“Galicia tiene dos combustibles fósiles: el agua y el viento”: la advertencia de Vieites sobre la energía

Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, habla con Pedro de Torres Belando, director regional de SABSEG Galicia, en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil Enrique Romanos

La energía se ha convertido en uno de los grandes factores que marcarán el futuro económico de Galicia. Así lo defendió Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), durante el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil, donde alertó de la necesidad de garantizar costes energéticos competitivos para no perder industria e inversiones.

En una de las frases más comentadas de la jornada, Vieites resumió el potencial energético gallego con una metáfora directa.

“Galicia tiene dos combustibles fósiles fundamentales: el agua y el viento”.

Con esta afirmación, el dirigente empresarial quiso destacar la ventaja estratégica que tiene la comunidad gracias a sus recursos naturales y a su capacidad para generar energías renovables.

La energía, clave para competir

Vieites defendió que la transición energética ya no admite discusión y aseguró que Europa y Galicia deben acelerar el proceso para mantener competitividad frente a otros mercados internacionales.

“La transición energética nadie la discute”, afirmó.

Sin embargo, también lanzó una advertencia clara: disponer de energía renovable no será suficiente si los costes siguen siendo elevados para las empresas.

Sectores estratégicos gallegos como la automoción, la industria pesada o la producción industrial necesitan precios energéticos competitivos para seguir creciendo y atraer nuevas inversiones.

“Tenemos que buscar costes energéticos adecuados para competir”, señaló.

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Galicia quiere aprovechar su ventaja renovable

Durante la conversación con Pedro de Torres Belando, director regional de SABSEG Galicia, Vieites insistió en que Galicia debe aprovechar mejor sus capacidades naturales.

Además del potencial hidráulico y eólico, recordó que la comunidad también cuenta con margen de crecimiento en energía fotovoltaica, especialmente durante los meses de verano.

“Tenemos bastante sol en Galicia en épocas estivales”, comentó.

El presidente de la patronal gallega defendió avanzar hacia un modelo energético más limpio, apoyado en renovables, pero sin renunciar de golpe al actual mix energético.

Más inversión y mejores redes

Vieites también puso el foco en la necesidad de reforzar infraestructuras energéticas y redes de distribución para poder asumir el crecimiento industrial y tecnológico que demanda Europa.

Según explicó, grandes compañías energéticas ya están movilizando inversiones millonarias en Galicia para adaptarse al nuevo escenario.

“Hay empresas que van a invertir más de 500 millones de euros”, apuntó.

A su juicio, la comunidad tiene una oportunidad histórica para convertirse en un polo energético e industrial si consigue combinar:

recursos naturales,

estabilidad,

agilidad administrativa,

y capacidad de inversión.

El riesgo de perder proyectos

El presidente de la CEG advirtió además de que los retrasos regulatorios pueden hacer que proyectos estratégicos terminen fuera de Galicia.

En este sentido, criticó la lentitud administrativa en determinadas autorizaciones vinculadas al sector energético y reclamó procesos más ágiles.

“No podemos tardar siete o diez años en desarrollar determinados proyectos”, señaló.

Vieites insistió en que la tecnología y las inversiones avanzan rápidamente y que Galicia necesita reaccionar con mayor velocidad para no quedarse atrás.

Energía, industria y empleo

Durante su intervención, el dirigente empresarial vinculó directamente la política energética con la creación de riqueza y empleo.

A su juicio, disponer de energía competitiva será determinante para consolidar industrias ya existentes y atraer nuevas empresas en los próximos años.

“Los empresarios gallegos sabemos competir y tenemos los mimbres adecuados para hacerlo”, afirmó.

Por ello, defendió reforzar la colaboración público-privada y convertir la transición energética en una oportunidad económica para Galicia en lugar de verla únicamente como un reto medioambiental.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.