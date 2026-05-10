Las empresas gallegas ante el nuevo escenario mundial: “Ya no gana la más eficiente, sino la más resiliente”

Rosa Mary Cardeso, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela, y María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, en la mesa redonda del Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil Enrique Romanos

La incertidumbre geopolítica, la crisis energética, los aranceles y los cambios constantes en el comercio internacional están obligando a las empresas gallegas a cambiar su forma de trabajar y de tomar decisiones. Ese fue uno de los principales mensajes lanzados este viernes en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil, donde representantes del ámbito económico y empresarial coincidieron en que el actual contexto mundial ha transformado las reglas del juego.

“Ya no va a ser mejor la empresa más eficiente, sino la empresa que tenga mejores decisiones desde un punto de vista de la resiliencia estratégica”, resumió Rosa Mary Cardoso Trillo, secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela.

La mesa, moderada por la presidenta del Consello Galego de Economistas, Lucy Amigo, reunió también a María Borrás, presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, para analizar cómo están afectando las tensiones internacionales al tejido empresarial gallego.

“No estamos en una época de cambios, sino en un cambio de época”

Durante el debate, las participantes coincidieron en que la economía mundial atraviesa una transformación estructural marcada por la volatilidad y la fragmentación geopolítica.

“Lo que estamos observando es que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época”, afirmó Cardoso, que explicó que el modelo basado en la hiperglobalización y en producir allí donde era más barato está perdiendo peso frente a nuevas estrategias más próximas y seguras.

Conceptos como el friend shoring, el nearshoring o el reshoring empiezan a formar parte del día a día empresarial. En otras palabras: las compañías ya no buscan únicamente reducir costes, sino garantizar estabilidad y minimizar riesgos.

“La noticia es que esto ha venido para quedarse”, insistió.

Foro Empresa Resiliente: Incertidumbre geopolítica y sus consecuencias en las empresas gallegas

Las empresas buscan cadenas de suministro más seguras

Uno de los grandes cambios detectados en Galicia tiene que ver con las cadenas de suministro. La pandemia primero y las guerras después han demostrado la fragilidad de depender de mercados lejanos o de rutas comerciales inestables.

“Estamos pasando del modelo just in time al modelo ‘por si acaso’”, explicó la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago. Muchas empresas prefieren ahora asumir costes de almacenamiento antes que arriesgarse a paralizar su producción por falta de componentes críticos.

Las tensiones en zonas estratégicas como el estrecho de Ormuz o la guerra de Ucrania fueron señaladas como ejemplos de conflictos que tienen consecuencias directas sobre la economía gallega, especialmente en sectores industriales y exportadores.

Galicia, más expuesta por su carácter exportador

Las participantes recordaron que Galicia es una economía muy abierta al exterior y, por tanto, especialmente sensible a los cambios internacionales.

“Una decisión que se toma en Washington nos afecta más porque Galicia es una comunidad abierta al exterior”, señaló María Borrás.

Aunque las exportaciones gallegas se concentran principalmente en Europa, también existen sectores especialmente expuestos a mercados internacionales, como el vino, la automoción o el textil. En el caso del vino, explicaron, alrededor del 30% de algunas exportaciones tienen como destino Estados Unidos.

Pese a ello, las representantes empresariales defendieron que el tejido gallego cuenta con una importante capacidad de adaptación. “Los gallegos somos resilientes y nuestras empresas también lo son”, afirmó Borrás.

Energía, inflación y decisiones más conservadoras

Otro de los asuntos centrales del debate fue el impacto de la energía sobre las empresas. La subida del petróleo y del gas no solo incrementa los costes industriales, sino que repercute sobre toda la economía.

“Las empresas están trabajando de forma mucho más prudente”, apuntó Borrás, que advirtió de que la volatilidad energética está llevando a muchas compañías a retrasar inversiones o adoptar estrategias más conservadoras.

Las ponentes coincidieron además en que Galicia tiene una oportunidad en el desarrollo de energías renovables y en la búsqueda de una mayor soberanía energética.

“Tenemos viento, agua y sol, pero necesitamos infraestructuras para almacenar esa energía”, reclamó Rosa Mary Cardoso.

Menos burocracia y más infraestructuras

Entre las principales reclamaciones a las administraciones, las empresarias pidieron más seguridad jurídica, menos burocracia y mayor inversión en infraestructuras.

“No podemos permitirnos que empresas que están pensando en venir a Galicia no lo hagan porque no tienen dónde ubicarse o porque los trámites son demasiado lentos”, señalaron.

También defendieron impulsar la macrorregión atlántica y reforzar la conexión económica entre Galicia y el norte de Portugal como estrategia para ganar peso en Europa.

“Vigo no compite con A Coruña. Estamos compitiendo con España, con Europa y con el resto del mundo”, resumió Borrás.

“La incertidumbre ya no se puede eliminar, pero sí gestionar”

La conclusión compartida durante la mesa fue clara: la incertidumbre global seguirá formando parte del escenario económico durante los próximos años y las empresas tendrán que aprender a convivir con ella.

“No podemos esperar a la próxima crisis para prepararnos”, advirtió la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia.

Porque, como resumieron las participantes del foro, la clave ya no estará solo en crecer o ser más eficiente, sino en tener capacidad para reaccionar rápido, diversificar riesgos y adaptarse a un mundo cada vez más imprevisible.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.