Estas son las 25 mejores series de 2020: los expertos eligen las obras maestras que tienes que ver

Llega uno de los momentos más esperados por todos los seriéfilos, toca elegir las mejores series del año. En SERIES & MÁS hemos decidido no haceros esperar y que podáis disfrutar de nuestra lista desde el primer día. Las 25 mejores de 2020. Nuestras 25 mejores. Para vosotros. Para que no os perdáis nada de lo que hay que ver (sí, hay que ver) de este año.

Un curso donde la ficción española ha brillado por su calidad, variedad y riesgo, y eso se nota en el resultado final. Los canales y plataformas han echado toda la carne en el asador, destacando la variedad de géneros que han entrado en esta lista, que enumera todo lo imprescindible del año que termina.

Para extraer las 25 mejores series según la redacción de SERIES & MÁS, Valentina Morillo, Javier Zurro, Daniel Mantilla y Francis Arrabal, han votado sus 20 mejores, otorgando 20 puntos a la primera posición y 1 a la vigésima.

Os dejamos con las mejores series del año...

25. 'Larry David' T10 (HBO España)

Jon Hamm es uno de los actores invitados de la última temporada. HBO España

La serie de Larry David, creada por Larry David, guionizada por Larry David y protagonizada por Larry David, donde Larry David se dedica a hacer lo que él sabe hacer y le viene en gana. ¿Qué podría salir mal? (Francis Arrabal)

24. 'Insecure' T4 (HBO España)

Issa Rae e Yvonne Orji. HBO España

Insecure nació como respuesta a las críticas a HBO porque Girls era demasiado blanca: lo era, pero tampoco tenía por qué no serlo, de la misma forma que Insecure crece al no caer en la trampa de la diversidad y mostrarnos el día a día de un grupo de mujeres treintañeras y negras (ambas cosas son vitales en su discurso) que intentan poner en orden su vida. Como creadora y protagonista, Issa Rae vuela más alto que nunca con una temporada que se ha beneficiado de su aparente simpleza, con la complicada relación con su mejor amiga y las cuentas pendientes con su ex en el corazón de las tramas. (Daniel Mantilla)

23. 'Upright' (Sundance TV)

Tim Minchin y Ella Scott Lynch. Sundance TV

Esta dramedia australiana con agradecidos episodios de media hora y una producción que exprime con delicadeza los espectaculares paisajes australianos nos pilló desprevenidos. Una road movie que nos robó el corazón con sus aventuras alocadas, sus momentos de lirismo y la capacidad de encontrar la belleza en cada pequeño momento. Apuntemos el nombre de su joven protagonista, porque Milly Alcock es una estrella en potencia. (Valentina Morillo)

22. 'Better Things' T4 (HBO España)

Pamela Adlon y su mirada. HBO España

Pamela Adlon, creadora, protagonista, guionista y directora de todos los episodios no recibe el reconocimiento que se merece. Su serie es un lugar feliz, con detalles que brillan en lo formal y un gran corazón. Nos hace reír y llorar; nos da hambre, nostalgia, ganas de bailar, de acurrucarnos con una manta y de llamar a nuestras madres. Es la serie más bonita de la televisión. (Valentina Morillo)

21. 'Mythic Quest: Banquete de cuervos' (Movistar+)

El "equipo" de 'Mythic Quest'. Apple TV+

Cuánto se echan de menos en la televisión actual las comedias de verdad. La sitcom, creada y protagonizada por Rob McElhenney, se ambienta en un estudio de desarrollo de videojuegos para dar lugar a las situaciones más disparatadas, con personajes altamente excéntricos. Su episodio "confinado" es una auténtica joya y fue, sin duda, el más brillante y justificados de todos. Si Community y The Office hubieran tenido un hijo, se llamaría 'Mythic Quest'. (Francis Arrabal)

20. 'Little Fires Everywhere' (Amazon Prime Video)

Kerry Wahington y Reese Whiterspoon, protagonistas y productoras de la serie. Amazon Prime Video

Detrás de este aparente culebrón nos encontramos con una ambiciosa reflexión sobre la raza, la maternidad y la clase llena de grises. Sus personajes son mezquinas, egoístas, manipuladoras y tienen problemas para ver el mundo desde otra perspectiva que no sea la suya. Lo que toda la vida ha sido un antihéroe si el personaje es un hombre y una cabrona si es una mujer. Reese Witherspoon se vuelve a reivindicar (y van…) demostrando que el arquetipo de “pija sureña” puede dar mucho más de sí de lo que los prejuicios sobre su figura han hecho creer. (Daniel Mantilla)

19. 'La conjura contra América' (HBO España)

John Turturro es el rabino Lionel Bengelsdorf. HBO España

Adaptar a Philip Roth no era imposible, sólo había que encontrar quién lo hiciera. David Simon vuelve a demostrar que es uno de los showrunners más fiables de la ficción actual. También uno de los más insobornables. Ni una concesión al espectador. Con ritmo lento pero la precisión de un reloj plantea esta distopía realista sobre qué hubiera ocurrido si EE. UU. no hubiera entrado en la Segunda Guerra Mundial. El resultado, un mundo racista, antisemita y que odia al diferente… Una de las series que mejor definió la administración Trump sin subrayados. (Javier Zurro)

18. 'El último baile' (Netflix)

Michael jordan celebrando un triunfo más en los Bulls. Netflix

La serie documental a la altura de la figura deportiva de Michael Jordan. Eso es El último baile. Con el punto de partida narrativo situado en la última temporada de Air Jordan en los Chicago Bulls, la serie echa la vista atrás para revisitar y evaluar tanto a la figura como al hombre. Con sus glorias y sus miserias. No siempre Michael Jordan sale bien parado, en un ejercicio de honestidad y valentía (ya que él mismo es productor ejecutivo y aparece como entrevistado). Su complejidad narrativa y capacidad de análisis, hace que la docuserie sea de verdad trascendente, y su discurso humano y universal, más allá del baloncesto. (Francis Arrabal)

17. 'Homeland' T9 (Fox)

Carrie Mathison, uno de los grandes personajes de la televisión. FOX

Muchos seriéfilos la abandonaron por culpa de su torpe tercera temporada. Lo que no saben los que abandonaron a la siempre fascinante Carrie Mathison es que Homeland se recuperó. Y de qué manera. Si la temporada de Alemania con una malísima Miranda Otto ya voló alto, esta entrega final hizo justicia a la serie que rompió la imparable racha de Mad Men en los Emmy. El gran acierto de Alex Gansa y Howard Gordon fue centrarse en lo importante: la relación entre el maestro y su aprendiz. Su último episodio (Prisoners of War, como la serie original en la que estaba basada) es una de las horas de televisiones más implacables del 2020. (Daniel Mantilla)

16. 'Ramy' T2 (Starz)

El cómico Ramy Youssef. Starzplay

Ramy Youssef sobrevivió al reto de la segunda temporada (en el que se estrellan tantas series cada año) con su profundización en la búsqueda de la realización personal, religiosa y emocional de un americano musulmán de primera generación con tantas buenas intenciones como talento para dejar una ristra de cadáveres en su camino a la felicidad. Si su viaje es fascinante (con un explosivo clímax en el que Mahershala Ali se convierte en la voz del espectador), el de su familia no se queda atrás: la crisis vital del padre, la involuntaria transfobia de la madre o el tío que esconde sus propios traumas hacen que Ramy sea mucho más que "la serie sobre el milenial musulmán". (Daniel Mantilla)

15. 'El colapso' (Filmin)

Una escena de 'El colpaso'. Filmin

Quién nos iba a decir que una serie rodada antes de la pandemia iba a describir el mundo que trajo el coronavirus. Para muchos El colapso es "la serie de los planos secuencia", peor para ellos, se perderán un retrato despiadado de lo peor de la condición humana. Una serie que fantasea sobre cómo actuaríamos si el mundo colapsara. La respuesta la hemos tenido demasiado cerca, y se parece más de lo que nos gustaría a esta serie. (Javier Zurro)

14. 'The Good Fight' T4 (Movistar+)

Por tu bien, no te cruces en el camino de Diane Lockhart. Movistar+

Nadie daba un duro por el spin-off de The Good Wife, y ha terminado siendo, al menos, tan buena como su predecesora. Lo que nadie esperaba es que una temporada que tuvo que terminar abruptamente por el coronavirus tuviera varios dos de los mejores episodios del año. Especialmente el que fantasea con cómo hubiera sido EE. UU. si Hillary Clinton hubiera ganado. Irónica, capaz de reírse de sí misma y siempre con el colmillo afilado. Una joya. (Javier Zurro)

13. 'Schitt’s Creek' T6 (Movistar+)

Levy's, os vamos a echar mucho de menos. Movistar+

Esta minúscula serie de la televisión pública canadiense es el milagro que nadie supo ver venir. Es parte de su magia: el mundo la descubrió tan tarde que, cuando se había convertido en un fenómeno, la comedia creada por Eugene y Dan Levy ya se había terminado de escribir. Su histórico éxito en los Emmy es tan inédito como comprensible: en un año marcado por el aislamiento y la desesperanza, Schitt’s Creek era el lugar más feliz de la televisión. Pocas ficciones pueden presumir de ser mejor en cada temporada que pasa: fue el caso de esta arruinada familia que se ve obligada a vivir en mitad de ninguna parte. Puede que no sea la más original o radical que he visto este año, pero desde luego es la que más he necesitado. Larga vida a los Rose. Y a A Little Bit Alexis, claro. (Daniel Mantilla)

12. 'Better Call Saul' T5 (Movistar+)

De Jimmy McGill a Saul Goodman. Movistar+

La precuela de Breaking Bad nació a la sombra de la multipremiada serie madre, pero con cada entrega ha demostrado que tiene todo lo que hace falta para superarla. La última entrega fue excepcional en todos los sentidos y nos hizo clamar al cielo por la nominación que los Emmy le siguen negando a Rhea Seehorn, porque Kim Wexler en solitario podría ser la mejor serie de 2020. (Valentina Morillo)

11. 'Patria' (HBO España)

El gran momento de 'Patria'. HBO España

Mientras que el cine había tenido a directores como Imanol Uribe, que se atrevió a hablar de terrorismo con ETA matando, las series españolas no habían dado el paso. La novela de Fernando Aramburu fue tal fenómeno que se convirtió en la opción perfecta para romper el hielo. Patria es una serie irregular, pero que cuando funciona es inigualable. Su primer episodio es imposible que no emocione, y para la historia dejará a dos madres, Miren y Bittori, y dos interpretaciones, las de Ane Gabarain y Elena Irureta. (Javier Zurro)

10. 'Gambito de dama' (Netflix)

Anya Taylor-Joy como Beth Harmon. Netflix

Los caminos de Netflix son inescrutables, ni siquiera su algoritmo pudo predecir que tenían este éxito entre manos. Sin promoción alguna, Anya Taylor-Joy, su protagonista, y Scott Frank, creador y director, nos convirtieron a todos en cautivos y predicadores de sus milagros. Quién nos iba a decir que una partida de ajedrez podía ser tan emocionante. (Valentina Morillo)

9. 'The Mandalorian' T2 (Disney+)

Mando y Grogu. Disney+

Se acababa Juego de tronos y todos nos preguntábamos cuál sería la próxima Juego de tronos. Pues aquí la tienen: se llama The Mandalorian y está protagonizada por un ético mercenario y un pequeñajo verde de orejas puntiagudas que es capaz de derretir el Perito Moreno con sus gestos. Con todo el arsenal de producción de Disney detrás, y el amor incontrolable por Star Wars de Dave Filloni y Jon Favreau, la serie ha conseguido convertirse en el estandarte de la plataforma, ser una máquina de mercadotecnia para la compañía y situarse entre las mejores series del año gracias a su calidad. Porque, no se dejen deslumbrar por la mirada de Grogu, la serie es increíblemente buena. (Francis Arrabal)

8. 'Ted Lasso' (Apple TV+)

Nate the Great, Ted Lasso y Coach Beard. Apple TV+

Quién lo hubiera dicho, pero el año I de la producción original de Apple TV+ no lo han dominado las grandes superproducciones (Hola, See) ni los grandes dramas (The Morning Show), si no sus comedias. La serie creada y protagonizada por Jason Sudeikis (quien sacó el personaje de unas promociones para NBC Sports de la Premier League) es capaz, en una misma escena, de ser divertida sobre todas las cosas y hacerte llorar hasta la última lágrima, mientras reflexiona sobre la vida. ¿Quién da más? (Francis Arrabal)

7. 'Mrs. America' (HBO España)

La metáfora de Phyllis Schlafly. HBO España

Esta historia sobre Historia, con gran carga política y una narración hilada alrededor de luchas de poder y batallas dialécticas consiguió crear un relato entretenido, vibrante y muy apasionante, por eso merece estar entre las mejores del año. Por eso y por atreverse a poner en su centro Phillys Schlafly, la villana más contradictoria de 2020.

(Valentina Morillo)

6. 'Lo que hacemos en las sombras' T2 (HBO España)

¿Laszlo Cravensworth o Jackie Daytona? HBO España

Sobre el papel, las cosas con las que hace humor esta comedia (¡un palillo!) no tendrían que funcionar, pero alcanza unos niveles de genialidad que están al alcance de muy pocos. Se consolidó con su segunda temporada como una comedia infalible que, no solo no tuvo episodio malo, sino que varios podrían estar en la lista de los mejores del año.Es difícil uno; para decidirlo, la mejor opción (y autoregalo) es volver a verlos todos.

(Valentina Morillo)

5. 'Normal People' (Starz)

Ellos son Connell y Marianne Sheridan. Starzplay

Definir a Normal People como una historia de amor milenial sería un error. Lo es, pero es mucho más. Un retrato de cómo la diferencia de clases explota hasta en las relaciones más idílicas. La historia de Marianne y Connell duele porque sabe a verdad, a la imposibilidad de ser feliz cuando todo está en contra. Una brillante adaptación de la novela de Sally Rooney que trae uno de los descubrimientos del año: Paul Mescal. (Javier Zurro)

4. 'Podría destruirte' (HBO España)

Michaela Coel , una de las revelaciones del año. HBO España

Michaela Coel ya había demostrado su talento en Chewing Gum, pero con esta personal exploración del trauma (a través de la negociación que hace la protagonista consigo misma después de una agresión sexual), nos regaló la serie más estimulante del año en lo narrativo y lo formal, y se confirmó como una de las voces más potentes del panorama de la ficción actual. Imprescindible. (Valentina Morillo)

9. 'The Crown' T4 (Netflix)

Emma Corrin es Lady Di en 'The Crown'. Netflix

La serie creada por Peter Morgan va a obra maestra por temporada, y la cuarta no ha sido la excepción. Sobresaliente en producción, guion, dirección e interpretaciones, la ficción británica de Netflix sobre la Casa de Windsor se encamina hacia su final (solo le quedan dos temporadas más) en pleno estado de forma, consolidada como -abramos melón- la mejor serie original que ha concebido del gigante rojo. (Francis Arrabal)

2. 'Antidisturbios' (Movistar +)

Los antidisturbios. Movistar+

Series policíacas hay muchas. Series como Antidisturbios hay muy pocas. Rodrigo Sorogoyen firma -junto a Isabel Peña- su mejor obra en su salto a la televisión. Seis episodios que son pura electricidad. Vibrantes, tensos, perfectos. Un retrato sin concesiones a una unidad policial obligada a lidiar con una violencia que no sabe gestionar; y un bofetón con la mano abierta a las cloacas del estado. Una serie que pasa a la historia de la ficción española. (Javier Zurro)

1. 'Veneno' (Atresplayer Premium)

Daniela Santiago como Cristina Ortiz. Atresplayer Premium

A veces las series son buenas. En otras ocasiones son relevantes social, cultural y políticamente. Veneno cumple todas las casillas con el salto a la madurez creativa de Javier Ambrossi y Javier Calvo, como guionistas pero especialmente como directores y almas de un proyecto que fácilmente podría haber descarrilado. El impacto de la serie en Estados Unidos la legitima aún más, pero esta historia sobre la intolerancia, los narradores no fiables y las personas que nos definen no lo necesitan. Por su reivindicación y dibujo de una figura maltratada por la España y la televisión de los 90.



Por haber demostrado que ya no hay excusas para contratar a actores cis para interpretar a personajes trans. Por seguir apostando porque la emoción es una herramienta tan digna y válida como cualquier otra para contar historias en una industria llena de historias cínicas y nihilistas. Por recordarnos que a veces lo más difícil e importante que podemos hacer en nuestras vidas es intentar ser fieles a nosotros mismos, incluso si a cambio hay que hacerse cargo del precio que pagó Cristina Ortiz Rodríguez. Porque sí, ella corrió para que tantas otras pudieran caminar. Por todos esos motivos y muchos más, Veneno es la serie más importante del 2020. (Daniel Mantilla)



Votaciones

Francis Arrabal

20. 'Vamos Juan' (TNT)

19. 'El Palmar de Troya' (Movistar+)

18. 'Star Trek: Picard' (Amazon Prime Video)

17. 'La línea invisible' (Movistar+)

16. 'Territorio Lovecraft' (HBO España)

15. 'McMillions' (HBO España)

14. 'Gambito de dama' (Netflix)

13. 'The Good Fight' T4 (Movistar+)

12. 'Lo que hacemos en las sombras' T2 (HBO España)

11. 'Hollywood' (Netflix)

10. 'Larry David' T10 (HBO España)

9. 'Antidisturbios' (Movistar+)

8. 'Patria' (HBO España)

7. 'Mythic Quest: Banquete de cuervos' (Apple TV+)

6. 'Ted Lasso' (Apple TV+)

5. 'Mrs America' (HBO España)

4. 'El último baile' (Netflix)

3. 'Veneno' (Atresplayer Premium)

2. 'The Mandalorian' T2 (Dsiney+)

1. 'The Crown' T4 (Netflix)





Dani Mantilla

20. 'This is Us' (Fox Life)

19. 'El colapso' (Filmin)

18. 'Insecure' T4 (HBO España)

17. 'Mrs America' (HBO España)

16. 'Mira lo que has hecho' T3 (Movistar+)

15. 'Patria' (HBO España)

14. 'Ozark' (Netflix)

13. 'Ted Lasso' (Apple TV+)

12. 'Better Call Saul' T5 (Movistar+)

11. 'Gambito de dama' (Netflix)

10. 'Ramy' T2 (Starzplay)

9. 'Homeland' T9 (FOX)

8. 'Lo que hacemos en las sombras' T2 (HBO España)

7. 'Little Fires Everywhere' (Amazon Prime Video)

6. 'The Crown' T4 (Netflix)

5. 'Podría destruirte' (HBO España)

4. 'Normal People' (Starzplay)

3. 'Veneno' (Atresplayer Premium)

2. 'Antidisturbios' (Movistar+)

1. 'Schitt’s Creek' T6 (Movistar+)





Valentina Morillo

20. 'Devs' (HBO España)

19. 'The Great' (Starzplay)

18. 'La amiga estupenda' T2 (HBO España)

17. 'The Crown' T4 (Netflix)

16. 'Homeland' T9 (FOX)

15. 'Schitt’s Creek' T6 (Movistar+)

14. 'Ramy' T2 (Starzplay)

13. 'Insecure' T4 (HBO España)

12. 'BoJack Horseman' T6B (Netflix)

11. 'Ted Lasso' (Apple TV+)

10. 'Antidisturbios' (Movistar+)

9. 'Upright' (Movistar+)

8. 'Better Things' T4 (HBO España)

7. 'Gambito de dama' (Netflix)

6. 'Normal People' (Starzplay)

5. 'Veneno' (Atresplayer Premium)

4. 'Lo que hacemos en las sombras' T2 (HBO España)

3. 'Mrs America' (HBO España)

2. 'Better Call Saul' T5 (Movistar+)

1. 'Podría destruirte' (HBO España)





Javier Zurro

20. 'El estado contra Pablo Ibar' (HBO España)

19.'Little Fires Everywhere' (Amazon Prime Video)

18. 'Mira lo que has hecho' T3 (Movistar+)

17. 'The Eddy' (Netflix)

16. 'Vamos Juan' (TNT)

15. 'The New Pope' (HBO España)

14. 'El fiscal, la presidenta y el espía' (Amazon Prime Video)

13. 'Unorthodox' (Netflix)

12. 'Parliament' (Filmin)

11. 'Adult Material' (Filmin)

10. 'Patria' (HBO España)

9. 'Veneno' (Atresplayer Premium)

8. 'The Mandalorian' T2 (Disney+)

7. 'The Good Fight' T4 (Movistar+)

6. 'The Crown' T4 (Netflix)

5. 'El colpaso' (Filmin)

4. 'La conjura contra América' (HBO España)

3. 'Podría destruirte' (HBO España)

2. 'Normal People' (Starzplay)

1. 'Antidisturbios' (Movistar+)