Directiva gallega: “Todavía sorprende que sea él quien pare su carrera por una oportunidad de ella”

La igualdad en el liderazgo empresarial no depende solo de lo que ocurra dentro de las empresas. También se juega en las decisiones que se toman en el ámbito familiar. Así lo señaló Adriana Trillo Montero, directiva del sector energético, durante el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado en A Coruña.

“Todavía sorprende que sea él quien pare su carrera o acompañe a su pareja al extranjero por una oportunidad de ella”.

Con esta reflexión, Trillo puso el foco en una barrera cultural que, a su juicio, sigue condicionando el avance profesional de muchas mujeres, incluso en un contexto donde cada vez hay más presencia femenina en puestos de responsabilidad.

Un cambio que todavía genera sorpresa

La directiva explicó que en su entorno cada vez es más habitual que las parejas tomen decisiones más igualitarias en relación con sus carreras profesionales. Sin embargo, cuando esas situaciones se comentan fuera del ámbito privado todavía provocan reacciones de sorpresa.

A su juicio, esa percepción demuestra que la corresponsabilidad en el desarrollo profesional sigue siendo una asignatura pendiente.

En ese sentido, defendió que el avance hacia una mayor igualdad no depende únicamente de las empresas o de las políticas públicas, sino también de un cambio cultural más profundo en la sociedad.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Mesa redonda Liderazgo femenino en 2026

La corresponsabilidad, una clave para avanzar

Durante el debate, otras participantes de la mesa coincidieron en señalar que el reparto de los cuidados continúa recayendo en mayor medida sobre las mujeres, lo que puede limitar su disponibilidad para asumir determinados puestos de responsabilidad.

Para María Troncoso, directiva de Coca-Cola Europacific Partners, este factor sigue siendo uno de los principales desafíos para avanzar hacia una igualdad real en el liderazgo empresarial.

“Mientras no exista corresponsabilidad, seguimos estando en desventaja”, vino a resumir el debate.

El liderazgo femenino en 2026

Estas reflexiones se produjeron durante la mesa redonda sobre liderazgo femenino celebrada en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, un encuentro que reunió en A Coruña a directivas de sectores como la energía, la tecnología o la industria para analizar los avances y retos que todavía existen en el acceso de las mujeres a puestos de decisión.

Entre las cuestiones abordadas estuvieron el acceso a financiación para proyectos liderados por mujeres, la presencia femenina en sectores tecnológicos y la necesidad de impulsar redes de apoyo que faciliten el desarrollo profesional. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.