey afecta notablemente a las tramas y las relaciones de la secuela de Black Panther. La propia Danai Gurira, conocida también por su Michonne de The Walking Dead, protagoniza una memorable escena con Angela Bassett, la nueva reina, a su pesar, de Wakanda. “Angela y yo creamos un clima de confianza entre las dos. Las dos venimos del teatro, así que decidimos que no importaba dónde estaba la cámara. No importa si el foco estaba en ella o estaba en mí. Fueron muchas horas, pero nos dejamos la piel en cada toma y lo hicimos juntas”, recuerda la actriz sobre el rodaje de una de las secuencias más dolorosas de la película de Ryan Coogler. Ahora ha llegado la hora de que los fans se enfrenten, por última vez, a la pérdida de un icono.

