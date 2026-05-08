Vieites alerta del exceso de normas: “Un empresario tendría que leer 3.200 páginas todos los días”

Juan Manuel Vieites, presidente de la CEG, habla con Pedro de Torres Belando, director regional de SABSEG Galicia, en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil Enrique Romanos

La burocracia y el exceso de regulación se han convertido en uno de los mayores problemas para las empresas gallegas. Así lo aseguró Juan Manuel Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), durante su participación en el Foro Empresa Resiliente organizado por Quincemil, junto a Pedro de Torres Belando, director regional de SABSEG Galicia.

En una de las reflexiones más contundentes de la jornada, Vieites lanzó una cifra que resume la presión normativa que soportan actualmente las compañías.

“Cada empresario tendría que leer alrededor de 3.200 páginas todos los días”, afirmó en referencia a la acumulación de normativa europea, estatal, autonómica y local.

“La hiperregulación nos puede hacer perder el tren”

El dirigente empresarial reconoció que Europa tiene fortalezas importantes como su marco garantista y la seguridad jurídica, pero alertó de que el exceso de burocracia puede acabar perjudicando la competitividad frente a otras potencias económicas.

“Lo que no nos podemos permitir es que la hiperregulación y la burocracia nos hagan perder el tren respecto a otras zonas del mundo”, señaló.

Durante su intervención, Vieites comparó el actual escenario europeo con el peso que tienen otras regiones en la economía global:

Estados Unidos domina la tecnología.

Asia concentra gran parte de la producción industrial.

Rusia mantiene un papel clave en energía.

En ese contexto, defendió que Galicia debe aprovechar sus fortalezas para atraer inversiones y generar actividad económica.

Galicia, “una región fantástica para invertir”

Pese a las críticas regulatorias, Vieites trasladó un mensaje optimista sobre el potencial económico gallego.

El presidente de la CEG aseguró que Galicia ofrece estabilidad política, capacidad industrial y un entorno atractivo para desarrollar proyectos empresariales.

“Galicia es una región fantástica para invertir”, afirmó, reivindicando el papel estratégico de la comunidad dentro de Europa.

Además, insistió en que la colaboración entre administraciones y empresas será fundamental para mejorar la competitividad.

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Más agilidad y menos trabas

Vieites dejó claro que no reclama la eliminación de normas, sino simplificar procedimientos y reducir tiempos administrativos.

“No digo que no exista normativa, pero necesitamos una normativa amigable con la actividad empresarial”, explicó.

Uno de los ejemplos que puso sobre la mesa fue el desarrollo de proyectos energéticos y eólicos, donde denunció retrasos de hasta siete o diez años para completar procesos regulatorios y autorizaciones.

“No podemos tardar una década en desarrollar proyectos estratégicos”, vino a resumir el presidente de la patronal gallega.

El empresario pide “certidumbre”

Durante la entrevista también vinculó la burocracia con la caída de la inversión y la falta de confianza empresarial.

Según explicó, muchas compañías frenan decisiones porque necesitan estabilidad y reglas claras antes de comprometer recursos económicos.

“El dinero es muy miedoso”, recordó Vieites citando conversaciones mantenidas con grandes empresarios españoles.

A su juicio, las empresas necesitan un “campo de juego adecuado” que permita competir sin obstáculos administrativos excesivos.

El riesgo de quedarse atrás

Vieites insistió en que Galicia tiene potencial para crecer en industria, digitalización y transición energética, pero advirtió de que la lentitud administrativa puede hacer que inversiones estratégicas terminen en otros territorios.

“La tecnología avanza y, si no avanzamos nosotros, avanzará otro sitio”, señaló.

Por ello, reclamó acelerar decisiones, facilitar proyectos viables y reforzar la cooperación público-privada para evitar que Galicia pierda oportunidades en un momento clave para la economía europea.

El Foro Empresa Resiliente de Quincemil tuvo lugar en Santiago de Compostela el pasado 29 de abril, con el apoyo de SABSEG, E.Nova Enerxía, AEGA (Asociación Empresarial Gallega de Ascensores) y Grupo Dimolk.