Un diseñador alcanza el olimpo porque sus diseños tienen un significado polisémico a nivel social, pero también por aquellas frases lanzadas en determinado momento que se convierten en emblema de la casa. En ese aspecto, Adolfo Domínguez (73) siempre es recordado por "la arruga es bella", aunque tal y como está el mundo digital con tanta pose fake muchos no comulgan con su filosofía. El eslogan ochentero, más la serie Miami Vice, en la que el diseñador gallego vistió de lino y tonos cálidos a los protagonistas, Don Johnson (Sonny Crockett) y Philip Michael Thomas (Rico Tubbs), fueron decisivos para que la marca Adolfo Domínguez (AD) se consolidara.

Construir con ese tipo de fibra vegetal cambió el destino del creador. Su abuela se encargaba de cultivar, hilar y tejer prendas que luego vendía su hijo en la sastrería familiar El Faro, fundada en 1950 en A Pobra de Trives (Ourense). Adolfo, como así se llamaba el padre del futuro modisto, tuvo un apoyo crucial en su esposa Fina, como también lo ha tenido Adolfo Jr. con su mujer Elena.

Muchas de las grandes marcas han tenido orígenes humildes. Adolfo Domínguez Estévez nació en Brasil, en 1920, donde sus padres estaban al frente de una panadería-pastelería. Pero la nostalgia pudo con la matriarca de la familia y junto a su hijo se instaló en Galicia. Como había que arrimar el hombro, Adolfo Jr. emigró a Cataluña, donde el banco Hispano-Americano de Sabadell le contrató. Allí conoció al amor de su vida, Josefina Fernández, con quien se casó en 1944. El nacimiento de su hija Ada provocó que ambas regresaran a Trives nuevamente, producto de esa morriña tan característica en la tierra de las meigas.

Adolfo Domínguez. PuntoGA | M.Riopa

Viendo cómo evolucionaba la sociedad de posguerra, Adolfo Sr. empezó a ampliar su modus vivendi et operandi decantándose por comprar telas que luego enviaba a su mujer a Tribes, donde las vendía. Hasta ese momento, Cataluña había destacado por ser el origen de la moda española, cuna de la industrialización de un sector que con el tiempo terminaría expandiéndose por todo el país y relegando a la autonomía a un discreto segundo plano.

Durante una temporada, trabajaron a distancia, generaron un patrimonio decente y el patriarca regresó a Galicia. Querían montar un negocio. Durante un tiempo, se debatieron entre Ourense y Vigo, pero finalmente ganó Fina. En 1950 abrieron la Sastrería Camisería El Faro, justo el año en el que nació Adolfo Domínguez Jr.

El matrimonio no daba puntada sin hilo y fueron muy hábiles desde el punto de vista publicitario, como así lo reflejó en su momento el diario La Región, al hacerse eco de su ideal de negocio. Consistía en comprar la tela a las 9, probarse el diseño a las 11 y llevárselo puesto a las 7 de la tarde. En poco tiempo lograron tener una veintena de empleados.

Esa conjunción de artesanía, rapidez y atención al cliente fue el pilar triangular de un éxito que supo aprovechar Adolfo Jr., quien tras estudiar en París y empaparse de la vida cultural londinense en 1974, decidió unirse a su padre, que había creado la empresa Adolfo Domínguez e Hijos SA. Aquel joven inteligente que había encontrado en Copérnico y Galileo una manera de entender la vida cogió las riendas del negocio cuando su padre falleció dos años más tarde. En 1976 nacía la empresa Adolfo Domínguez SA, cuya marca homónima sigue siendo una de las más internacionales con sello made in Spain.

Las cuentas

Según los datos del ejercicio 2022-2023 (marzo 2022-febrero 2023), tras años de pérdidas, el Grupo Adolfo Domínguez ha logrado aumentar sus ventas en un 24 % y la rentabilidad en ese aspecto ha elevado el margen bruto al 56,8%, lo que traducido en euros da una cifra de facturación 114,2 millones, alcanzando un resultado operativo de 13,4 millones. De esta manera, la firma ha logrado multiplicar por 35 el ejercicio anterior del Ebitda, que es el indicador de referencia para saber las ganancias de una empresa antes de los impuestos, los intereses, las amortizaciones y las depreciaciones.

Según Antonio Puente, consejero delegado de Adolfo Domínguez, "estamos muy centrados en la rentabilidad, lo que nos ha permitido generar un 18% más de Ebitda, hasta los 13,4 millones, que en el ejercicio pre-Covid 2019, cuando teníamos 51 puntos de venta más que ahora. Hemos terminado un buen año, hemos vuelto a beneficios y estamos creciendo a un buen ritmo de ventas tanto en España como en internacional y online".

Tras la actualización de los datos del último ejercicio que informaba de la expansión en 18 países con 339 puntos de venta, desde Adolfo Domínguez comentan a EL ESPAÑOL | Porfolio que en estos momentos son ya 22 países y 347 puntos de venta. Por número de tiendas, los tres países más importantes son España, México y Japón. A día de hoy, las dos filiales principales están en estas dos últimas naciones, que fueron de las primeras fuera de Europa en las que se instalaron. El país asiático sigue siendo parte de la esencia de la marca porque conecta con la filosofía japonesa.

A tenor de las últimas cuentas presentadas en 2023, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) informa que la empresa Adolfo Domínguez S. A., constituida en 1989, tiene un activo total de 96.821.602 euros con unas ventas últimas de 114.179.631 euros. En mayo de 2020, Adolfo Domínguez renunció a su cargo como presidente del grupo textil que desde entonces ocupa su primogénita, Adriana.

La familia

Hasta conseguir el puesto como presidenta ejecutiva estuvo en Comunicación y marca (1999-2017), Directora general (2017-2018) y Consejera delegada (2018-2020). Con respecto a sus hermanas, Valeria es consejera dominical de AD y, hasta noviembre del año pasado, Tiziana (37) ejerció como Directora creativa. Desde entonces está centrada en otras pasiones artísticas como la pintura.

Su madre y compañera de vida de Adolfo, Elena González, sigue siendo la Directora Creativa Mujer desde 1990. La mujer es el epicentro del Grupo. En Adolfo Domínguez emplea a 957 profesionales, de los que un 80% son mujeres que en un 63% son ejecutivas en el comité de dirección. Actualmente, el diseñador es el consejero dominical y principal accionista con un 31,5% del capital.

Tiziana Dominguez, directora creativa de Adolfo Domínguez.

En la historia de esta marca gallega que compite por la internacionalidad con la omnipresente Zara, hay varios momentos destacables que forzaron a tomar nuevas rutas con el sino de seguir perdurando. En 1991 un incendio de proporciones bíblicas destruyó la nave principal de 6.000 metros cuadrados de la firma en San Ciprián de Viñas (Ourense); en 1997 salió a Bolsa con afán de internacionalizarse; en 2001 consiguió esquivar una OPA hostil por parte de Cortefiel.

En 2008 la crisis económica internacional hizo mella y desde el 2010 no se usan pieles en las prendas y en los complementos se utilizan solo aquellas que sean subproductos de la alimentación, es decir, se buscan animales que ya hayan sido usados previamente para otros fines. La compañía está en contra de todas aquellas acciones que conlleven sufrimiento a los animales.

Con la entrada de la tercera generación en 2016 como parte del liderazgo empezó una nueva era marcada por la vuelta a los orígenes, a la esencia de la moda de autor. El camino a seguir es conseguir la sostenibilidad en todos los ámbitos y, por ello, desde 2018, las campañas tienen como fin persuadir a los clientes con un consumo ético de las prendas a través de mensajes potentes como "piensa, luego compra" o "repite más, piensa menos".

A simple vista parece que se tiren piedras sobre su propio tejado, pero desde el departamento de comunicación comentan a EL ESPAÑOL | Porfolio "que el sector de la moda es muy contaminante, se consume y se tira mucha ropa, por lo que desde nuestra empresa lo que intentamos es sumar a la sociedad. La sostenibilidad es un elemento complejo y en esta nueva era de la innovación hay que consumir de una forma mucho mejor".

Hace un mes AD inauguró el servicio de alquiler de prendas para todo tipo de eventos para evitar justamente el comprar por comprar para luego terminar tirando. Y en junio de 2020 se lanzó el ADN Box, que consiste en un personal shopper online en el que primero se responde a un test sobre tu estilo, el tipo de trabajo que tienes y tus necesidades vitales. Luego, una inteligencia artificial (IA) hace una búsqueda por todas las piezas que luego vuelven a comprobar los estilistas de la marca. Estos las envían a casa de los clientes, se las prueban y si no les encajan se pueden devolver de forma gratuita.

Como dicen des la empresa, "vamos hacia un moda diferente, ponerlo más fácil". Adolfo Domínguez siempre ha resurgido de sus cenizas porque nunca se ha traicionado a sí mismo. La sensibilidad aderezada con humildad son atributos que siempre ha cultivado y nunca ha perdido la esencia de ser una empresa familiar en la que las féminas ganan por goleada.

La reina Letizia con vestido de Adolfo Domínguez.

La sombra del costurero sigue siendo alargada y pesa, pesa mucho. La filosofía siempre ha sido la misma "ya que nos vestimos para que nos quieran", ha repetido incansablemente este artista que ha sido condecorado por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Moda 2019, la Aguja de Oro de 1997, otorgada por el anterior Ministerio, o el Life Achievement de la Miami Fashion Week.

Esta vida tan apasionante como didáctica se va a trasladar en un documental que se encuentra en fase de postproducción que indaga en los orígenes del modisto desde su aldea familiar de Mendoia, pasando por Pobra de Trives, donde sus padres tuvieron su primera tienda, hasta llegar a Ourense. La pretensión es descubrir aspectos inéditos en la vida del diseñador en las diferentes etapas de su trayectoria personal y profesional.

En la actual edición del Ourense Film Festival (OUFF) se presentó hace unos días el tráiler de este proyecto que esta financiado por la Fundación Adolfo Domínguez, creada en 2012 con el fin de difundir y promocionar las artes, la ciencia, el medio ambiente, la salud y demás temas culturales.

No hay que olvidar que Adolfo es un hombre tremendamente erudito desde que tuvo consciencia de ser y existir. Es un apasionado de la lectura, desde su finca en uno de los paraísos naturales de Trives escribe con lentitud —su última obra ha sido la readaptación de Juan Griego—, se mantiene al día en temas relacionados con arquitectura y se recrea en su adoración a Mozart.

El olor a hierba y a mojado siempre le han cargado las pilas. Su mimetismo con la naturaleza hizo que editara El manifiesto ecológico para que la gente entendiera lo que significa estar en armonía con el entorno. Sus frases siguen siendo como cuchillos que cortan el viento. Ahí están "no somos los dueños de la tierra, somos sus hijos", "cuando no queden animales en libertad algo de nosotros morirá con ellos" o "el poliéster es más sostenible que el algodón". Una vez más, lo sostenible elevado al infinito. Fiel a lo que dicen los ingleses, Knowing is Everything, Adolfo sigue siendo un espíritu inquieto que ha entendido la moda como la poesía de la emoción con un alto componente estético.

Es un hacedor de sueños pero, por encima de todo, es un empresario que se convirtió en el primer modisto español en tener una fragancia con su nombre. También ha logrado otras hazañas como haber sido el primero en salir en Bolsa y ser la primera empresa de moda española en abrir tiendas en otro país a partir de 1980. Esa internacionalización provocó que los trajes de lino acabaran luciéndose en Corrupción en Miami después de que parte del equipo de producción viera los diseños en la tienda de Londres.

Adolfo y Fina inculcaron a sus cuatro hijos la pasión por la moda. Si Adolfo es el más reconocido, tampoco hay que olvidarse de la marca para mujer Bimba & Lola, propiedad de Uxia y María Domínguez Rodríguez, hijas de su hermano Jesús. En 2005 constituyeron la empresa que al principio se denominó Moet & Mos. En la actualidad es una empresa boyante ya que según las últimas cuentas presentadas en 2021 en el Borme, las ventas ascendieron a 192.448.545 euros y contaba con un activo total de 165.325.087 euros.

Las jóvenes aprendieron todo lo que se saben de su padre, que había sido uno de los cerebros financieros de AD. Por su lado constituyó en 1997 la Sociedad Textil Lonia SA desde la que explota las marcas Purificación García, CH y Carolina Herrera. Es uno de los negocios de moda española más fructífero ya que en su último balance de 2022 se contabilizaron unas ventas de 347.478.675 euros. Su activo total ascendía a 471,895.557 euros.

