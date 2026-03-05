Inés Rey, alcaldesa de A Coruña: "La igualdad, más que una aspiración, tiene que ser un compromiso"

"Inspirar, liderar e impulsar". Este es el lema del Foro Mujeres Referentes Quincemil 2026 que se celebra hoy en A Coruña y que inauguró la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, con unas palabras en las que destacó la importancia de que las mujeres estén (no ocupen) puestos de poder en las empresas y en la sociedad en general.

Quincemil celebró en el Club Cámara Noroeste la segunda edición de este evento que reunió a líderes empresariales, sociales y culturales de Galicia en una agradable jornada para compartir. Bajo el lema Inspirar, liderar e impulsar el evento contó también con las palabras de la conselleira de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana.

Inés Rey inauguró el evento generando las risas entre las asistentes, comprometiéndose a poner atriles para mujeres de hasta 1,68 metros en el Teatro Colón si el próximo año el evento se traslada a este emblemático lugar. "Estamos salvando las distancias del patriarcado, subidas a un cajón", rió la alcaldesa.

"Es una satisfacción participar en este foro", añadió la regidora, que considera que este espacio es "necesario" para "reflexionar, compartir experiencias y poner en valor el liderazgo femenino". Unas palabras a las que siguió la bienvenida a las ponentes, procedentes de diferentes sectores y referentes en todos ellos.

"El feminismo no es lo contrario del machismo, es una ideología que busca derrumbar los muros del patriarcado" Inés Rey, alcaldesa de A Coruña

"Quedan muchos retos por superar, porque la igualdad más que una aspiración tiene que ser un compromiso", continuó Inés Rey, que defendió la necesidad de aplicar políticas públicas para conseguirlo al mismo tiempo que reivindicó el trabajo de su Gobierno para lograrlo.

Y es que según explicó la alcaldesa, A Coruña es una ciudad "formalmente comprometida con la igualdad", algo que se trabaja en la ciencia, la cultura, el deporte o la tecnología, entre otros. Todo ello con el objetivo de "la igualdad sea transversal a todas las áreas".

Estar en los centros de decisión

Los niños y las niñas necesitan referentes, continuó Inés Rey: "De nada nos vale que lo vean las niñas, si los niños siguen cuestionando la capacidad de sus compañeras". Y hablando de referentes, valoró el trabajo que hace el Colexio de Xornalistas para visibilizar el trabajo de las profesionales, con trayectorias que muchas veces quedan eclipsadas.

Considerado como el cuarto poder, el periodismo juega un papel fundamental a la hora de construir la sociedad y lo hace a través de las noticias y las palabras elegidas "Las mujeres ya no mueren cuando hablamos de violencia de género, son asesinadas", ejemplificó la regidora, que resaltó que las mujeres deben estar en "los centros de decisión"

Algo a lo que se llega "estando" en los lugares en los que se deciden las cosas, no "ocupando", una palabra que tiene una connotación negativa: "Estamos donde tenemos que estar, porque esos espacios también nos pertenecen. Las mujeres no somos un colectivo, somos más de la mitad de la población y no ocupamos el sitio de nadie, estamos donde tenemos que estar".

"De nada vale intentar transformar desde fuera", reivindicó Inés Rey, que señaló que es preciso "mover los marcos" del patriarcado y para ello es necesario estar dentro.

Acabar con los mitos

La alcaldesa, además, reivindicó la importancia de acabar con mitos todavía vigentes, haciendo referencia a un ejemplo claro: "ni machismo ni feminismo, igualdad".

"El feminismo no es lo contrario del machismo, es una ideología que busca derrumbar los muros del patriarcado. Y el patriarcado es esta estructura social que históricamente condicionó el papel de las mujeres, por lo cual hoy estamos todavía en desigualdad. Ser feminista es trabajar para derribar esos muros", aseguró Inés Rey.

La regidora señaló que es importante que deje de haber mujeres que "son las primeras en", para ser una más. Lo hizo antes de concluir que hay que luchar para mantener los derechos y conseguir igualdad "plena y efectiva".