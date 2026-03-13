“El verdadero cambio no es poner una mujer arriba: es transformar la cultura de la empresa”

La presencia de mujeres en puestos de liderazgo ha avanzado en los últimos años, pero el reto ahora es más profundo que aumentar el número de directivas. Así lo defendió María Troncoso, responsable de comunicación, asuntos públicos y sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia en la región noroeste, durante el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado en A Coruña.

“El verdadero cambio no es poner una mujer arriba, es transformar la cultura de la empresa”.

Con esta afirmación, Troncoso subrayó que la igualdad en el ámbito empresarial no depende solo de incorporar más mujeres a puestos visibles, sino de modificar la forma en la que funcionan las organizaciones.

Cambiar primero la cultura

Durante la mesa redonda sobre liderazgo femenino, la directiva explicó que las empresas deben empezar por integrar la igualdad en su cultura corporativa y en su forma de trabajar.

“Primero hay que cambiar la cultura de la empresa, que la igualdad forme parte del diálogo”, señaló.

A partir de ese cambio cultural, añadió, es cuando pueden consolidarse transformaciones más profundas dentro de las organizaciones.

De la cultura al cambio estructural

Para Troncoso, la evolución hacia una mayor igualdad debe pasar también por medidas concretas que permitan transformar las estructuras empresariales.

Eso implica establecer objetivos claros, medir resultados y aplicar acciones que aseguren que las oportunidades profesionales se distribuyen de forma equitativa.

“El cambio cultural abre la puerta y el cambio estructural es el que hace que esa puerta se mantenga abierta”, explicó.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Mesa redonda Liderazgo femenino en 2026

Diversidad más allá del género

La directiva recordó además que las empresas globales actuales deben trabajar la diversidad en un sentido amplio.

En el caso de Coca-Cola Europacific Partners, explicó, los equipos están formados por profesionales de diferentes generaciones, culturas y países, algo que exige construir entornos inclusivos donde todas las personas se sientan parte del proyecto.

“Hoy tenemos que hablar de diversidad en el sentido más amplio de la palabra”, afirmó.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

Estas reflexiones se produjeron durante la mesa redonda “Liderazgo femenino en 2026”, celebrada en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, un encuentro que reunió en A Coruña a directivas y profesionales de distintos sectores para analizar los avances logrados en materia de igualdad y los retos pendientes en el acceso de las mujeres a puestos de decisión.