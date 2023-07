Michael Imperioli: "He decidido prohibir a los intolerantes y homófobos que vean mis películas y series"

Michael Imperioli ('The White Lotus')

Michael Imperioli, protagonista de series como Los Soprano y The White Lotus, ha publicado un comunicado oficial en contra del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que votó a favor de una diseñadora cristiana que se niega a crear páginas webs de bodas entre personas del mismo sexo por motivos religiosos.

"He decidido prohibir a los intolerantes y homófobos que vean Los Soprano, The White Lotus, Uno de los nuestros o cualquier película o serie de televisión en la que haya participado", escribió el actor en una publicación en su cuenta de Instagram.

Las declaraciones del actor se produjeron un día después de que la decisión firmada por el juez Neil Gorsuch (a la que se unieron el presidente de la Corte, John Roberts, y los jueces Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh y Clarence Thomas) aprobara la excepción a una ley que permitiría a las empresas discriminar por motivos de orientación sexual. También anula la discriminación positiva y pone fin a la condonación de préstamos a estudiantes.

"Gracias, Corte Suprema, por permitirme discriminar y excluir a aquellos con los que no estoy de acuerdo y a los que me opongo. ¡USA ! USA!", finalizó la publicación Imperioli, que después añadió en los comentarios frases como "el odio y la ignorancia no son un punto de vista legítimo", y "América se está volviendo más tonta cada minuto que pasa."

El tribunal falló a favor de la diseñadora Lorie Smith con seis votos contra tres, explicando que puede negarse a prestar sus servicios a bodas entre personas del mismo sexo a pesar de que la ley estatal de Colorado no permite la discriminación por motivos de orientación sexual, raza y género, entre otros. Los magistrados argumentaron que obligarla a crear los sitios web violaría su derecho a la libertad de expresión recogido en la Primera Enmienda.

"Hoy, el Tribunal, por primera vez en su historia, concede a un negocio abierto al público el derecho constitucional a negarse a servir a miembros de una clase protegida", afirmó en un comunicado oficial la magistrada Sonia Sotomayor, a quien acompañaron Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en los tres votos en contra del fallo.

"El movimiento por los derechos LGBT ha dado pasos históricos, y estoy orgullosa del papel que este Tribunal ha desempeñado recientemente en esa historia", continuó. "Hoy, sin embargo, estamos dando pasos atrás. ... Hoy es un día triste en el derecho constitucional estadounidense y en las vidas de las personas LGBT".

