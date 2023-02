Ghosting, zumping, crush, cringe, challenge, Shifting, nashe, haunting… Y un sin fin de términos que han ido configurando el diccionario milenial de las redes sociales. Ahora, otro nuevo concepto se ha abierto camino: los Nepo Babies.

En español, los bebés del nepotismo hacen hace referencia a los hijos de famosos que pertenecen a la industria musical, del cine o del modelaje -entre otras- simplemente por su parentesco. Vamos, los hijos de y lo que se conoce como los enchufados de toda la vida.

Ahora, este concepto está en boca de todos los tiktokers, instagramers, tuiteros, y también de los medios de comunicación. Y el dilema que se plantean estos -y que lleva en este mundo desde que el mundo es mundo- es si esos Nepo Babies o hijos de son los que les quitarán el trabajo a sus propios hijos, o incluso a ustedes, quienes están leyendo este artículo.

Este término estalló en la revista Vulture y en el New York Magazine hace cosa de un mes en el que se hablaba del boom de los Nepo Babies, haciendo referencia a los actores de Hollywood que se han abierto paso en la industria gracias a su parentesco: algunos como Dakota Johnson, Lily-Rose Deep o Zoë Kravitz.

¿Y en España? Otros ejemplos nada sorprendentes de Nepo Babies españoles como Miguel Bernardeau (hijo de la actriz Ana Duato), Tamara Falcó (hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó), Rocío Crusset (hija de Carlos Herrera) o Anna Padilla (hija de Paz Padilla), están también en el punto de mira. Algunos los aman, otros los odian, todos los envidiamos. Porque, ¿quién no querría estar en su pellejo? Ojo, que no estamos diciendo que su fama se deba sólo a su parentesco. Algunos se lo habrán currado lo suyo, pero sí que tiene mucho que ver. Especialmente a la hora de meter cabeza en el sector.

La cuestión es la siguiente: ¿Son estos mismos los que les están quitando o les quitarán el trabajo a las generaciones más jóvenes? Pues bien, el 29,3% de los españoles menores de 25 años se encuentran en situación de paro, según los datos de Eurostat a cierre de diciembre de 2022. Es decir, que más de 460 mil jóvenes no tienen trabajo. Asimismo, y pese a ser las cifras más bajas a cierre desde la crisis del 2008, España es el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la Unión Europea, donde uno de cada cinco jóvenes europeos en paro es español, según Eurostat.

Si para ellos ya de por sí encontrar trabajo es una ardua tarea, los Nepo Babies se lo ponen todavía más complicado. Ya no sólo por ver truncados sus sueños -que el de muchos sería ser un Nepo Baby-, sino porque acaban viendo reducido su futuro laboral en cadenas de fast food como McDonald's, Telepizza o Burger King.

En el cine

"Hay mucha gente que se lo curra muchísimo, que está siempre estudiando, yendo a clases; que son muy buenos en lo que hacen, y que están esperando una sola oportunidad de trabajo pero que nunca llega porque acaba en otras personas que tienen contactos en la industria. Es algo super triste. Porque si, por ejemplo, el papi o la mami de esa persona son actores y están rodando una película, y se requiere de otro actor, pues está claro que van a poner a su hijo. Es así de simple. Como Miguel Bernardeau y Gabriel Guevara. Y ellos dos sí, han dado clases y eso, pero igualmente siguen siendo enchufados".

Camila Morici, actriz. E.E

Ella es Camila Morici, tiene 20 años, es de Argentina, reside en Madrid desde hace dos años y es una de las muchas jóvenes que, para sobrevivir, se ven obligadas a poner en stand by su sueño. ¿El suyo? Ser actriz. "Empecé yendo a clases de comedia y teatro musical a los 10 años. Tan sólo llevaba dos semanas y ya me ofrecieron el papel de protagonista en uno de los teatros más importantes de Mendoza (Argentina). Allí no hay mucha industria del cine, entonces todo lo que hice a partir de ese momento era teatro. Formé parte de varios musicales, cortometrajes y series antes de venirme a España en 2021. Es una profesión muy bonita, pero también es muy complicado poder vivir de ello", dice la joven. Ahora, ella se dedica a dar clases de interpretación gratis a través de las redes sociales y trabaja como hostess en un restaurante de Madrid.

Camila sabe que dedicarse al mundo de la actuación y poder vivir de ello es "super complicado" y "un lujo", porque para ello se deben cumplir tres requisitos: formación, suerte y contactos. "Se necesita mucha suerte para triunfar en la actuación y para meter la cabeza. Una vez que la metes, ya estás dentro. Es tener un golpe de suerte, pero para ello se necesitan agencias, representantes, a tus padres, a tus tíos… Se basa en tener un enchufe muy grande o tener suerte, ya no tiene nada que ver si eres bueno o el tiempo que hayas invertido. Todo se reduce en esas dos cosas. Y eso es lo que hace que muchos no se dediquen a esto y pierdan la esperanza", lamenta.

Ella misma dice que es algo "que viene con la profesión", pero que le produce mucha rabia y odio. Porque ya no sólo afecta a la industria del cine, sino que también a la de la música y al modelaje, o como ella denomina "la industria de los sueños". "Siempre tienes el sueño de llegar a la fama. Pero los Nepo Babies les quitan la oportunidad a otros que llevan seguramente más tiempo preparándose y esforzándose. No importa cuánto tiempo le hayas dedicado a la profesión ni lo mucho que te encante, si alguien tiene el contacto, no se te da la oportunidad. Es así de simple. Eso hace que uno se empiece a replantear si esto es a lo que se quiere dedicar".

Camila Morici, en un camerino. E.E

Pese a todo esto y la frustración que los Nepo Babies le generan a Camila, confiesa que también hay otros que, a pesar de todo, intentan demostrar que su éxito no se debe a sus padres, y que es de admirar. "Yo no tengo nada en contra de ellos si la persona realmente se lo toma en serio, va a clases y se esfuerza por demostrar lo que vale por sí mismo. Tiene mucho mérito que digan que eso no se lo han ganado por ser hijos de. Pero también tengo que decir que, vosotros, Nepo Babies, agarrar bien esa oportunidad, porque sois uno entre un millón. Es algo que muchos querrían y te la están dando a ti, así que hazlo lo mejor posible".

A ella sólo le quedan dos de esos tres requisitos: la formación y la suerte. "Lo que yo intento es que la idea de éxito o del triunfo nunca esté asociado a la fama, al dinero o a salir en Netflix. Que sea paso a paso. Y que, a no ser que seas hijo o sobrino de algún famoso, asumir que te va a llevar mucho tiempo y mucho más esfuerzo que a una persona que lo tiene casi hecho. No tener el contacto significa que tienes que ir tocando puerta por puerta hasta que, por lo menos, una sola persona te abra una rendija y puedas meterte. Esa es la diferencia con la gente que no tiene ningún tipo de ayuda. Así que tú, que no eres Nepo Baby, tienes que entender que es posible que nunca vayas a triunfar", sentencia Camila.

En el modelaje

Hasta este momento del reportaje, hemos visto la visión de una joven que odia a los Nepo Babies. Ahora, la otra visión: la admiración. En su conjunto suman las dos caras que se dejan ver en las redes sociales.

"Ser Nepo Baby es un sueño. ¿A quién no le gustaría nacer con privilegios y facilidades? Porque a mí sí. También creo que tienes que valer y ser muy listo, y aprovechar la ventaja y la oportunidad que te ha brindado la vida. Además, considero que no siempre todo vale, si no tienes el talento suficiente para ello o no sabes sacarle beneficio, no triunfas".

En esta otra cara de la moneda vemos a Alicia Gutiérrez (Palma de Mallorca, 1999), modelo plus size que está cumpliendo su sueño, nada más y nada menos que en La Gran Manzana: Nueva York. "He desfilado en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM) y en la New York Fashion Week (NYFW). También he trabajado con marcas como Bershka, GAP, Benefit Cosmetics, Milk Makeup, Glossier, Skims, Calvin Klein, Gucci Beauty, H&M, Vogue, Marie Claire, Glamour...", dice a EL ESPAÑOL | Porfolio. A su vez, ha hecho varios proyectos digitales con la cantante Miley Circus.

Alicia Gutiérrez, modelo. E.E

Todo empezó cuando Alicia tenía 19 años y cursaba el segundo año de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid -carrera de la cual se graduó en 2021-. Ella se presentó a un casting de Women’secret, y apunta que "ahí empezó todo". "En 2019 estuve buscándome la vida por mi cuenta, hablando con marcas, fotógrafos, etc. No fue hasta 2021 cuando empecé a ganar dinero de verdad y hacer cosas más interesantes y con marcas más grandes".

Y ya en 2022 decidió dejar su vida atrás y perseguir su sueño de modelo en la ciudad que nunca duerme. "En el fondo sabía que estaba destinada a que esto pasara", decía en su cuenta de Instagram, aunque también cuenta a este periódico que "es un mundo bastante complicado" y "muy inestable". "No sabes cuándo ni cuánto vas a trabajar. También lleva mucho tiempo establecerse, hacerse un hueco y un nombre en la industria. Y, como en todo, si vas creando buenas relaciones con la gente que conoces también te pueden ayudar a seguir creciendo".

La verdad es que a ella los Nepo Babies no la afectan en absoluto. Le dan igual. Ella se centra en su trabajo, en su carrera profesional y en mentalizarse de que "los contactos lo son todo". Alicia subraya que "es más fácil crecer si tienes enchufe. Si no, el proceso es mucho más lento y pasas por más castings para llegar al mismo sitio que alguien que no se ha tenido que esforzar de la misma manera, y que, probablemente, no habrá hecho un gran sacrificio por estar donde está".

[Los siete magníficos del reconocimiento facial en la Policía: los secretos de ABIS, el 'Gran Hermano' español]

En la música

Resulta más complejo adentrarse y cautivar en el mundo de la música. Gustas o no gustas. Cantas bien, o mal. Aún así, aquí -por suerte o por desgracia- también se mantienen en pie y con micrófono en mano Nepo Babies como Kiko Rivera (hijo de Isabel Pantoja) o Julio José Iglesias (hijo de Julio Iglesias).

"Entiendo que hay personas que se pueden sentir resentidas en cuanto a los Nepo Babies que, sin méritos propios, ya les están dando un foco de atención. Pero sería de hipócrita decir que si mis padres fueran influyentes yo no hiciera uso también ese foco. Todo depende de como sean, de lo que aporten y de cómo beneficia a la industria. El Nepo Baby debe ser más humilde y pensar en que hay otras personas a las que les haría más ilusión ocupar ese puesto. Yo si fuera uno de ellos usaría ese foco también para dar luz a otros artistas que no hayan tenido esas facilidades".

Jorge Hernández (Madrid, 1996), artísticamente conocido como Jaddo, trabaja en publicidad, pero su sueño siempre ha sido la música. Hace más de dos años que dejó atrás la vergüenza y el miedo y compartió su talento con el resto del mundo. Actualmente tiene más de 15 canciones y dos EP (Extended Play), es decir, dos mini álbumes, y ha cantado junto a artistas como RAEZ.

Jorge Hernández, Jaddo, cantante. E.E

Como él, hay mucha gente que lucha por conseguir tener un hueco en la industria, pero las plazas son limitadas, por lo que todos pelean por ocupar ese puesto. Sólo unos pocos lo consiguen. Jaddo entiende las críticas a los Nepo Babies, pero considera que al final es "bastante lógico" que, si esta gente tiene padres influyentes en un sector, ellos les den una oportunidad también a sus hijos. "¿Si tienen mérito? Pues es como si te enchufan en un trabajo. A ti te abren la primera puerta, luego que tú consigas mantenerte en ese puesto y ser alguien reconocido es mérito propio".

Y es que al final todo se resume, según Jaddo, en cómo aprovechen los Nepo Babies esa oportunidad y en cómo quieran ser reconocidos: si por la fama de sus padres, o por su propio pie, sin ajustarse a vivir sólo de la influencia de sus progenitores. "Esa es la mejor manera para ver a los Nepo Babies", concluye.

