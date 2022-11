Muere Kevin Conroy, la icónica voz de Batman, a los 66 años.

Kevin Conroy, más conocido por prestarle su voz a Batman en la serie Batman: La serie animada (1992), ha muerto a los 66 años. El actor falleció tras una corta batalla contra el cáncer.

Conroy nació en noviembre de 1955 en Westbury, Nueva York y estudió interpretación en The Julliard School junto Christopher Reeve, Frances Conroy y Robin Williams.

La voz más importante del reparto debía ser la del mismo Señor de la Noche, pero, siendo fiel a su naturaleza, Batman demostró ser una figura realmente esquiva y aunque casi cuarenta actores realizaran audiciones para el papel, ninguno de ellos parecía encajar del todo con la responsabilidad. Hasta que llegó Kevin Conroy.

'Batman: La serie animada'.

Kevin Conroy acabó siendo el escogido, siendo un experimentado actor de Broadway que ya contaba con numerosas participaciones en televisión y cine. "Queríamos que la voz de Batman tuviera una cualidad oscura, así como un lado más sexy. Hay algo en el personaje que atrae mucho a las mujeres, algo muy diferente al personaje de Superman, que es mucho más correcto. Batman acostumbra a romper las reglas" recuerda Andrea Romano, directora de actores en proyectos de animación, sobre el momento de escoger al actor ideal.

"Pensamos que su voz debía ser sexy de forma innata, de forma que no tuviera que interpretarlo el actor. Muchos de los actores intentaron interpretar el papel de forma tosca, a lo Clint Eastwood. Y entonces apareció Kevin y lo interpretó con su propia voz, aunque un poco más íntima. Y entonces todos nos dimos cuenta. Es él. Lo tenemos", añadió. Y así fue como la elección de Kevin como Batman determinó el tono del resto de la serie.

[Batman se convertirá en azteca en una nueva película animada de HBO Max Latinoamérica]

Batman: La serie animada se emitió en el canal infantil de Fox desde septiembre de 1992 hasta septiembre de 1995. La interpretación de Conroy como Batman fue ampliamente aclamada por la crítica y los fanáticos de los cómics y muchos de estos fans consideraban al actor como el único Batman.

"Kevin era la perfección", dijo Mark Hamill, que interpretaba al Joker, en un comunicado. "Era una de mis personas favoritas en el planeta y lo quería como a un hermano. Realmente se preocupaba por las personas que lo rodeaban: su decencia brillaba en todo lo que hacía. Cada vez que lo veía o hablaba con él, mi estado de ánimo mejoraba".

Conroy fue tan querido por dar voz a Batman que continuó con el personaje en otros proyectos de DC, incluidos los videojuegos Batman: Arkham e Injustice. También apareció en varias películas originales animadas como Batman: Gotham Knight (2008), Superman/Batman: Public Enemies (2009), Justice League: Doom (2012), Batman: The Killing Joke (2016) y Justice League vs. the Fatal Five (2019), entre otras. De hecho, la película animada de 2019 es la última película en la que el actor aparece como el Caballero Oscuro.

“Es un personaje icónico”, dijo Conroy a DC en una entrevista de 2014. “Es una parte muy importante del panorama cultural estadounidense y también algo increíble ser parte de esto".

Batman y Robin en 'Batman: La serie animada'.

Por otro lado, en Conroy hizo su debut como actor cinematográfico en el drama romántico de 1992 Chain of Desire. También protagonizó la serie de la NBC Another World y apareció en episodios de series tan clásicas como Dallas, Murphy Brown y Cheers.

También prestó su voz a otras franquicias animadas como Scooby-Doo y Masters of the Universe. En la última de ellas apareció interpretando a Mer-Man y a Hordak en He-Man and the Masters of the Universe.

Hace poco publicó Finding Batman, que se presentó como parte del Orgullo de DC de principios del 2022. Era abiertamente gay, lo que le convirtió en el único actor abiertamente homosexual en interpretar a Batman. Finding Batman habla de su propia experiencia interpretándolo mientras aceptaba su sexualidad.

