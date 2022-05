"Lies, dripping off your mouth like dirt". Mick Jagger.

El Gobierno de España se dedica a maquillar las cifras de paro y, aunque los datos no resisten un análisis medio serio, se celebra por todo lo alto como si fuera verdad. España es el país donde el Gobierno te dice que un ERTE o autónomo en cese de actividad no es un desempleado y, si lo dice la izquierda, se lo creen. Nos repiten una y otra vez que hay récord de empleo y de contratos fijos. Lo que hay es récord de contratación pública financiada con deuda y maquillaje de empleo temporal llamándolo 'indefinido discontinuo'. La próxima vez lo mismo cambia la estadística para llamar a los parados 'empleados potenciales'. Los datos son evidentes. En abril se han firmado 1.450.093 contratos, de ellos, 751.446 son temporales. Los que llaman "indefinidos" son 698.646. De esta cifra de "indefinidos" 175.154 son a tiempo parcial y 238.760 fijos discontinuos. Es decir, 413.914 contratos son a tiempo parcial y temporal. Solo 284.732 son a tiempo completo. La próxima vez lo mismo cambia la estadística para llamar a los parados 'empleados potenciales' Uno de cada tres contratos es a tiempo parcial y fijos discontinuos. Los fijos discontinuos se han duplicado en abril y multiplicado por 120 en el año. El empleo temporal, a tiempo parcial y discontinuo es muchísimo mayor que el indefinido a tiempo completo. Solo un 19,6% de los contratos firmados en abril son indefinidos a tiempo completo. El 80,4% de los contratos firmados son temporales, discontinuos o a tiempo parcial. En el mes es todavía más evidente. 23.910 a tiempo completo, 28.301 a tiempo parcial y 132.758 fijo discontinuo. Este maquillaje estadístico será especialmente triste cuando se analicen los datos de duración media. Imaginen la risa que nos va a dar cuando salga la comparativa de duración media de contratos fijos tras un año de disfrazar temporales como "indefinidos discontinuos". En marzo había 594.000 contratos de obra y servicio. En abril, se han desplomado a 49.000. ¿Magia de la reforma laboral? No. Trilerismo estadístico. Le cambian el nombre a "indefinido" pero la duración y el sueldo son iguales. Luego nos dicen que hay récord de empleo porque "nunca" habíamos visto 20 millones de personas trabajando. ¿De verdad? Porque yo recuerdo que en tercer trimestre también era "récord de empleo" con 20,1 millones y ya se dedicaron a venderlo a bombo y platillo durante meses. Yo recuerdo que en tercer trimestre también era "récord de empleo" con 20,1 millones y ya se dedicaron a venderlo a bombo y platillo durante meses Pero es que es absolutamente hilarante que nos digan que hay récord de empleo contando millones de afiliados en los que hay 200.000 personas desocupadas y sin compararlo con la población total y activa. La población ha aumentado en casi ocho millones en 20 años y comparan cifras sin ajustar. Con los datos de la EPA, el 50% del empleo creado desde la pandemia es público. Empleo público financiado con deuda y, por lo tanto, una losa al crecimiento. 261.200 empleos en el sector público desde febrero de 2020, tirando de más deuda y disfrazando la situación real del empleo. Ningún país debería contar como "empleos creados" el maquillaje vía empleo público y menos teniendo en cuenta que se pagan con deuda. La tasa de actividad (población activa comparado con población en edad de trabajar) en el primer trimestre, según la EPA, es del 58,5%, era del 58,6% en 2019, del 59,23% en 2016 y llegó al 60,4%. Ha estado por encima de los niveles de 2022 todos los años desde 2007 a 2019. La EPA de marzo muestra que han salido 542.800 personas de ocupados a fuera del mercado laboral y 610.200 de parados a fuera del mercado laboral. El flujo de salida de la ocupación es de 1.133.000 en el primer trimestre, según refleja el INE. No hay récord de empleo. Hay maquillaje disparando contratación pública y sacando personas de las listas. Si otro Gobierno hubiera disfrazado empleo temporal con fijos discontinuos y llamara "récord de empleo" a una cifra dopada con empleo público y sacando personas de la fuerza laboral, los sindicatos y partidos de izquierda estarían, justamente, indignados. Yo critiqué las propuestas de maquillaje estadístico similares en Acabemos con el paro (Deusto). Pero como lo hace Pedro, todo vale. Sigue los temas que te interesan Columnas de Opinión Empleo Tasa de paro