Mujeres directivas en A Coruña: "Las nuevas generaciones están dispuestas a liderar y no tienen miedo a hacerlo"

De izquierda a derecha: Berta Caro, directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innovan; María Troncoso, Manager Región Noroeste de Comunicación Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, María Troncoso; y Adriana Trillo, la Deputy Manager Energy división en Xeal. Modera: la presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano Pablo Rocha

La sostenibilidad, la región responsable y las redes de apoyo entre mujeres directivas han sido los temas centrales de la mesa redonda 'Liderazgo femenino en 2026', que forma parte de la segunda edición del Foro Mujeres Referentes 2026, celebrado ayer en el Club Cámara Noroeste de A Coruña.

La mesa redonda estuvo moderada por la presidenta de Empresarias Galicia, Gala Llano, y contó con la participación de la Manager Región Noroeste de Comunicación Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, María Troncoso; la Deputy Manager Energy división en Xeal; Adriana Trillo; y la directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innovan, Berta Caro.

Liderazgo femenino: ¿una asignatura pendiente?

La conversación comenzó con una cuestión esencial: ¿qué ha cambiado en el liderazgo femenino? ¿sigue siendo una asignatura pendiente?

Para empezar, Adriana Trillo, respondió basándose en su experiencia, señalando que en los últimos años ha visto un avance existente y palpable. "En las principales industrias de la Unión Europea, el 35% de los puestos directivos están ocupados por mujeres".

"Algo que personalmente me hace mucha ilusión tiene que ver con que las nuevas generaciones de mujeres están dispuestas a liderar y no tienen miedo a hacerlo. Vamos en el buen camino", agregó.

María Troncoso, por su parte, apuntó que en los últimos años se ha producido un cambio abismal. "Hace 12 años nuestro teníamos un director general, un presidente, un jefe de calidad...". No obstante, aún quedan muchos frentes por abordar.

"La densidad de relevo sigue siendo una asignatura pendiente; no basta con que haya una CEO" Berta Caro, directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innovan

Mientras tanto, Berta Caro señaló que en 2026 hemos logrado algo vital: la presencia de mujeres en consejos. A pesar de ello, "la densidad de relevo sigue siendo una asignatura pendiente; no basta con que haya una CEO, necesitamos a mujeres en las líneas estratégicas".

Techos de cristal pendientes por derribar

Durante la cita organizada por Quincemil, Adriana Trillo comentó que, aunque ya estamos hablando de motor de cambio y de capacidad de liderar, sigue habiendo áreas de mejora. "En los altos cargos siguen existiendo techos de cristal, también en el emprendimiento femenino rural", coincidió María Troncoso.

Berta Caro agregó, además, que es "en la gobernanza de la tecnología profunda donde más debemos crecer para alcanzar esos techos". "No podemos ser usuarias de la tecnología, tenemos que ser las arquitectas".

"El cambio cultural cambia la puerta y el cambio estructural hace que se mantenga abierta" María Troncoso, Manager Región Noroeste de Comunicación Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia

Sobre la reforma estructural en el liderazgo, María Troncoso afirmó que en su empresa empezaron por un cambio cultural, en el que la igualdad forma parte de ese diálogo. "El cambio cultural cambia la puerta y el cambio estructural hace que se mantenga abierta", ejemplificó.

En el caso de Adriana Trillo, que trabaja para Xeal como Deputy Manager Energy, señaló que la principal barrera ya parte de la base: en el número de mujeres que acceden a carreras tecnológicas. "Cada vez hay más mujeres que acceden a carreras STEM, nos siguen atrayendo sectores más chic como arquitectura", dijo.

¿Es más difícil liderar en Galicia?

La conversación de la mesa redonda 'Liderazgo femenino en 2026' giró también sobre si liderar en Galicia es más difícil. A este respecto, Adriana Trillo indicó que en ciudades como Madrid y Barcelona existe una red de networking más amplia.

"En Galicia hay un liderazgo más cercano y humano; ponemos en valor el territorio donde estamos operando y la visibilidad es mayor" Adriana Trillo, Deputy Manager Energy división en Xeal

"Es más sencillo ver oportunidades, no sé si tanto de acceder. En Galicia hay un liderazgo más cercano y humano; ponemos en valor el territorio donde estamos operando y la visibilidad es mayor", añadió.

Al hilo de este asunto, Berta Caro afirmó que "liderar desde Galicia no es un handicap, sino un activo de marca". De hecho, "desde Ellas Innovan estamos exportando tecnología de vanguardia para el mundo entero. No necesitamos estar en el Paseo de la Castellana para ser referentes".

En cambio, la directora Global Corporativa en Tecalis y vicepresidenta y cofundadora de Ellas Innovan sí considera que, para seguir avanzando, "necesitamos que el eje gallego se crea su potencial".

Fuga de cerebros

Adriana Trillo, para cerrar la mesa redonda 'Liderazgo femenino en 2026', advirtió que el talento que estamos exportando ya no es femenino ni masculino, sino global. "Se están marchando a lugares con oportunidades laborales más amplias", explicó. Para evitarlo, considera fundamental potenciar la industria, porque "es un sector con crecimiento".

Sobre este tema, María Troncoso coincidió en que Galicia debe trabajar para atraer el talento de vuelta y también poner el foco en las zonas rurales, mientras que Berta Caro agregó que "necesitamos figuras referentes para decir «Vale la pena intentarlo aquí»".

Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026

Quincemil celebró ayer la segunda edición del Foro Mujeres Referentes. El evento, que se celebró en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, contó con la participación de mujeres destacadas del ámbito empresarial, tecnológico, deportivo y social.

La jornada contó con un total de cuatro entrevistas y una mesa redonda, bajo el título de 'Liderazgo femenino en 2026', en la que participaron sobre los desafíos y avances en materia de igualdad, liderazgo y talento femenino.

Con este foro, Quincemil consolida una línea de eventos propios centrados en la visibilización del talento femenino gallego, reforzando su papel como altavoz de historias y proyectos liderados por mujeres