El misterioso asesinato de la bisabuela de Hugh Dancy será el centro de un podcast llamado 'Ghost Story'

La investigación del misterioso asesinato de la doctora Naomi Dancy, bisabuela del actor Hugh Dancy, es el tema de un podcast sobre crímenes reales que estrenará Wondery, la compañía que ha producido títulos como Dr. Death o WeCrashed, que se han adaptado como series de televisión en los últimos años en diferentes plataformas de streaming.

Ghost Story, tal como informa Variety, desentraña la historia de Naomi Dancy, que fue encontrada muerta en 1937 después de recibir dos disparos en la cara mientras dormía. Hugh Dancy, actor conocido por series como Ley y Orden o Hannibal, participa en los episodios junto a otros miembros de su familia, así como detectives de homicidios, cazadores de fantasmas y médiums psíquicos.

Según la sinopsis oficial, esta es "una historia sobrecogedora sobre un embrujo que se convierte en una investigación de asesinato que desemboca en un drama familiar", que se narrará en siete capítulos que estarán conducidos por Tristan Redman, periodista y cuñado del actor.

Redman es un periodista que no cree en fantasmas. Pero en su habitación de adolescente ocurrieron cosas raras, más raras de lo normal. Cuando, años más tarde, descubre que los siguientes ocupantes de su casa familiar fueron perseguidos por el fantasma de una mujer sin rostro, siente curiosidad.

Por una extraña coincidencia, resulta que la casa en la que creció está justo al lado de una escena de un crimen, el de la bisabuela de su mujer, que fue asesinada de dos disparos en la cara en 1937. ¿Podría haber una conexión? Tristan decide investigar y pronto se encuentra donde ningún yerno debería estar: profundizando en la historia familiar de su mujer y haciendo preguntas que nadie quiere que se respondan.

"Se supone que los periodistas no deben tomarse en serio a los fantasmas", dice Redman a Variety. "Pero cuando descubres que puede haber uno en tu habitación y que puede estar relacionado con un asesinato familiar, ¿cómo no vas a investigarlo? Me he pasado dos años contando esta historia y estoy deseando que la gente la escuche. Trata de fantasmas, de un asesinato olvidado y de cómo nos enfrentamos a cosas incómodas del pasado".

Series basadas en podcasts sobre casos reales

Ghost Story se lanza el 23 de octubre y estará disponible en Wondery+ y Amazon Music.

Varios de los programas de Wondery han sido adaptados en los últimos años como series de a la televisión. Entre las más destacadas se encuentran Dr. Death, serie de Peacock protagonizada por Joshua Jackson y Alec Baldwin, contó la historia real de Christopher Duntsch, un neurocirujano estadounidense que fue condenado tras mutilar de forma permanentemente a varios de sus pacientes, causando la muerte a dos de ellos.

The Shrink Next Door, serie de Apple TV+ protagonizada por Paul Rudd, Will Ferrer y Kathryn Hahn, adaptó la historia real del psiquiatra Isaac Herschkopf, que infringió, según determinó en 2021 el Departamento de Salud de Nueva York, "las normas mínimas aceptables de atención en la relación psicoterapéutica". También en Apple TV+, Jared Leto y Anne Hathaway protagonizaron la versión ficcionada de otro de los originales de Wondery, WeCrashed.

