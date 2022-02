España no había escuchado mucho hablar sobre Eva Cárdenas Botas (56 años) cuando un portal especializado en noticias del corazón sacó a la luz en 2013 que la empresaria era la nueva pareja de Alberto Núñez Feijóo (60), presidente de Galicia desde 2009 y eterno soltero de oro.

La prensa local publicó que cuando el mandatario fue cuestionado sobre la noticia, se enfadó y espetó a los periodistas -los que cubrían política-: "No sé por qué tienen que informar sobre mi vida privada". Pero de poco sirvió.

La actual primera dama -sin papeles oficiales de consorte, que se sepa- fue escrutada por la prensa, que se fijó en una mujer que sí, era (y es) muy guapa pero que, sobre todo, tenía una carrera profesional tanto o más brillante que la de Núñez Feijóo. Desde 2003, Cárdenas era la directora de Zara Home, la división especializada en moda y decoración para la casa de Inditex.

Los medios la calificaban como mano derecha de Pablo Isla, entonces presidente de Inditex, cargo que ostentará hasta este 31 de marzo, en el que cederá su puesto a Marta Ortega, hija del fundador Amancio.

Profesional top en Inditex

Cárdenas aterrizó en Inditex -en la división de Perfumería-, tras estudiar Económicas y Diseño Industrial en la Universidad de Santiago de Compostela, cursar un máster en Dirección y Administración de Empresas en el Instituto de Empresa y trabajar en Kraft y en L'Oréal, de donde Isla la reclutaría como buen talento gallego en 1999.

El sabelotodo Google apenas recoge entradas sobre Eva Cárdenas antes de 2013 pero, como dirían en su tierra de las meigas, haberlas haylas. Su nombre se ve junto a su cargo en las memorias anuales de Inditex y figura en la categoría "Personalidad de empresa de Galicia" de la Wikipedia gallega.

También figura como fuente de un artículo publicado en SModa en 2012 sobre los creadores gallegos de moda del hogar. "El diseñador que trabaja en Zara Home sabe leer la moda en cada detalle. No se le escapa nada de lo que tenga que ver con las tendencias, ya sea un bordado de un cojín o un estampado de un vestido de un mercadillo de Londres", explicaba Cárdenas, que también daba su receta para bordear la crisis económica de la época: ofrecer más calidad por el mismo precio.

Seis años antes, también se hablaba de Cárdenas en prensa local con motivo de la inauguración en Valencia del establecimiento número 3.000 de Inditex, una tienda de Zara Home. Ilustrando dicha noticia, una de las poquísimas imágenes de Cárdenas sin Núñez Feijóo, acompañando a Pablo Isla al cortar la cinta del nuevo local.

Eva Cárdenas con Pablo Isla, en la inauguración de una tienda de Zara Home en Valencia en 2006.

La familia

Así, todas las referencias de Cárdenas previas a la publicación de esa noticia que irritó al presidente gallego en 2013 se refieren única y exclusivamente a su exitosa trayectoria profesional. Pero cuando se abrió la caja de Pandora, los medios publicaron mucho más.

No les fue difícil saber los orígenes familiares de Eva, puesto que pertenecía -pertenece - a una conocida familia de A Coruña, aunque de origen leonés, en concreto del pueblo Castrillo de los Polvazares. En dicha localidad maragata se reúne cada cinco años la llamada tribu de los Botas, segundo apellido de Eva, nieta de Santiago Botas, propietario de una conocida farmacia en A Coruña y de grandes extensiones de terreno, desde la playa de Miño a las Fragas do Eume. Esta revista se ha puesto en contacto con el organizador actual de las reuniones de los Botas -más de 400 miembros esparcidos por toda la geografía española-, pero no ha podido confirmar la presencia de Eva ni de su familia en las mismas. "En los primeros años venían de Coruña", ha explicado sin especificar quiénes.

Eva y una amiga a Feijóo: "Eres bastante simpático; si te hubiéramos conocido antes, te habríamos votado"

En un reportaje publicado en 2016 en el Faro de Vigo, uno de sus perfiles más completos, se dice que Eva Cárdenas fue una muy buena estudiante que "pronto tuvo clara su vocación de mando en la empresa privada". Sus conocidos destacan que es una mujer de carácter, tanto en el ámbito personal como laboral, amiga de sus amigos y "más dada a encuentros privados con sus íntimos que a hacer vida social".

Se sabe también que la joven Cárdenas vivió unos años de su infancia en Bilbao, ciudad de donde era su padre y donde estudió parte de su educación primaria, como se puede ver en el perfil de Linkedin de su hermano Santiago Cárdenas, que estudió en un colegio bilbaíno desde 1971 a 1982.

Además de su origen familiar y de su trayectoria profesional, los medios se hicieron eco de lo poco que se sabía de la vida personal de Cárdenas antes de emparejarse con Núñez Feijóo. Y era que la empresaria era una mujer divorciada y madre de una hija, "fruto de un matrimonio anterior". Ni rastro de la identidad del padre de la niña (ya adulta) que, por cierto, lleva únicamente los dos apellidos de su madre.

Portada del libro 'El viaje de Feijóo' La Esfera de los libros

En el libro El viaje de Feijóo (La Esfera de los libros, 2021), el periodista Fran Balado aporta más datos personales sobre Eva Cárdenas, algunos muy poco conocidos sobre su personalidad. Personas de su entorno con las que ha hablado la describen como "solidaria -ayudó a preparar comida para los desfavorecidos anónimamente durante la pandemia-, muy inteligente, con carácter y muy discreta".

En el mismo documento se habla de los también discretos inicios de su relación con el presidente gallego. Cárdenas y Feijóo se conocieron años antes de empezar a salir. Lo contó el propio Núñez Feijóo en el programa Land Rober, que se emite los jueves por la noche en TVG y lo recuerda Balado en su libro. Fue el 15 de junio de 2009, cuando regresaba a Galicia en un vuelo desde Madrid tras su primer encuentro con el presidente del Gobierno, que por entonces era José Luis Rodríguez Zapatero.

Feijóo contó que Cárdenas viajaba en el mismo vuelo y en la misma fila. Solo los separaba el pasillo. La ejecutiva del grupo Inditex viajaba con una compañera extrovertida, que se dirigió al titular de la Xunta. Y tras un rato de charla amistosa, le dijeron: "Eres bastante simpático; si te hubiéramos conocido antes, habríamos votado por ti". No mucho tiempo atrás se habían celebrado las elecciones con las que llegó al poder autonómico.

Eva Cárdenas, en un acto público. Europa Press

Por lo visto, Feijóo no recordaba el episodio cuando volvió a coincidir con Cárdenas y, esta vez sí, se inició su relación sentimental. Esto sucedió en el restaurante Asador de Coruña. Feijóo había quedado con Carlos Negreira, que, además de su amigo, en aquel momento era el alcalde de la ciudad. Negreira acude al encuentro con su mujer, Inma. Y esta invita a una buena amiga: Eva.

"No fue una encerrona, más bien fue una coincidencia. Carlos le dice a Alberto que irá una amiga de Inma. Inma le dice a Eva que acudirá un amigo de Carlos. Reserva para cuatro. Y fue en ese restaurante especializado en pescados y carnes a la brasa cuando Eva le reprochó al presidente que no se acordase de aquel episodio en el avión", escribe Balado en el libro y añade: "Durante la velada chocan en bastantes cuestiones. Fue un flechazo. Y poco a poco empiezan una relación de la que sus amigos se enterarían casi un par de semanas más tarde".

En ese momento, la prensa aún no sabía de la nueva pareja del presidente de la Xunta. El autor del libro relata que, en esos primeros tiempos, en los que vivían en ciudades distintas -él en su residencia oficial, el complejo presidencial de Monte Pío ideado por Fraga, en Santiago y ella en Oleiros, A Coruña-, lo normal era que fuera él el que pasara la noche en la casa de ella.

La vivienda estaba situada en la urbanización Icaria, conocida como la Wisteria Lane coruñesa, nombre de una calle ficticia en la que viven las protagonistas de la serie Mujeres Desesperadas. "Una urbanización de serie americana", puntualiza el autor del libro.

Presentaciones en sociedad

Desde noviembre de 2013 -fecha en la que se publicó la noticia- hasta 2015, la vida pública de la pareja fue prácticamente inexistente. Ese año, empezaron a cambiar, se lee en el libro: "Poco a poco las apariciones juntos comenzaron a ser más comunes. Una especie de presentación en sociedad, pero solo a un círculo todavía reducido, fue en la ceremonia por el enlace de Lucas Martinón y Fabiola García, la conselleira de Política Social. Ambos estaban invitados al banquete organizado en el pazo de Cores, en A Baña (A Coruña). El presidente de la Xunta tenía bloqueado ese sábado en la agenda para acudir a la boda de uno de sus principales colaboradores y la conselleira barbanzana. Cárdenas llegó a los cafés, puntual para disfrutar de la pista de baile, un espacio en donde se les pudo ver "muy acaramelados", comenta uno de los asistentes. Sin importarles lo que pudieran pensar quienes les rodeaban", relata.

La presentación en sociedad de la pareja fue en la boda de la 'conselleira' de Política Social, Fabiola García

"Al fin y al cabo", continúa, "la mayoría eran amigos o compañeros. El segundo sábado de 2015 Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas acudieron al treinta y un cumpleaños de Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega, celebrado en el pazo de Anceis, Cambre, a pocos minutos de A Coruña. En marzo de 2016, fue sonada su aparición en la inauguración de la discoteca Pelícano, un ambicioso proyecto en pleno centro de la ciudad herculina, que encendió sus luces y sus altavoces con una gala solidaria a la que acudió la flor y nata de la sociedad coruñesa. En la galería de aquella noche destaca una imagen del exfutbolista del Madrid y exseleccionador español Fernando Hierro estrujando a Feijóo como si fueran amigos de toda la vida", narra Bolados.

Según una noticia publicada en EL ESPAÑOL, en el verano de 2016 demás de ir a Pontedeume -el pueblo de veraneo de ella-, Cárdenas estuvo junto a su hija y su novio en Sagres (Portugal). En agosto se pudo ver a la pareja en la playa de este municipio de menos de 2.000 habitantes donde la hija de ella practicó surf.

Eva Cárdenas y Núñez Feijóo con Fernando Hierro en la inauguración de Pelícano.

El 'heredero'

Pero si en 2015 y principios de 2016 se empezó a ver a la pareja a cuentagotas, en el segundo semestre de dicho año se supo la noticia que lo cambiaría todo: Eva Cárdenas, que entonces tenía 51 años, iba a ser madre por segunda vez, del primer hijo del presidente de la Xunta, un niño que llenó de felicidad a la madre del político, que había expresado en varias ocasiones su frustración por no poder ser abuela de su único hijo varón.

Un detalle llamó la atención en julio de ese año. Cárdenas figuró como "hija política" en la esquela del padre de Feijóo, que falleció entonces. Algunos entendieron esta inclusión en la familia sobre el papel tras el anuncio de la futura maternidad de Cárdenas.

La llegada del pequeño Alberto vino acompañada de polémica. Primero, porque el líder del BNG Xosé Manuel Beiras le dedicó esta lindeza en un mitin: "Ese falsario que ahora juega a crear una familia. Je. ¡Es un juguete más! Me vino a la memoria aquello de Castelao: 'Os vellos non deben de namorarse' (los viejos no deben enamorarse). ¡Si aprendiese a leer!".

Y segundo porque el nacimiento no se produjo en un hospital público -Núñez Feijóo se ha declarado defensor en numerosas ocasiones de la sanidad pública- sino en la clínica privada Belén HM, cubierta por el seguro de salud que Inditex ofrece a sus trabajadores. Ante las críticas, el padre dijo que Eva tenía ahí su ginecólogo y clínica de confianza y que debía respetar su decisión.

Cárdenas habló sobre su segunda maternidad en una de las escasas entrevistas que ha concedido tras conocerse su relación con Feijóo, publicada en La Voz de Galicia en diciembre de 2020.

"En ese momento de cambio vital, como es tomar la decisión de volver a ser madre, ahora de este niño" -reconoció-, "te cambian muchas cosas y la manera en la que ves esas cosas. Ya he tenido una hija, que ahora tiene 20 años, a la que adoro. Por razones de trabajo no he vivido con ella todo el tiempo que me hubiera gustado. Y cuando empiezas a ser madre con 50, 52 o los que sean, te das cuenta de que a lo mejor vuelves a cometer el mismo error. Y los mismos errores en la vida se cometen por inercia, por no pararnos a pensar qué somos, qué queremos y a dónde queremos ir. Pues, en este momento de mi vida me planteé por qué tenía que seguir haciendo lo mismo, quiero demostrarme que puedo hacer otras cosas".

Eva Cárdenas dejó su trabajo como directora de Zara Home en 2018 y reconoció que era por su maternidad

La entrevista al rotativo gallego no fue en calidad de "pareja de", un rol del que Eva ha huido siempre. Por el contrario, fue al participar en un acto que desvela otro rasgo de la primera dama: su feminismo. La empresaria participaba en el foro Santander WomenNow 2020, un congreso organizado por Taller de Editores-Vocento que cuenta con el apoyo del Banco Santander y que busca dar voz a todas aquellas mujeres que se enfrentan a retos y desafíos. Y habló y mucho de lo que significaba ser líder profesional y mujer.

"Tengo que reconocer por mi manera de ser que los cambios me apasionan. No soy una persona inmovilista, y lo que más me puede gustar es la energía, la adrenalina, la dificultad de emprender algo, sea un proyecto en una compañía multinacional o sea algo difícil de hacer", declaró.

Adiós a Zara Home

Para entonces, Cárdenas había dejado de trabajar en Inditex, la que había sido su casa durante casi 20 años. "Era dejar un maravilloso puesto de trabajo y a un mejor equipo, con todas las posibilidades que muchos profesionales desearían, pero fue la decisión de decir: me apetece volver a empezar, me apetece volver a vivir con menos recursos, a tener la adrenalina del inicio", contó en La Voz de Galicia dos años después.

Los cambios profesionales de Eva ya eran de dominio público. Así, se supo que había montado una inmobiliaria con su hija, Gabriela. La empresa, denominada Niebla Azul S.L, sigue funcionando en la actualidad, aunque ya no es la principal actividad de Cárdenas. "Niebla Azul nace como una nueva aventura profesional de Eva junto a su hija Gabriela. A Eva le mueve la pasión por el espacio, la recuperación de la historia y el respeto por el pasado. Y a todo ello le acompaña el saber hacer que ha ido adquiriendo durante años", se puede leer en la cuenta de Instagram de la empresa, acompañando una fotografía de una sonriente Cárdenas madre.

Eva Cárdenas en el IG de su empresa Niebla Azul.

Su último empleo, de asesora externa del Grupo Sargadelos, se anunció en las páginas salmón de los diarios en diciembre de 2020. No estuvo exento de polémica, porque el patronato de la fabricante de la popular cerámica gallega estaba en plena renovación y la Xunta, que contaba con dos representantes, decidió salirse del mismo "para evitar usos torticeros por parte de la oposición".

La llegada de Cárdenas y su excelente trayectoria profesional se han empezado a notar en la firma gallega, que ha abierto una tienda de 200 metros cuadrados en la calle Lagasca de Madrid. ¿Quizás su sede física de trabajo si se cumplen los deseos de algunos y se acaba trasladando a la capital? En el libro de Balado, se dice que Eva no quería que Feijóo fuera nombrado sucesor de Rajoy porque prefería quedarse en Galicia, pero de esto ha pasado mucho tiempo.

