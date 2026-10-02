Pablo Gómez creó su empresa de tokenización a los 23: "Un profesor me dijo que emprender era de niños de papá"

A Pablo Gómez siempre le movió la curiosidad. Y con ello, llegó a crear su primera sociedad a los 18 años. Empezó a los 13, "como cualquier otro chaval", con el ordenador, indagando en Internet.

El punto de inflexión llegó cuando se dio cuenta de que podía seguir haciendo lo mismo mientras ganaba dinero. "Empecé a monetizar con diseños web", cuenta. A raíz de eso se empezó a ganar la vida con lo que hacía desde el ordenador de su casa.

Fue entonces cuando descubrió la tecnología blockchain. Lo hizo a la vez que estudiaba. Una especie de doble grado: lo que aprendía en la universidad y los conocimientos que adquiría por su cuenta desde el salón de su casa.

"Yo no me quedaba con lo que veía, siempre quise investigar más y aprender por mi cuenta", cuenta. Esa curiosidad le llevó hasta Metlabs, la empresa desde la que actualmente desarrolla proyectos de tokenización para compañías, principalmente en Latinoamérica, desde Matogrande.

Pablo Gómez fue uno de los invitados este jueves al Foro CTV 2026, organizado por Quincemil e ITG. Allí, en conversación con Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin, explicó cómo pasó de hacer páginas web en casa a trabajar con una tecnología que todavía resulta desconocida para buena parte de la sociedad.

¿Qué es tokenizar?

¿Pero qué significa exactamente tokenizar? "Un token es una unidad", explicó. La tokenización permite representar un activo mediante estas unidades y fraccionarlo en partes más pequeñas.

"¿Algo así como cuando vas al Resurrection Fest e intercambias el dinero por tokens?", preguntó la moderadora. "Sí", respondió él. Aunque poniendo un ejemplo más cercano a la realidad: "Por ejemplo, un grupo inmobiliario puede dividir un proyecto en tokens y permitir que inversores de cualquier parte del mundo participen en él".

Pablo Gómez, , CEO Founder de Metlabs Enrique Romanos Tardío

"Lo que hacemos es tokenizar", resumió. Su empresa desarrolla la tecnología necesaria para que compañías puedan levantar capital y convertir determinados activos en tokens. Entre sus proyectos se encuentran grupos financieros de Latinoamérica, incluidos algunos de los más grandes de Guatemala.

La principal ventaja, según explicó, está en hacer más eficiente el proceso y reducir parte de la burocracia. También en facilitar la transferencia de esos activos.

De A Coruña a Latinoamérica

Su llegada a este mundo tampoco fue fruto de un gran plan. Fue, otra vez, la curiosidad. Primero fueron las páginas web, después los diseños y, poco a poco, las habilidades que le permitieron empezar a trabajar por su cuenta.

"No terminé la universidad. Espero terminarla algún día", reconoció. Su experiencia le ha llevado a defender que muchas de las herramientas que necesita un emprendedor no se aprenden necesariamente en las aulas.

La mejor manera es ser dueño de tu propio destino Pablo Gómez, CEO y Founder de Metlabs

Incluso recuerda cómo un profesor llegó a decirle que emprender era "de niños de papá". Sin embargo, y después de echar la vista atrás y ver todo lo que ha logrado, él no comparte esa visión y anima a los jóvenes a intentarlo. "La mejor manera es ser dueño de tu propio destino", defendió.

Del barrio de Matogrande al mundo a los 23

Ahora trabaja desde Matogrande con un equipo de jóvenes que desarrolla proyectos internacionales, principalmente para Latinoamérica. "No tenemos clientes en Galicia", explicó, porque considera que el perfil de empresa gallega no se adapta tanto a lo que buscan como los mercados con los que trabajan actualmente.

Su intención, eso sí, es quedarse en A Coruña. "Pretendo seguir muchos años en Coruña", aseguró.

Una oportunidad para el pequeño ahorrador

Pablo Gómez considera que la tokenización todavía está lejos de formar parte del día a día de la mayoría de la gente, pero cree que puede acabar cambiando la forma de invertir.

Un inmueble, un yate o determinados instrumentos financieros pueden convertirse en activos tokenizados. "Cualquier inversión puede tokenizarse", defendió, aunque no siempre tenga sentido hacerlo.

Pablo Gómez, , CEO Founder de Metlabs Enrique Romanos Tardío

Para él, el gran potencial está en las oportunidades que puede abrir para el pequeño ahorrador. "La IA está muy bien, pero el foco que se está perdiendo en el mundo financiero es la tokenización", aseguró.

La idea es que, mediante esta tecnología, personas con patrimonios más pequeños puedan acceder a activos que tradicionalmente han estado reservados a inversores con mayor capacidad económica.

Y todo ello desde A Coruña. Un proyecto que comenzó con un adolescente trasteando con Internet y que ahora tiene su mirada puesta en mercados internacionales.

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company