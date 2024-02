Ondara, un pequeño pueblo de unos 7.400 habitantes situado en la provincia de Alicante, no está acostumbrado a la fama. Aquí los días pasan con total normalidad y rara vez aparecen las calles del pueblo en un informativo nacional. Sin embargo, algo ha cambiado desde el pasado sábado. Aquí todos conocen a Nebulossa y se enorgullecen de 'Zorra', no hay debate. María y Lorenzo, más conocidos artísticamente como Mery y Mark, dos vecinos de la localidad, tienen la culpa.

Los negocios de ambos son insignes en el lugar, pero la avalancha de preguntas sobre ellos se ha multiplicado en los últimos días. Su victoria en el Benidorm Fest los ha catapultado hasta darles un hueco en la portada de periódicos, radios y televisiones nacionales. Esto implica que muchos quieran conocer todo sobre la vida anterior de los próximos representantes de España en Eurovisión.

"Fina —el nombre del negocio de estética que regenta Mery Bas— está en el Carrer Nou", dice un vecino. En realidad, es la calle de Santo Domingo, el otro es el nombre oficioso de la vía en el pueblo.

Dicho pasaje está lleno de centros de belleza. No obstante, ningún letrero con el nombre es capaz de identificar el negocio de Mery, bien escondido para los foráneos.

—¿Este es el negocio de estética de Mery? —se equivoca el reportero.

—No, mira, es aquel que está allí. La puerta aquella. —señala otra esteticista al hombre despistado.

La fachada del negocio de Bas está pintada de blanco. La puerta es como la de una casa. Cualquiera pasaría por al lado sin percatarse de que ahí hay un negocio. Solo un letrero donde pone photon y una ventana alargada donde se lee Germaine de Capuccini permiten saber que esto no es una vivienda.

De blanco, en el centro de la imagen, el negocio de estética de Mery Bas. D. D.

La puerta la abre una mujer. Espera la pregunta y responde lo obvio. "Mery no está y no va a hablar con los medios. Yo tampoco puedo". No pasa nadie de la puerta.

A pocos metros de aquí, un par de minutos andando a lo sumo, en el Centro Comercial El Prado, se encuentra Atomic Studio. Todos los locales comerciales están rotulados y dejan ver qué hay en su interior. Mercadona, un gimnasio de boxeo, otra tienda de estética, una óptica, una ferretería, algún bar y algunos locales vacíos.

En la planta baja, un grupo de mujeres toma el almuerzo tranquilamente mientras arregla el mundo. La vida está de una manera... ¡Cómo está la vida!, vienen a convenir entre sus múltiples quejas sobre los precios y la inflación, el sueldo cada vez da para menos.

Mientras tanto, en la primera planta de El Prado, la vida continúa. En un negocio hacen mudanza, en el gimnasio de boxeo esperan a que lleguen los peleadores y algunos transeúntes acceden a las tiendas. Uno de los locales tiene los cristales del escaparate tintados de blanco, como guardando con recelo un secreto, aparentando que ahí dentro no hay nadie.

Una imagen de la fachada donde se encuentra el negocio de Mark Dasousa. D. D.

Sin embargo, una mujer y un hombre timbran a la puerta como queriendo descubrir qué ocurre tras la vitrina. Sale un joven a abrir y trae una libreta y un boli. No hace falta escucharles para adivinar a qué se dedican y qué piden. Sin uniforme alguno y rogando en una puerta que será de imposible acceso: son periodistas y vienen a hacer un reportaje de color del pueblo.

El joven toma los datos en el cuaderno y atiende al siguiente hombre en esta improvisada fila. De manera educada da una nueva negativa, ¿qué puede hacer él? Se queda con los datos y apunta el medio: EL ESPAÑOL. "Ya te llamarán". Es la excusa habitual para que los curritos de la información cesen su empeño y se vayan tranquilos a contar que lo intentaron, a sabiendas de que esa puerta esta cerrada y el teléfono nunca sonará.

'Solar'

Mery Bas y Mark Dasousa son, en realidad, María José Bas Arguijo (Alicante, 18 de septiembre de 1968) y Lorenzo Giner Puchol (Ondara, 2 de enero de 1974). Sus familias son conocidas en el pueblo. El padre de Mery se dedicaba a "trabajos relacionados con la electricidad" y la familia de él siempre tuvo "mucho glamour", señala Jovi Lozano, escritor y periodista de la localidad alicantina.

Lozano les ha entrevistado hasta en tres ocasiones en los últimos tiempos. No lo podrá hacer más hasta que se acerque Eurovisión, como el resto de medios. Durante toda la semana hay silencio informativo sobre ellos, también para que descansen. "Están desbordados", apunta Lozano. No en vano, el hijo de ambos ya ha preguntado quién le va a llevar ahora al colegio, quién le ayudará con los deberes.

Conocida es por casi todos ya la historia de amor de los componentes de Nebulossa. Se conocieron cuando Lorenzo era un niño y María comenzó a cuidarle. Al cabo de los años, se reencontraron y él acabó enamorándose de su niñera y su niñera de él. Cositas del amor. Formaron una familia con tres hijos, sus dos niños y su perrita Ona, una más del núclero familiar.

María se dedica a la estética y es muy querida en el pueblo. Sin embargo, su pasión y vocación principal siempre fue la música. "Ha dado clases de canto de manera estable y constante. María ya participó en Solar, el proyecto musical anterior de Mark", destaca el periodista Jovi Lozano en conversación con EL ESPAÑOL.

Lorenzo, por su parte, también es ampliamente conocido. Aquí todos le conocen como Mark y siempre ha puesto a Ondara en el centro de la música en catalán. "Él lleva muchos años en producción musical y es una factoría de donde han salido grupos importantes como Zoo, La Fúmiga, Samantha que estuvo en OT… Los grupos más importantes de música en catalán salen de su talento y de su estudio", destaca Lozano.

De hecho, "su estudio legitima lo que ha pasado ahora, es una piedra angular de lo que son grupos valencianos y algunos catalanes. Atomic es una factoría".

Mark Dasousa siempre ha sido un apasionado de la música y un "visionario". "Tiene un talento desbordante", dice Lozano sobre el productor y músico.

Su trayectoria musical comenzó hace años. Primero con un grupo de rock llamado Píldora X. Lo último antes de Nebulossa fue Solar. Se trata de un proyecto que, según explicaban en Youtube, tenía a "Rozando la perfección como su primer single, incluido en su álbum debut Ignición donde encuentran su hábitat estilos como el rock progresivo o el pop.

Con este grupo, Mark y Mery ya estuvieron en programas de RTVE. En concreto, presentaron la canción Crece la nada en el escenario del programa Para Todos La 2 hace 10 años.

La presentadora, lejos de vaticinar lo que ocurriría en 2024, dejaba claro que, "aunque tienen los pies en el suelo, se proponen llegar muy alto. De momento no les va nada mal".

Todo esto hace que al pueblo no le haya cogido de sorpresa el triunfo. "Son personas con especial talento. La madre de él tiene mucho talento también. En el pueblo se aprecia. Esto no desentona en su vida, porque siempre han sido creativos, siempre han tenido algo entre manos", destaca Jovi Lozano.

Aquel grupo dio paso a Nebulossa, donde Mery tomaría el protagonismo. Comenzó en 2018 y han llegado a girar y tocar en Ondara y hasta en Madrid. "Iban a sacar un EP en octubre, pero la llegada del Benidorm Fest lo cambió todo. Mery se apuntó sin decirle nada a Mark".

Y de aquellos polvos estos lodos. Porque el pasado domingo Mery y Mark eran recibidos por varios centenares de vecinos en su pueblo, en una recepción informal. Luego, en el pueblo entienden que "deben descansar", coinciden distintos vecinos que prefieren guardar el anonimato. "Estamos muy orgullosos de ellos".

Próxima recepción

En la casa consistorial de Ondara, el alcalde José Ramiro también está saturado de preguntas de periodistas. Entre reunión y reunión atiende orgulloso de sus convecinos a todos aquellos que preguntan por el éxito de Nebulossa.

José Ramiro, alcalde de Ondara, en su despacho. D. D.

"La verdad es que ha sido un éxito compartido del pueblo y la gente está ilusionada con ellos porque son gente muy cercana y conocida. Por eso se montó una fiesta el sábado con pantalla gigante en el prado y les enviamos fuerzas para que quedaran primeros", acierta a decir el regidor de Ondara.

Ramiro explica que el día de vuelta a casa de Mery y Mark se le hizo una recepción informal. La formal será más adelante, porque "hay que encajar agendas. Cuando toque, aún no se sabe cuándo será. Nos gustaría que fuera pronto".

Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atinó a entrar en la polémica sobre 'Zorra', apuntando que "a la 'fachosfera' le hubiera gustado tener el 'Cara al sol'", Ramiro no se moja: "Al final lo que se busca es repercusión. Cuando se publicó en Spotify, en una semana estaba en un millón de reproducciones. Ha sido un éxito y sonará este verano en todas las fiestas. Que vaya a Eurovisión es lo máximo".

Insistiéndole sobre su opinión Ramiro cree que ahora "se quiere polemizar con todo. Da igual que sea la palabra zorra que cualquier otra historia. Siempre tiene que haber polémica para poder caldear el ambiente y estirar el chicle, pero no hay tanta polémica".

Imagen de Nebulossa durante la grabación del videoclip 'Zorra'. Instagram

En la vida anterior de Mery y Mark, el alcalde tampoco quiere entrar: "Somos un pueblo de 7.400 personas y son gente muy cercana. Más o menos nos conocemos todos".

Sobre el Atomic Studio, señala que han pasado muchos grupos a los que Mark "ha proyectado muy bien. Él trabaja muy bien en el sector musical. Se nota". Tampoco ha sorprendido lo de Mery. "Ya trabajaba con él". "Lo que les hemos transmitido es que estamos muy orgullosos, saben que lo que necesiten estamos a su disposición".

