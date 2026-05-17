Galicia ya usa IA en sanidad, incendios, residencias y empleo, según la Xunta

La inteligencia artificial ya forma parte de servicios públicos clave en Galicia. Así lo defendió este jueves el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, durante la inauguración del IV Foro Empresa e Inteligencia Artificial celebrado en A Coruña.

El representante de la Xunta aseguró que la comunidad ya está aplicando sistemas de IA en ámbitos como la sanidad, la prevención de incendios forestales, el cuidado de mayores o la gestión del empleo.

“Esto ya es una realidad”, afirmó durante su intervención.

Entre los ejemplos citados por Corgos figuran sistemas capaces de interpretar pruebas radiológicas con una precisión superior al 97%, herramientas para mejorar cribados de cáncer de mama y próstata o tecnologías que permiten detectar incendios forestales de forma automática.

Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña 2026: Inauguración

Una administración "más eficaz"

La Xunta también trabaja en sistemas de monitorización del bienestar de personas mayores o con discapacidad tanto en residencias como en sus propios hogares.

Otro de los usos destacados por el conselleiro es la conexión automatizada entre ofertas de empleo y perfiles profesionales para mejorar la intermediación laboral.

Corgos defendió que la inteligencia artificial permitirá construir una administración “más eficaz, más próxima, más personalizada y más accesible”, gracias al uso de asistentes virtuales, automatización de trámites y sistemas inteligentes de atención ciudadana.

El conselleiro enmarcó estas iniciativas dentro del Programa Galego de Intelixencia Artificial 2026-2028, dotado con 54 millones de euros, y de la estrategia Galicia Digital 2030.

Según explicó, Galicia quiere aprovechar la tecnología para superar limitaciones históricas derivadas de la dispersión geográfica y reforzar su especialización tecnológica.

La posición de Galicia ya no es una barrera

“La posición periférica de Galicia ya no supone una barrera para el desarrollo de la industria digital”, señaló.

Durante su intervención, Corgos también reivindicó el peso tecnológico de A Coruña, ciudad que concentra cerca del 25% de las empresas TIC gallegas y el 40% del empleo del sector.

El conselleiro destacó además proyectos impulsados en los últimos años como la llegada de la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) a A Coruña o la captación de más de 23 millones de euros para iniciativas vinculadas a ciberseguridad y gemelos digitales.

“Apoyamos la soberanía digital de Galicia para favorecer la calidad de vida, el empleo y un desarrollo sostenible”, concluyó.

El Foro Empresa e Inteligencia Artificial de A Coruña tuvo lugar el miércoles 13 de mayo en el Árbore da Veira del Monte de San Pedro, organizado por Quincemil y Altia. El foro contó con el patrocinio de BBVA y Qaroní, el apoyo del Concello da Coruña y la colaboración de Sugema Eventos Creativos y Breogán Motor.