¿Cómo lidiar equipos resilientes?: "Tenemos que dedicarle un poco más de tiempo a las personas" Enrique Romanos Tardíos

En el Foro Empresa Resiliente, organizado por Quincemil este miércoles en Santiago de Compostela, Diego Incio, fundador y CEO en Dest People, a través de la ponencia "Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos o reemplazarlos" explicó su experiencia sobre el liderazgo y defensa del trabajo con las personas. Para él hay tres pilares fundamentales en un equipo resiliente: la claridad, la confianza y la adaptación

El Foro Empresa Resiliente, organizado por Quincemil este miércoles en Santiago de Compostela, reunió a decenas de empresarios y expertos para anticipar y debatir los principales desafíos que afrontan las compañías en la actualidad y anticiparse así a los futuros riesgos, antes de que sea demasiado tarde. Bajo el lema “Las mayores amenazas son las que no hacen ruido”, a lo largo de la mañana se sucedieron ponencias y mesas redondas donde los expertos dieron a conocer experiencias reales, a la vez que compartieron inquietudes.

Una de esas inquietudes y retos empresariales más grandes es mantener a un equipo motivado, al que no le cuesta avanzar bajo la presión cuando da comienzo una crisis. A través de la ponencia, "Equipos resilientes: cómo liderarlos, cómo mantenerlos, cómo reforzarlos o reemplazarlos", Diego Incio, fundador y CEO en Dest People, explicó su experiencia sobre el liderazgo y defensa del trabajo con las personas en una charla dirigida por Mónica Martínez.

"Una empresa es resiliente en función de sus personas y sus equipos" comenzó su intervención Incio, "las personas somos más simples y buscamos cosas mucho más fáciles".

Pilares para fomentar un equipo resiliente

El fundador y CEO de Dest People, relató tres pilares fundamentales para conseguir un equipo resiliente. El primero, la claridad: "hay que hablar con las personas". Los trabajadores deben saber el contexto de la empresa, de su puesto de trabajo o cuáles son sus problemas.

El segundo, la confianza: "tenemos que avanzar y trabajar la discrepancia". Diego señala que se está perdiendo "un poco" la paciencia con las personas y se debe "avanzar a la discrepancia", entendiendo que existen discrepancias dentro de una empresa y sus trabajadores, "y es necesario". "Un consejo de administración, un comité de dirección, un empleado, tienen gafas distintas. Y eso es lo que tenemos que entender", ejemplificó.

El último pilar es la capacidad de adaptación: "con mis errores y con mis aciertos evoluciono".

Con estos tres pilares, ¿cómo se puede construir la resiliencia en un equipo? Lo primero que pide el CEO al líder de una empresa es "humildad y autocrítica". "Si el líder depende, el equipo depende; si el líder duda, el equipo duda; si el líder está nervioso, el equipo está nervioso", menciona. También busca reducir "al mínimo" la ambigüedad.

"Si el líder depende, el equipo depende; si el líder duda, el equipo duda; si el líder está nervioso, el equipo está nervioso" Diego Incio, fundador y CEO en Dest People

¿Existe alguna relación entre resiliencia y reducción de bajas o absentismo?

En algunas ocasiones, la resiliencia necesaria en las empresas afecta al llamado "estrés negativo", abriéndose "dos opciones": el estrés puntual y el estrés continuado que se "trabajan de manera distinta".

"Hay estrés puntual que se puede trabajar. Cuando el estrés es continuado, son picos muy importantes pueden influir desde un mal dimensionamiento de plantillas, una mala configuración del equipo o una mala utilización de la capacidad ociosa de estos equipos", explicó Diego. Así, señaló que el estrés se trabaja "con hábito, procedimientos y con comunicación".

Otro de los puntos a tratar fue la retención del talento en equipos exigentes, una retención que Diego apunta a que "es difícil". "Cuando hay conceptos de resiliencia hay que trabajar la motivación", señalando el propósito, la maestría y la autonomía. Para fidelizar a las personas, Incio menciona que se debe conseguir un compromiso con esa persona "durante el tiempo que estén": "si mañana no están con nosotros, si hemos trabajado bien, hablarán siempre bien de nosotros y posiblemente volverán".

"Hay estrés puntual que se puede trabajar. Cuando el estrés es continuado, son picos muy importantes pueden influir desde un mal dimensionamiento de plantillas, una mala configuración del equipo o una mala utilización de la capacidad ociosa de estos equipos" Diego Incio, fundador y CEO en Dest People

¿Cuándo toca reestructurar un equipo?

A la hora de la reestructuración de un equipo, o cuando hay que rescatar el talento, se debe hablar del "dimensionamiento de plantilla". "¿Cuántos puestos de trabajo necesito y qué puestos de trabajo necesito?" pregunta Diego y, una vez estudiada esa fórmula, se procede a colocar a las personas: "ahí es cuando me encuentro que en un equipo sobra, no sobra la persona".

Se debe también saber cuántos puestos necesita una empresa con "modelos matemáticos y herramientas" que ya se cuentan, como los profesionales de recursos humanos. "A veces hay que darle un poco de respiro al equipo, hay que apretarlo" señala Diego y apunta también a tener "un dimensionamiento de puestos de trabajo".

¿Cómo se debe fomentar equipos resilientes?

Para que una empresa fomente, mañana mismo, un equipo resiliente lo primero, para Diego, es tener la descripción de los roles, de las responsabilidades, funciones y competencias del puesto de trabajo, "y por supuesto trabajar con las personas".

"Creo que tenemos que dedicarle un poco más de tiempo a las personas" apunta el CEO que "nunca ha visto tanto capital en el mercado", pero que a veces no se pueden ejecutar ante la falta de personas.