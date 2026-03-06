Verónica Bolón, profesora de la UDC: "Con la IA generativa somos cobayas, la estamos probando en tiempo real"

Es importante que las mujeres no solo usen la tecnología, sino también que la diseñen. Así lo explicó ayer la directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes y profesora titular de la Universidade da Coruña, Verónica Bolón, en el Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026.

Bolón participó en el evento, que se desarrolló bajo el lema Inspirar, liderar e impulsar, en una amena conversación que llevaba por título "Una revolución digital respetuosa" moderada por la periodista, directora de Sal de Marketing y creadora en @senparaxe, Saray Rodríguez.

La experta en algoritmos verdes señaló que estos nacieron tras comprobar que los algoritmos que usa la IA tienen un consumo energético bastante elevado, algo "peligroso" porque no se ve.

¿Y cómo se soluciona esto? Haciendo que los algoritmos requieran menos recursos, o bien usarlos para abordar problemas derivados del cambio climático. "Aunque la IA es parte del problema, también puede ser la solución", señaló Bolón, que dirige una cátedra que promueve informar al respecto para que la ciudadanía se conciencia de este factor.

Algo a lo que ayudaría que los algoritmos cuenten con un etiquetado energético. "Si la gente no sabe que existe este problema, va a generar miles de imágenes por diversión", añadió la científica, que concretó que la IA que más energía consume es la que emplean los usuarios, un uso que en la mayor parte de los casos podría ser prescindible.

Pero no todo recae sobre los usuarios, ya que las compañías deben hacer frente a su parte de responsabilidad. Bolón lo ejemplificó con una zona de EEUU con centros de datos en la que la factura de la luz subió un 250%, "que pagan los habitantes, no las grandes empresas". La profesora de la UDC considera que esto se debería regular.

La evolución de la IA

"Cuando empecé a trabajar en IA estaba terminando la carrera. Tenía una asignatura y me sonaba bien, por lo que mi proyecto de fin de carrera lo hice sobre ese tema", indicó Bolón sobre sus primeros contactos con esta tecnología.

Desde entonces, la situación ha ido evolucionando: así, al principio la "obsesión" era conseguir buenos resultados con los datos disponibles, después hacerlo rápido y ahora ya se centra en la sostenibilidad. "Podemos conseguir buenos datos, rápido, pero podemos intentarlo con modelos más simples, con una IA más responsable", comentó Bolón.

"Podemos conseguir buenos datos, rápido, pero podemos intentarlo con modelos más simples, con una IA más responsable" Verónica Bolón, directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes

Y es que la Inteligencia Artificial se ha popularizado mucho, especialmente en los últimos años. "Con la IA generativa somos cobayas, la estamos probando en tiempo real. No somos conscientes de lo que se nos viene encima", indicó la profesora de la UDC, sorprendida de que sus alumnos "se crean completamente a salvo".

Ellos, en la Universidade da Coruña, usan la IA porque "si no se quedarían atrás" y, además, les ayuda a maximizar su productividad. Sin embargo, es importante que el alumnado aprenda a hacer por sí mismo las cosas: "Si no, ¿qué tipo de profesionales estaríamos formando?"

Todo ello lleva de nuevo a la importancia de concienciar a la población sobre el uso de la IA, así como de entender sus limitaciones. Y es que la Inteligencia Artificial es una herramienta que se puede usar bien o mal. "No vamos a demonizar una herramienta porque siempre va a haber personas que la van a usar mal", señala Verónica Bolón.

¿Y qué peligros existen para los profesionales? La profesora de la UDC explicó que a nivel personal considera que la IA democratiza el ámbito creativo, de forma que una pequeña empresa pueda hacer un cartel usando IA. La diferencia al planteado por profesionales humanos, sin embargo, es visible: "La creatividad humana va a seguir siendo necesaria".

Así, empresas y trabajadores deberán adaptarse a la Inteligencia Artificial: quien la domine, será más productivo.

La IA tiene sesgos

Las mujeres todavía no están representadas en igualdad de condiciones a los hombres en carreras como Ingeniería Informática, donde rondan el 13%, mientras que en el Grado en IA son en torno al 30-40%. "Somos muy pocas mujeres trabajando en informática", lamenta Verónica Bolón.

Algo que tiene un impacto directo sobre el futuro de este tipo de herramientas, tal y como ella explica en las charlas que tiene con niños y niñas a los que busca animar a apostar por carreras científico-tecnológicas.

"No podemos conformarnos con ser usuarias de esta tecnología, tenemos que diseñarla. Las personas tendemos a diseñar algo como si fuese para nosotras, y perdemos el punto de vista de las mujeres, como pasó con el cinturón de seguridad, que es más seguro para hombres", explicó Bolón, que invitó a reflexionar: "¿Queréis ser usuarias o parte del futuro?".

La directora de la Cátedra UDC-Inditex de IA en Algoritmos Verdes también hizo referencia a que muchas veces las mujeres tienden a pensar que no valen para las matemáticas, o a esas familias en las que todavía no se anima a las niñas a apostar por carreras STEM. Todo ello unido a la falta de referentes y al desconocimiento sobre este tipo de estudios: "¿Quién sabe lo que hace un ingeniero?"

"Hay una creencia de que la tecnología es neutra, pero no lo es, en la IA los sesgos nos entran por todas partes", indicó Bolón, que señaló que esto es así porque están en el aprendizaje, en el diseño y en la interpretación de los resultados. "Estos sesgos no solo se perpetúan, sino que se magnifican", lamentó la profesora de la UDC, que animó de nuevo a más mujeres a participar en el diseño de la IA.

El foro cuenta con el apoyo del Concello da Coruña y el patrocinio de Vegalsa-Eroski, Resonac, Xeal, Afigal y Royal Bliss.