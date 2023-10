Bueno, bonito y gratis: guía con todas las plataformas de streaming gratuitas disponibles en España

Amazon anunció hace unos días que la publicidad llegará a Prime Video en 2024, esta plataforma se suma así a Disney+ y (HBO) Max, que también comenzarán próximamente a incluir anuncios en sus planes de suscripción más bajos, y a Netflix, que en un mes cumplirá su primer año con este modelo.

Para justificar su coste, estos servicios premium ofrecen estrenos destacados todos los meses y presumen de tener en exclusiva en su catálogo series tan codiciadas como La casa del dragón, Los anillos de poder, Stranger Things o las últimas películas de directores como Martin Scorsese o David Fincher, pero ahora el espectador también tiene a mano un amplio abanico de plataformas gratuitas a su disposición.

No siempre se siente la necesidad de estar pegados a la actualidad de los estrenos y hay épocas en las que se tiene menos tiempo libre o en las que viene bien hacer un recorte de gastos, en esos momentos estas plataformas son una buena alternativa que ofrece miles de horas de ocio frente a la pantalla sin ninguna complicación.

Desde el modelo llamado FAST (sigla de 'Free Ad Supported TV'), con anuncios en canales de emisión lineal y una parrilla de programación temática continua a contenido a la carta. Plataformas de streaming para ver contenido bajo demanda pero sin ningún compromiso por parte del usuario, porque son gratuitas y la mayoría de las veces ni siquiera requieren registro. Algunas, además, ni siquiera incluyen anuncios.

Arte

arte.tv

Sin anuncios.

No requiere registro para empezar a ver el contenido.

Esta plataforma gratuita y sin publicidad es un paraíso para quien esté interesado en contenido de índole cultural. Entre sus categorías incluyen cultura pop, política y sociedad, historia o ciencia y análisis de la actualidad. También destaca su apartado de conciertos en el que además de actuaciones de orquestas filarmónicas también pueden verse sesiones de electrónica con DJs, un concierto privado de Jamie Collum o espectáculos de danza.

Entre las películas destacadas en el momento de escribir este texto se encuentran El espíritu de la colmena, Repulsión, Face to Face y una amplia selección de cortometrajes europeos. Según explican en el servicio "dos tercios de los programas de su catálogo son inéditos en España".

ATRESplayer

atresplayer.com

Incluye anuncios.

Es necesario crear una cuenta, pero solo hace falta un correo y la fecha de nacimiento; no pide tarjeta bancaria.

El servicio de streaming gratuito del Grupo Atresmedia proporciona acceso a todos los programas de su familia de canales, incluyendo Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega, AtreSeries y canales online como Flooxer. Incluye anuncios.

Se pueden ver canales en directo, un amplio catálogo de series y programas en español a la carta, que incluyen sus populares telenovelas turcas y latinas; y preestrenos de episodios antes de que se emitan en la televisión lineal.

CaixaForum+

caixaforumplus.org

Sin anuncios.

Requiere registro y confirmación del correo electrónico. No solicita tarjeta de crédito.

En la misma línea de Arte, y también sin anuncios, la Fundación La Caixa lanzó un catálogo especializado en difusión cultural y científica en el que se pueden encontrar documentales, películas, arte digital, programas de divulgación, entrevistas, conciertos y óperas divididos en nueve categorías: artes visuales y plásticas, artes escénicas, música, literatura, pensamiento e historia, cine, arquitectura y diseño, ciencias de la vida, y ciencias físicas.

En este mes de octubre destacan como novedades un documental exclusivo e inédito que muestra la obra de Vincent van Gogh desde una perspectiva insólita; la serie documental Carla Simón. El poder femenino en el cine, en el que la cineasta reflexiona sobre cortometrajes y largometrajes dirigidos por mujeres; y películas de los directores franceses Bertrand Tavernier y Jacques Becker.

Crunchyroll

crunchyroll.com/es

Con anuncios.

No requiere registro para empezar a ver el contenido.

Este servicio está especializado en anime. La membresía Premium permite disfrutar el acceso inmediato a los episodios con emisión simultánea y todos los catálogos de los episodios anteriores a la temporada actual, pero de forma gratuita puede verse una selección de títulos, incluidos los episodios de estreno durante un tiempo limitado.

Tal como explican en su web, las cuentas gratuitas pueden ver los episodios nuevos, con anuncios, una semana después de haber sido transmitidos por la TV en Japón, y durante 8 semanas después de su estreno.

Mitele

mitele.es

Con anuncios.

No requiere registro para empezar a ver el contenido.

El servicio de streaming gratuito del grupo Mediaset incluye el contenido de canales como Telecinco, Cuatro, Divinity, Factoría de Ficción, Energy o Boing.

En su catálogo hay informativos, deportes, programas de entretenimiento, cine y series. En cuanto a estas últimas, permite ver a la carta durante tiempo limitado los últimos episodios emitidos (entre uno y tres) de títulos como The Rookie, 911 o Chicago Fire. También temporadas completas de otros como Al salir de clase, Mía es la venganza, Yo soy Bea, La tempestad, Camera Café y Hospital Central.

Plex

watch.plex.tv

Tiene anuncios.

Puede verse el contenido sin registro.

Plex tiene más 400 canales temáticos online y una amplia oferta de series y películas, entre las que destacan algunas como Manhattan, serie ambientada en el proyecto de la bomba atómica en el que centró Christopher Nolan su película Oppenheimer; The Dresden Files o Boss.

En cuanto a los canales, además de los que pueden encontrarse en otros servicios de este tipo, también ofrece contenido de Estados Unidos (esto en inglés y sin subtítulos), en el que pueden verse clásicos como The Carol Burnett Show, Ed Sullivan Show o Johnny Carson TV.

Pluto TV

pluto.tv

Con anuncios.

No requiere crear una cuenta.

En su catálogo a la carta están disponibles actualmente seis temporadas de Doctor Who, las únicas que se pueden ver en streaming en España; y otras series como La niñera, Los Ángeles de Charlie o Los asesinatos de Midsomer. También tiene una amplia colección de series británicas como Jane Eyre, Arriba y abajo o la más que recomendable The Hour; animes, series coreanas, telenovelas y series españolas clásicas.

En el apartado de películas la oferta es amplia y variada, con títulos destacados como Melancolía, Charada, El gatopardo o Breve encuentro. También tiene programas de entretenimiento y en los canales en vivo se pueden ver en maratón clásicos de los 90 como Melrose Place o Sensación de vivir.

Rakuten TV

rakuten.tv

Incluye anuncios.

No hace falta registrarse.

La plataforma de pago ofrece una selección de títulos de su catálogo que se pueden ver de forma gratuita y con anuncios.

En cuanto a series, actualmente pueden verse algunas como la recomendable Miss Fisher, Manhattan o Pacific Blue. La selección cinematográfica incluye destacados como Yo Tonya, La gran apuesta, Los Idus de marzo, Rec, Spotlight o colecciones de varios títulos de películas protagonizadas por Bruce Willis y Nicolas Cage.

Rlaxx

app.rlaxxtv.com

Con anuncios.

No requiere registro para empezar a ver el contenido.

Este servicio gratuito está centrado en los canales temáticos, pero también tiene una oferta de contenido que se puede ver a la carta

Su fuerte son los programas de entretenimiento y no incluye series, pero entre las películas disponibles actualmente están Toma el dinero y corre, Sospecha, La noche del cazador o Rebeca.

Run:Time

runtime.tv

Tiene anuncios.

Puede verse el contenido crear una cuenta.

Además de los canales temáticos, Runtime también ofrece un catálogo a la carta en el que pueden verse películas como Código 46, curiosidades como Efectivo, con un joven Chris Hemsworth junto a Sean Bean; Los sin nombre o El tren de las 3:10. Entre su clasificación por categorías destaca "Somos trash", con una selección de títulos de serie B y Z.

En series de ficción la oferta es muy limitada, pero allí pueden verse El día de los trífidos, con Brian Cox (Succession); Viaje a los confines de la tierra, con Benedict Cumberbatch; Acapulco Heat o tres temporadas de una versión francesa de Tarzán.

RTVE Play

rtve.es/play

Sin anuncios.

No requiere registro para empezar a ver el contenido.

La apuesta del ente público, Radio Televisión Española, acerca sus contenidos de forma totalmente online y gratuita con un catálogo muy extenso que incluye series, películas, documentales, programas de entretenimiento, contenido de archivo y noticias.

En cuanto a series, además de sus producciones originales recientes, incluye clásicos como Verano azul o Curro Jiménez; y un atractivo catálogo internacional en el que destacan Dowton Abbey, The Split, In My Skin, Los Durrell, Line of Duty, Top of The Lake, Call My Agent, Poldark, Los Miserables o la House of Cards original en la que se basó la de Netflix.

Viki TV

viki.com

Tiene anuncios.

Puede verse el catálogo gratuito sin registro.

La plataforma perfecta para los fans de las películas y series asiáticas en todos sus géneros, con originales de Corea del Sur, Japón, China o Tailandia. En España forma parte del grupo Rakuten, aunque puede verse de forma independiente.

Tiene una oferta de contenidos disponible de forma gratuita con subtítulos y anuncios, clasificad en categorías específicas para los entendidos de este popular mercado de ficción, pero también incluye algunas para iniciados con curiosidad.

Otras

Quedan fuera, aunque también pueden verse de forma gratuita MiTV+, la plataforma de canales de Xiaomi, aunque solo está disponible en algunos dispositivos; Tivify, porque su contenido más interesante requiere suscripción de pago; Filmzie, que se limita a canales en bucle, pero solo ofrecen subtítulos en inglés; y los canales disponibles en televisiones inteligentes como Samsung y LG.

