El reto de recuperar lúpulo en Galicia: "Su cultivo requiere un proceso tecnológico bastante potente"

José Luis Olmedo, director de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera, interviene en el Foro CTV. Enrique Romanos Tardío

La cerveza y la tecnología no están reñidas. La bebida y una parte de su proceso de elaboración han tenido protagonismo en el segundo Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado por Quincemil e ITG Technology Center este jueves en A Coruña. El motivo, la forma en cómo Hijos de Rivera recuperó a comienzos de este siglo el cultivo del lúpulo, la planta y las flores que se utilizan para la elaboración de cerveza.

El encargado de hacer un repaso a este proceso ha sido José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera, quien antes de detenerse en la recuperación del cultivo en Galicia explicó el contexto.

En el periodo de entreguerras del siglo XX, el fundador de Estrella Galicia, ante el problema de suministro de lúpulo, y con falta de sustitutos que por amargor y aroma participen en la producción de cerveza, trajo a Betanzos estas plantas que había visto en las orillas de los ríos gallegos. El cultivo se expandió por el país hasta que escaseó mano de obra en el rural debido a la emigración.

Sin trabajadores para cultivar a mano el lúpulo, una planta de seis metros de altura y de la que se utiliza solo su flor, de menos de un gramo de peso, la producción desapareció. En 2004, dos años antes del centenario de la compañía cervecera gallega, Hijos de Rivera decidió recuperar el cultivo de lúpulo.

"Nos pusimos en contacto con el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, puntero en investigación agronómica en Galicia y referente nacional e internacional. Nos dejaron una parcela de 1.300 metros cuadrados y pusimos las primeras plantas", explicó Olmedo.

A día de hoy, Cosecha de Galicia gestiona 10 hectáreas de cultivo de lúpulo. "El año pasado batimos récord de producción, 12 toneladas. Este año creo que volveremos a batirlo".

Lupia, la "guinda" del proceso

El proceso continúa. Las flores tenían semilla, habían sido fecundadas y la compañía buscó plantas silvestres de lúpulo por Galicia. Encontró 88 ubicaciones, con flores sin regar ni cuidar.

"Contactamos con la Universidade de A Coruña para estudiar si estas plantas eran rebrotes de plantas antiguas de Galicia o eran de más atrás. Son más antiguas", contó Olmedo, detallando que es una planta "exquisita" que necesita determinadas condiciones de luz y temperatura.

José Luis Olmedo, de Hijos de Rivera, y la redactora de 'Quincemil' Paula Mahía. Enrique Romanos Tardío

A Hijos de Rivera le interesa "tener cada vez más superficie de cultivo de lúpulo local". El resto lo importa de León, el centro productivo más grande que hay en España, Alemania, República Checa y Estados Unidos. Un lúpulo que, por la evolución climática, "ahora exige ser regado".

Ahora la cervecera sabe cultivar el lúpulo y colabora con agricultores "para obtener la mejor flor y de mejor calidad". Como resultado de su estrategia productiva, alumbró hace dos años la marca Lupia, elaborada con lúpulo gallego, cuya receta realza su aroma y sabor. "Es la guinda, la visibilización del trabajo hecho estos 20 años". En breve habrá una tercera variedad de Lupia.

Olmedo concluyó deseando que los agricultores que trabajan en el cultivo del lúpulo tengan apoyos administrativos. "Su mayor dificultad es utilizar una maquinaria específica complicada, y aunque la tecnología ha evolucionado, su cultivo requiere un proceso tecnológico detrás bastante potente".

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.