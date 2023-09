Corría septiembre de 1996. El rap en España era un género prácticamente desconocido, que llegaba en casetes y acababa de entrar en el país a través de las bases norteamericanas. La música de SFDK no llenaba estadios, sino el Fan Club de Sevilla; Tote King soltaba sus primeras barras; y un jovencísimo Kase O. despuntaba en Zaragoza. Aunque alguno de aquellos que empezaba quisiera ir de sanguinario, en el rap de español no había mafias, más bien la mayoría eran universitarios.

En América sí había cultura en el hip-hop. Dos jóvenes entre múltiples broncas y problemas con la policía. Uno del Este y otro del Oeste, enfrentados en principio por la música que hacían: Tupac Shakur y Notorius Big. El primero practicaba el conocido como egotrip, pero lo mezclaba con temas sociales y de la calle. El segundo se centraba solo en el primer estilo.

Los titulares aquel mes los coparía Tupac. No por su música, sino por lo que ocurriría en Las Vegas. El día siete, en una noche de boxeo y celebración de cumpleaños, a las 23.15 horas un cadillac blanco último modelo de cuatro puertas se detuvo en el lado derecho del vehículo en el que se encontraba Tupac. Uno de los tripulantes disparó y cuatro balas acabaron en el cuerpo del rapero: una en el brazo, otra en el muslo y el resto en el pecho. Moriría seis días después. Hace 27 años de aquello y aún no se sabe bien qué ocurrió. Solo uno de los implicados está vivo: su nombre es Duane 'Keffe D' Davis. Fue detenido ayer por el presunto asesinato del rapero.

Davis para muchos en América un gangster. Era uno de los miembros de la la pandilla The South Side Compton Crips, con sede en California.

Era sospechoso desde hace tiempo. Reconoció en 2010 por primera vez haber estado en el coche. En 2018, tras ser diagnosticado de cáncer, lo admitió en entrevistas. En su volumen de memorias 'Compton Street Legend' lo volvió a reconocer.

Fuentes policiales entraron el pasado mes de julio que realizaron una entrada y registro en la vivienda de la esposa. Los investigadores entraron buscando pruebas relativas a la muerte de Tupac Shakur y se llevaron varios objetos: teléfonos móviles, varios ordenadores o discos duros, entre otras. Asimismo, confiscaron algunas balas del calibre 40.

Implicó a su sobrino

Davis rompió su silenció en 2010. Se encontraba a las puertas de una cadena perpetua por tráfico de drogas. "Dijeron que romperían la acusación si colaboraba", apuntó por entonces, tal y como corrobora la hemeroteca.

La acusación fue directa. Apuntó a Orlando Baby Lane Anderson, su propio sobrino. Dijo que era una de las personas que viajaba en la parte de atrás del Cadillac blanco desde el que se realizaron los disparos.

Los disparos se habrían producido después de una pelea. Se vieron envueltos en la pelea Anderson, Skakur y otras personas.

Un detective retirado de la policía de Los Ángeles remarcó en una entrevista reciente que no le sorprendería el arresto de Davis. Greg Kading apuntaba: "Hace mucho que debería haberse producido". Además, dejaba otra frase: "Mucha gente ha pedido su detención desde hace tiempo. Para nosotros, el caso nunca ha estado sin resolver. Está sin perseguir".

En aquel Cadillac blanco viajaban cuatro personas. Tres de ellas están muertas: Baby Lane, Terrence Bubble Up Brown y DeAndre Freaky Smith. El único vivo es el detenido Keefe D.

Imagen del coche en el que viajaba Tupac.

The Tupac and Biggie Murders

Duane nació en Compton, el 14 de junio de 1963. Davis es uno de los amigos de Niggaz With Attitude (N. W. A.). Se trata de uno de los grupos estadounidenses de hiphop de Compton, California. Se les consideraba como uno de los pioneros del gangsta rap.

Recientemente, culpó a Puff Diddy de haberle involucrado en la muerte. "Él hizo que la mierda se cayera abajo, él nos puso a unos contra otros, lo que fue bastante inteligente".

En teoría, Davis conoció a Diddy allá por el año 91. "Ellos me llamaron a mi negocio de hidráulicos para usar algunos low-riders. Si no lo hubiera conocido, nunca hubiera estado envuelto en esta mierda".

Indica como causa el dinero: "Los imperios de dos personas diferentes cayeron aquella noche, el mío y el de Suge. Diddy es el único que sigue todavía en esto. Él hizo que se cayera abajo esta mierda, él nos puso a unos contra otros. Fue bastante inteligente".

Nunca ha revelado Keefe D el nombre de quien hizo los disparos. Este secreto se irá con él a la tumba, según él mismo, "debido al código de la calle".

Muchos han clamado al cielo después de las declaraciones realizadas por el exganster. Algunas de ellas fueron expuestas en el Unsolved: The Tupac and Biggie Murder.

"Fui mafioso y narcotraficante en Compton, y soy la única persona que puede contar la verdadera historia sobre el asesinato de Tupac. La gente me ha estado persiguiendo por 20 años, pero he decidido hacerlo ahora porque estoy muriendo de cáncer y no tengo nada que perder. Lo único que me importa es la verdad", dijo.

De hecho, el productor del documental tildó todo lo ocurrido con el caso de "escandaloso". "Davis ha confesado en televisión ser cómplice de asesinato y, hasta donde yo sé, el Departamento de Policía de Las Vegas no está haciendo nada al respecto".

Los detalles del caso los contaba Davis en la entrevista. Iban buscando venganza. "Todas las chicas estaban flipando con él y Tupac se comportaba como una celebrity. Parecía que estaba en un desfile". Fue el propio rapero el que delató a los suyos tras la bronca. "Si él no hubiera asomado la cabeza por la ventanilla, nunca lo hubiéramos visto".

