La tecnología cuántica ya está en Galicia: el Foro CTV de A Coruña explicará sus avances

Una red que utiliza tecnología cuántica para proteger las comunicaciones en A Coruña y un ordenador cuántico disponible para la investigación en Galicia. Son dos ejemplos de los avances que ya se están produciendo en la comunidad y que aportan contexto a dos de las conversaciones del Foro CTV: Ciencia y Tecnología de Vanguardia 2026, organizado por Quincemil e ITG Technology Center.

El encuentro se celebrará el próximo jueves 1 de octubre, de 9:30 a 14:00 horas, en el auditorio de la sede de ITG, en la Fundación Barrié, en el número 9 del Cantón Grande de A Coruña. La segunda edición del foro dedicará dos sesiones a explorar vertientes distintas de estas tecnologías: su aplicación a la seguridad de las comunicaciones y las posibilidades de la computación cuántica. La asistencia será gratuita, previa inscripción.

La primera de estas conversaciones comenzará a las 10:15 horas, bajo el título «En Galicia ya hay comunicaciones cuánticas y están en A Coruña». Participarán Víctor Gomis, director de desarrollo de negocio de Luxquanta, y Ana Almécija, directora de innovación QuantumTech de ITG, que acercarán al público este ámbito tecnológico y su presencia en la ciudad.

A Coruña cuenta ya con un ejemplo concreto. En julio de 2025, ITG anunció la puesta en marcha de una red privada de comunicaciones con seguridad cuántica entre dos de sus instalaciones en Cidade das TIC: su centro de experimentación avanzada y su demostrador de robótica y realidad extendida. La conexión utiliza fibra óptica e incorpora en ambos extremos equipos de distribución cuántica de claves, una tecnología conocida por las siglas QKD. La infraestructura funciona como demostrador para que empresas y organizaciones puedan conocer y probar estas soluciones.

La distribución cuántica de claves emplea propiedades de la física cuántica para compartir las claves criptográficas que protegen la información y detectar intentos de interceptación durante ese intercambio. En este campo trabaja Luxquanta, empresa surgida del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) en 2021, que desarrolla sistemas destinados a incorporar esta protección a las redes de telecomunicaciones.

La presencia de Gomis y Almécija permitirá abordar esta tecnología desde las perspectivas empresarial y de investigación aplicada, con el despliegue coruñés como parte del contexto que explica el título de la sesión.

El papel de Galicia en la computación cuántica

La segunda cita llegará a las 12:15 horas con la charla «Por qué Galicia lidera la computación cuántica en España». Intervendrán Cora Vinagre Sendino, directora de desarrollo estratégico de negocio en Quantum, HPC e IA de Fsas Technologies (una compañía de Fujitsu), y Ignacio López Cabido, Director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA.

Esta sesión pondrá el foco en el papel de Galicia en un ámbito que explora nuevas formas de procesar información y desarrollar algoritmos. La comunidad dispone de infraestructuras como QMIO, el entorno de computación cuántica del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), desplegado en 2023 y abierto a investigadores en 2024. Incluye un procesador de 32 cúbits superconductores, conectado a un sistema de computación de altas prestaciones, además de herramientas de simulación.

La vinculación de Fujitsu con este desarrollo tiene un antecedente en el acuerdo firmado con el CESGA en abril de 2023 para establecer un centro cuántico en Galicia. La colaboración se planteó para impulsar la investigación conjunta, las aplicaciones industriales y la atracción de talento, con participación de universidades y de la comunidad investigadora.

Las dos conversaciones ofrecerán así una aproximación complementaria a las tecnologías cuánticas: la protección del intercambio de información y el desarrollo de nuevas capacidades de cálculo. Un recorrido que permitirá situar los proyectos gallegos dentro de un campo en el que conviven infraestructuras operativas, investigación y búsqueda de aplicaciones para las empresas.

Bajo el lema «Innovación gallega con impacto mundial», el Foro CTV también abordará la generación de energía limpia, las aplicaciones de la inteligencia artificial, la tokenización de la economía, la ciberseguridad y la recuperación del cultivo del lúpulo en Galicia.

La apertura institucional contará con Inés Rey, alcaldesa de A Coruña; Antonio Couceiro, presidente de ITG Technology Center; y Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades. La clausura correrá a cargo de Carmen Cotelo, directora de GAINl. A las 11:35 horas habrá una pausa para el café y el networking.

Las personas interesadas en asistir pueden reservar gratuitamente su plaza a través de Eventbrite.

Programa completo del Foro CTV 2026

9:30 horas. Apertura

Inés Rey , alcaldesa de A Coruña.

, alcaldesa de A Coruña. Antonio Couceiro , presidente de ITG Technology Center.

, presidente de ITG Technology Center. Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Formación Profesional y Universidades.

9:55 horas. La energía ante el reto de generar más y contaminar menos

Santiago Rodríguez Charlón , director de la División de Energía de ITG.

, director de la División de Energía de ITG. Modera: Pablo Grandío, director de Quincemil.

10:15 horas. En Galicia ya hay comunicaciones cuánticas y están en A Coruña

Víctor Gomis , director de desarrollo de negocio de Luxquanta.

, director de desarrollo de negocio de Luxquanta. Ana Almécija, directora de innovación QuantumTech de ITG.

10:45 horas. IA disruptiva: prever cuándo fallan las máquinas y cómo automatizar la cría de mosca soldado negra

Álex Blanco , director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy.

, director de Desarrollo y Tecnología de Genesal Energy. Jesús Rodríguez , CEO de Bioflytech.

, CEO de Bioflytech. Modera: Iria Álvarez, CEO de ALMAMARK.

11:15 horas. Cómo tokenizar la economía desde Matogrande antes de cumplir los 23

Pablo Gómez , CEO y Founder de Metlabs.

, CEO y Founder de Metlabs. Modera: Aida Estévez Delgado, fundadora de Como Darwin.

11:35 horas. Pausa café y networking

12:15 horas. Por qué Galicia lidera la computación cuántica en España

Cora Vinagre Sendino , Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company.

, Director Strategic Business Development Quantum, HPC & AI de Fsas Technologies, a Fujitsu company. Ignacio López Cabido, Director de Infraestructuras Científicas e Apoio á Investigación del CESGA.

12:45 horas. El nuevo reto de la ciberseguridad es el tiempo máquina

José Suárez de la Puente, Sales Manager de Palo Alto Networks.

13:05 horas. Cómo recuperar el cultivo del lúpulo en Galicia

José Luis Olmedo, gestor de proyectos de I+D de Cosecha de Galicia de Hijos de Rivera.

13:25 horas. Charla por confirmar

13:45 horas. Clausura

Carmen Cotelo , directora de GAIN.

, directora de GAIN. Pablo Grandío, director de Quincemil.

14:00 horas. Final