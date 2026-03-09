La energía que alimenta la IA: expertos de Iberdrola y NTT DATA debaten en A Coruña sobre el futuro del sector

"La energía en la era de la IA y los datos", el tema del próximo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA

La relación entre tecnología y energía será el eje del próximo Encuentro Tecnológico Quincemil NTT DATA, que se celebrará el miércoles 11 de marzo en A Coruña bajo el título “La energía en la era de la IA y los datos”. El evento tendrá lugar en el Espacio Avenida ABANCA, en pleno Cantón Grande, y reunirá a expertos del sector para analizar cómo la digitalización está cambiando el modelo energético. La asistencia es completamente gratuita y puede reservarse a través de este enlace.

La sesión, con entrada gratuita previa reserva, se desarrollará entre las 19:30 y las 21:00 horas y contará con una mesa redonda dedicada a explorar el impacto de la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos en ámbitos como la generación, la gestión de la demanda o el desarrollo de energías renovables.

Entre los participantes estarán Eilon Basurto Ardanza, Head of Power Digital Solutions de Iberdrola, y David Iglesias Sar, gerente en NTT DATA y Client Manager para Iberdrola Renovables. Ambos abordarán cómo la tecnología se ha convertido en un factor clave para mejorar la eficiencia energética y optimizar los sistemas de producción y distribución. La conversación estará moderada por el director de Quincemil, Pablo Grandío.

Acercando la tecnología a A Coruña desde 2023

El encuentro forma parte del ciclo de Encuentros Tecnológicos Quincemil NTT DATA, una iniciativa que se celebra en A Coruña desde 2023 con el objetivo de acercar las principales tendencias tecnológicas al público y al tejido empresarial local. En este formato divulgativo, expertos del sector comparten experiencias, analizan casos reales y dialogan con los asistentes sobre los retos de la innovación. Cuenta con el patrocinio de NTT DATA y de ABANCA.

La jornada se desarrollará en dos partes: primero la mesa redonda en el Espacio Avenida ABANCA y, al finalizar, una sesión de networking en la cafetería Copacabana, en los Jardines de Méndez Núñez. Allí, los asistentes podrán continuar la conversación con los ponentes en un ambiente más distendido y compartir impresiones con otros profesionales del ámbito tecnológico y energético.

Con esta nueva edición, el ciclo busca profundizar en uno de los debates más relevantes del momento: cómo el crecimiento de la inteligencia artificial y el procesamiento de grandes volúmenes de datos exige nuevas soluciones energéticas, al tiempo que estas mismas tecnologías permiten optimizar la gestión y la eficiencia del sistema.