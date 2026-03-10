“No hace falta irse a Madrid para triunfar”: directivas reivindican Galicia como lugar para liderar empresas

Berta Caro, directora corporativa de Tecalis, y María Troncoso, directiva de Coca-Cola, en el Foro Mujeres Referentes Quincemil Pablo Rocha

El liderazgo empresarial y tecnológico ya no depende exclusivamente de estar en los grandes centros económicos del país. Esa fue una de las ideas que surgió durante la mesa redonda del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026, celebrado en A Coruña.

“No necesitamos estar en el paseo de la Castellana para ser referentes”.

Con esta frase, la directiva tecnológica Berta Caro defendió que el talento y la capacidad de innovación que existe en Galicia pueden competir e influir al mismo nivel que los grandes polos empresariales de España.

Liderar desde Galicia

Durante el debate, varias de las participantes coincidieron en que Galicia ofrece un tipo de liderazgo diferente al de ciudades como Madrid o Barcelona.

Adriana Trillo Montero, directiva del sector energético, señaló que en territorios como Galicia las oportunidades pueden ser menos numerosas, pero el liderazgo suele estar más conectado con el entorno y con el impacto real de las empresas en la sociedad.

A su juicio, esa proximidad permite desarrollar un estilo de gestión más cercano y más vinculado al territorio.

Un liderazgo más visible

Por su parte, María Troncoso, responsable de comunicación, asuntos públicos y sostenibilidad en Coca-Cola Europacific Partners Iberia para la región noroeste, destacó que el ecosistema empresarial gallego está muy marcado por la presencia de pymes y empresas familiares.

En ese contexto, explicó, el liderazgo se construye muchas veces desde relaciones de confianza y cercanía.

Además, recordó que la tecnología permite hoy dirigir proyectos globales desde cualquier punto del mundo.

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026: Mesa redonda Liderazgo femenino en 2026

Galicia como base para proyectos globales

Caro defendió que muchas empresas gallegas ya están exportando innovación y tecnología a nivel internacional sin necesidad de trasladar su base fuera de la comunidad.

En su caso, explicó que incluso proyectos que nacieron inicialmente con vocación de establecerse en Madrid terminaron apostando por Galicia como sede principal.

La directiva considera que el reto ahora pasa por que el propio ecosistema empresarial gallego sea consciente de su potencial y apueste por consolidar esa posición.

El foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

La reflexión se produjo durante la mesa redonda “Liderazgo femenino en 2026”, celebrada en el marco del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026. El encuentro reunió en A Coruña a directivas, emprendedoras y profesionales de diferentes sectores para analizar los avances y desafíos del liderazgo femenino en ámbitos como la industria, la energía, la tecnología o la sostenibilidad. Este evento celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña ha contado con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.