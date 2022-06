Cuando Vicente Marín (Bretún, Soria, 86 años) vio por la tele que se había cometido un crimen en la calle Serrano 205 de Madrid no le hizo falta escuchar el final de la noticia. "Pensé: Ya sé quien es. El loco del Fernandito", asegura sentado en la misma habitación de su casa de Bretún. "Luego las noticias lo dijeron. Pero vamos, yo no tuve ninguna duda. Ten en cuenta que a mí me tenía amenazado", continúa mientras da un trago a su Coca-Cola y responde a mi queja sobre lo lejos que está el pueblo: "Madrid sí que está lejos. Bretún está donde tiene que estar".

Marín conocía bien a Fernando González de Castejón, conde de Atarés y marqués de Perijá, que el pasado 20 de junio asesinó a su pareja, Gema Jiménez (de 44 años) y su amiga Julia Cuevas (de 70), de sendos disparos con una pistola y luego se suicidó. El llamado Marqués de Serrano Tenía 53 años. "Lo siento mucho por la gente que ha matado pero yo me he liberado. Era un ser peligroso; con él tenía una espada de Damocles encima. Había avisado al cuartel de la Guardia Civil de Soria: 'Este señor me está amenazando' y tenía un escrito para hacer una denuncia en caso de que apareciese", continúa Marín mientras me enseña los papeles.

La relación de Vicente Marín y la familia González de Castejón se remonta casi a la infancia del asesino, cuando Marín empezó a trabajar en el Hotel Galiano en 1972. "Fernandito tenía cuatro o cinco años y vivía con sus padres y sus dos hermanas en una de las plantas del hotel. Le he visto crecer. Desde pequeño era un niño problemático. Cuando estábamos haciendo obras en el hotel defecaba en las botas de los albañiles algo que también hacía en la taza del váter sin levantar la tapa. Su madre se pasaba la vida jugando al bridge y su padre a las tragaperras. Nadie nunca se ha ocupado de esos niños. Era un desastre de familia".