Idoia Salazar sitúa a Galicia como referente tecnológico en plena revolución de la inteligencia artificial

Idoia Salazar habla con Antonio Soto en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña Enrique Romanos

Galicia quiere hacerse un hueco en el mapa europeo de la inteligencia artificial y, para Idoia Salazar, ya parte con ventaja. La presidenta y fundadora de OdiseIA aseguró en A Coruña que la comunidad se encuentra en una posición privilegiada para convertirse en uno de los grandes polos tecnológicos ligados a la IA en España.

“Galicia era ya un foro tecnológico muy importante antes de que la AESIA estuviera aquí y ahora sin duda también es un referente”, afirmó durante su participación en el Foro Empresa e Inteligencia Artificial organizado por Quincemil y Altia.

Salazar intervino en una conversación junto a Antonio Soto, director de Data Analytics de Altia, centrada en inteligencia artificial responsable y ética, uno de los grandes debates abiertos actualmente en el sector tecnológico.

El efecto de la AESIA en Galicia

La experta en inteligencia artificial destacó especialmente el papel que puede jugar la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), cuya sede se encuentra en A Coruña.

Para Salazar, la llegada de la agencia supone un impulso importante para reforzar el ecosistema gallego alrededor de la tecnología y la innovación.

“Es tremendamente oportuno que se celebren eventos de estas características en Galicia”, señaló al inicio de la conversación.

La presidenta de OdiseIA recordó además que la comunidad ya contaba con un tejido tecnológico consolidado antes incluso de la llegada de la AESIA, algo que considera clave para afrontar la nueva revolución de la inteligencia artificial.

Foro Empresa e IA de A Coruña 2026: Inteligencia artificial responsable y ética

Galicia ante una transformación “imparable”

Durante el encuentro, Salazar defendió que la inteligencia artificial generativa ya ha iniciado una transformación imposible de detener.

“La IA se democratiza de una manera imparable”, afirmó.

Según explicó, herramientas como ChatGPT han conseguido acercar la inteligencia artificial a millones de personas y empresas gracias a tres factores: utilidad, facilidad de uso y bajo coste.

Ese escenario abre nuevas oportunidades para territorios con ecosistemas tecnológicos sólidos y capacidad de adaptación, como considera que ocurre en Galicia.

El reto de las empresas gallegas

La conversación también giró alrededor del papel que tendrán las empresas en esta nueva etapa tecnológica.

Salazar defendió que las pymes no deben tener miedo a la inteligencia artificial ni a la regulación europea, y animó a las compañías gallegas a incorporar estas herramientas desde una perspectiva estratégica.

“La IA no debe verse solo como una herramienta tecnológica”, explicó.

La presidenta de OdiseIA insistió en la necesidad de formar a empleados y directivos para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial de forma responsable y competitiva.

A Coruña busca posicionarse en la IA

La celebración del Foro Empresa e Inteligencia Artificial volvió a situar a A Coruña como uno de los puntos de encuentro del debate sobre el futuro tecnológico en España.

Durante la jornada participaron expertos, empresas y representantes del sector para analizar el impacto real de la IA en ámbitos como la productividad, la regulación, la ética o el desarrollo empresarial.

Para Salazar, el momento actual representa una oportunidad histórica para crear nuevas empresas, profesiones y modelos de negocio ligados a la inteligencia artificial.

“Estamos en un momento increíble de creación”, concluyó.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.