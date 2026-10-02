Santiago Rodríguez Charlón en un momento de su charla sobre energía y consumo. Enrique Romanos Tardío

Generar más energía y contaminar menos en Galicia: "La transición energética es una transición digital"

"Cada vez vamos a necesitar más energía. Descarbonizamos, eliminamos combustibles fósiles y tenemos que generar más electricidad. Electrificamos movilidad, climatización, procesos industriales...". Con esta introducción, el director de la División de Energía de ITG, Santiago Rodríguez Charlón, expuso la siguiente pregunta: "¿Quién y cómo se gestiona todo eso?".

Así arrancó en el Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia, organizado por Quincemil e ITG Technology Center, la conversación que abordó el reto de generar más energía y contaminar menos, moderada por Pablo Grandío, director de Quincemil.

"De la preocupación de las empresas por reducir su consumo energético se ha pasado a la de electrificar los procesos productivos", explicó Charlón, que resumió que a través de la plataforma de IA Elene de la que dispone el ITG se gestiona, optimiza y predice el consumo eléctrico. "La transición energética es también una transición digital".

"La fotografía que ofrece ayuda a la toma de decisiones. Nos permite predecir el consumo energético de una industria, los precios de la energía, decisiones acerca de almacenar, consumir o vender energía... Es una herramienta que permitirá mejorar la eficiencia energética industrial", describe Charlón.

El ITG tiene una colaboración con la Autoridad Portuaria de Ferrol, el proyecto Eneports, con el que testea soluciones energéticas. "Los puertos son un ecosistema ideal para poder identificar qué va a suceder en un sistema energético, por la cantidad de industrias diferentes y fuentes de generación eléctrica que tiene en pocos metros cuadrados".

Charlón puso el ejemplo de que el atraque de tres cruceros en un mismo puerto, como el de A Coruña, puede generar el mismo consumo eléctrico que toda la ciudad. "Eso es un problema de gestión y generación eléctrica".

Eneports trata de dar solución a situaciones como esta, que se pueden producir en todo el mundo, mediante la definición de estrategias de transición energética a través de digitalizaciones y el desarrollo de tecnologías.

Residuos, comunidades energéticas

Power2X, explicó también el director de Energía del ITG, es otro proyecto propio en la depuradora de Bens con el que se aborda ese propósito de reducción de consumo energético y de generar menos contaminación.

Consiste, en colaboración con Naturgy, en usar y valorizar residuos sin utilidad y valorizarlos para generar fuentes energéticas. "Unificamos elementos para valorizar combustibles. Eliminamos aquellos combustibles fósiles que no nos permiten la electrificación. Vamos a necesitar electrones verdes, moléculas verdes...", explicó Charlón.

Pablo Grandío, director de 'Quincemil', conversa con Santiago Rodríguez Charlón. Enrique Romanos Tardío

ITG también trabaja en comunidades energéticas en localidades gallegas como Moeche y Xermade, un proyecto "más social" con el que se genera, comparte y consume energía entre grupos de personas. Un proceso en el que entra en acción la digitalización para captar datos y elementos y establecer predicciones para futuras tomas de decisiones.

Rodríguez Charlón concluyó destacando que el ITG ya está dando el salto de "pasar de la gestión energética a una gestión eléctrica inteligente", en colaboración con otros centros tecnológicos.

"Tendremos paneles fotovoltaicos, parques eólicos, hidrógeno, vehículos eléctricos. Todo esto en pequeñas redes que se tienen que conectar a la gran red energética. Esto implica que abordemos estabilidad de red, que no haya más apagones".

Atraer industria y conocimiento, captar talento. "Responsabilidades" que apuntó Charlón para incidir en su transformación "en algo real y tangible para que aumente la competitividad de las empresas".

Segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia

Quincemil e ITG Technology Center han organizado en la mañana de este jueves, 1 de octubre, la segunda edición del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia. Con el lema "Innovación gallega con impacto mundial", a lo largo de las diferentes conversaciones, se han dado a conocer proyectos de innovación, ciencia y avance tecnológico hechos en Galicia o con gran impacto en el territorio.

El evento, celebrado en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, situada en el número 9 del Cantón Grande, abordó temas muy diversos: la energía, inteligencia artificial, comunicaciones y computación cuántica, ciberseguridad y nuevos proyectos para el medio rural.

El Foro CTV 2026 ha contado con el patrocinio de Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Palo Alto Networks y FSA Technologies - A Fujitsu Company.