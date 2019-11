Los 15 trucos más originales del 'pedrettismo' para blanquear la corrupción del PSOE

1. "Pon una foto de los condenados por el caso Gürtel, nadie se dará cuenta"

Ojalá haber asistido a esa reunión de redacción en El País en la que se decidió ilustrar la información sobre la sentencia de los ERE con una foto de los procesados por el caso Gürtel. Para disfrutar de la sutileza de los argumentos con los que se justificó una decisión como esa, digo. Algunos pensábamos ya que El País no volvería a producir jamás una pieza de inversión de la responsabilidad tan redonda como aquel El mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush regurgitado tras el atentado del 11-S contra las Torres Gemelas. Pero es obvio que nos equivocábamos.

2. Robáis mal

En el mismo artículo del punto anterior se esconde una segunda joya. Puede que el PSOE haya robado, pero lo ha hecho "sin enriquecerse". Vamos a dejar de lado el hecho de que eso es mentira, como demuestra una simple lectura de los fragmentos clave de la sentencia. Lo llamativo es esa fabulosa excrecencia de la superioridad moral progresista que les lleva a creer a muchos de ellos, de forma sincera, que es posible malversar 679.412.179,09 euros sin que eso "enriquezca a nadie". Con Francisco Camps no tuvieron tantas dudas.

El 'caso ERE' supuso un fraude multimillonario muy superior al que condenó al PP en Madrid, pero a diferencia de la Gürtel, no hay blanqueo ni enriquecimiento #SentenciaERE https://t.co/uRFtuZxArs — EL PAÍS (@el_pais) November 19, 2019

3. El corrupto de Schrödinger

Ocurrió "bajo un gobierno del PSOE" y todos los procesados pertenecen, militan o han mantenido vínculos con el PSOE, pero si hemos de hacer caso al PSOE, el PSOE no tiene nada que ver con el caso. Como ocurre con el gato de Schrödinger, los corruptos del PSOE tienen la virtud de pertenecer y no pertenecer simultáneamente al PSOE en función de las necesidades de la propaganda del partido. Son del PSOE cuando ganan elecciones, pero se representan sólo a sí mismos cuando son condenados por corrupción.

Vaya cara más dura!

Susana Díaz, sobre el caso ERE: «No es del PSOE pero ocurrió bajo un Gobierno socialista» https://t.co/Aw013ADcZI vía @abc_es — Lola García (@holls74) November 21, 2019

4. El mundo en vilo a la espera de las represalias de Pérez-Royo

De "jurídicamente monstruosos" ha calificado Javier Pérez-Royo los argumentos del tribunal que ha condenado a los altos cargos socialistas por el caso de los ERE. Y como la mejor defensa es un buen ataque, el catedrático de Derecho –qué mal está la universidad española– ha dicho que él se querellaría contra los tres magistrados que han dictado la sentencia. ¡Pero cómo se atreven a condenar a unos buenos socialistas!

El catedrático de Derecho Pérez-Royo, contra la sentencia de los ERE: "Yo me querellaría contra los tres magistrados" https://t.co/jJ4O4o6NAo — laSexta Noticias (@sextaNoticias) November 20, 2019

5. Miremos al futuro

No habían pasado ni 24 horas desde la publicación de la sentencia cuando Adriana Lastra ya andaba suplicando que habláramos de futuro y no de pasado. Una petición que no rige en el caso de Francisco Franco, que a pesar de llevar cuarenta y cuatro años muerto continúa siendo materia de indudable actualidad. Pero, oigan: hagamos caso a Lastra y hablemos de futuro. Por ejemplo, de los 146 juicios pendientes de la macrocausa de los ERE que quedan por delante.

Lastra no cree que la sentencia de los ERE dificulte la investidura de Sánchez: "Hablamos de futuro, no de pasado" https://t.co/HUf1OALLAc — Europa Press (@europapress) November 20, 2019

6. ¡Que llega la derecha!

¡Qué perfidia la de esa derecha que aprovecha el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española para pedir responsabilidades al líder del partido implicado! No es ese el caso del PSOE, que con un enorme sentido de Estado se limitó a presentar, por un caso de corrupción mucho menor que el de los ERE, una moción de censura para cuya aprobación hizo falta el voto a favor de simpatizantes del terrorismo, populistas de extrema izquierda y fascistas del nacionalismo periférico. ¡Todavía hay clases!

La derecha aprovecha la sentencia de los ERE para responsabilizar directamente a Pedro Sánchez y pedir su cabeza https://t.co/rTWE0ko11J — Ignacio Escolar (@iescolar) November 19, 2019

7. ¿Corrupción? ¿Qué corrupción? A mí que me registren

Seguimos esperando la opinión de Pedro Sánchez acerca de la sentencia de los ERE. Aunque sólo sea porque el nombre del partido al que pertenecían los condenados coincide con el del partido que él lidera: el PSOE.

8. La culpa la tiene el bipartidismo

La culpa no es del PSOE. Es del bipartidismo. O quizá del capitalismo, el heteropatriarcado, la globalización, el neoliberalismo, el cambio climático, la desigualdad, la casta, los ricos, Amancio Ortega, Rafael Nadal, Fernando Alonso, el PP, Ciudadanos, Vox, Francisco Franco, Miguel Primo de Rivera, Albert Rivera, Inés Arrimadas, Cayetana Álvarez de Toledo y Bertín Osborne. De cualquiera menos del PSOE, vaya.

El bipartidismo trajo corrupción y arrogancia. Llegarán más sentencias como esta que retratan una época. España ha cambiado y no volverá a tolerar la corrupción. Ahora se abre la oportunidad de defender la justicia social y garantizar la limpieza de las instituciones pic.twitter.com/Uhw4X8Jlh7 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) November 19, 2019

9. No es comparable

"El caso ERE en ningún caso es comparable a la Gürtel", dijo la tertuliana Esther Palomera. Hay que reconocer que ahí lo clavó Palomera. Porque el caso ERE es infinitamente más grave –tanto por la cantidad malversada, como por el número de implicados, como por la importancia de estos en la jerarquía del PSOE– que un caso Gürtel que apenas benefició al PP en, atentos que vienen curvas, 245.492,8 euros. Y hasta dónde yo sé, 680 millones es una cantidad ligeramente mayor que 245.492,8 euros.

Primera premisa, antes de que entre la caballería. El caso ERE fue una golfada de proporciones colosales sostenida en el tiempo, pero en ningún caso es comparable a la Gürtel. — Esther Palomera (@estherpalomera) November 19, 2019

10. Creando empleo de calidad

Según algunos opinadores, los 680 millones malversados por el PSOE sirvieron para que "empresas andaluzas de nombres muy conocidos" pudieran esquivar el cierre y evitar el despido de sus empleados. ¿Se referirá al Don Angelo? Como excusa, me parece insuperable: "María, me voy de gintonics con los amigos a una 'empresa andaluza de nombre muy conocido' que necesita evitar el cierre y el despido de sus empleadas".

Hay empresas andaluzas de nombres muy conocidos que gracias a los Eres evitaron cerrar y mantener el empleo en la crisis



PP, C’s y Vox dicen que todo ha sido una estafa deberían exigirles devolver el dinero. Les obligarán a cerrar y a destruir empleo ahora — José Carlos Díez (@josecdiez) November 20, 2019

11. Esos corruptos de los que usted me habla

A un paso estuvo José Luis Ábalos de atribuir el caso ERE a la oposición. Un poco más y responde "los condenados ni siquiera están afiliados al PSOE. ¿Están ustedes seguros de que no son militantes del PP o de Ciudadanos? Deberían investigarlo. ¿O es que no son ustedes periodistas? Hagan su trabajo y dejen de tocarme las narices con minucias".

José Luis Ábalos (Secretario de organización del PSOE), sobre la sentencia de los ERE: "Es un caso que no afecta al actual Gobierno... Ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, ni siquiera están afiliados".#SentenciaERE pic.twitter.com/HpyTNP2Iwn — 24h (@24h_tve) November 19, 2019

12. ¿Dónde está la pelotiiitaaa?

Esta es mi preferida. El diario El País publica el obligado editorial sobre la sentencia del caso ERE y lo hace sin escribir una sola vez la palabra "PSOE". La prueba, en la foto inferior: buscas "PSOE" en el texto y el resultado es "no encontrado". Creo que al pobre redactor-contorsionista del editorial le habría resultado más fácil escribirlo sin las letras E, A, O, S, R y N, las seis más utilizadas en español, que sin las siglas del PSOE.

Resultado de la búsqueda de la palabra "PSOE" en el editorial de El País: cero resultados.

13. Sistema heterodoxo de agilización de pagos

Otra maravilla extraída del editorial de El País. Ahora a la malversación de 680 millones de euros públicos se le llama "sistema heterodoxo de agilización de pagos". Hay que reconocerle el mérito, porque la cosa suena a algo que te gustaría que tu banco hiciera con tu nómina. "Te vamos a adelantar las nóminas de los próximos cincuenta años, Cristian. A fondo perdido y sin necesidad de que nos lo devuelvas jamás. Lo llamamos sistema heterodoxo de agilización de pagos".

Para ⁦@el_pais⁩ , la malversación de los ERE es un “sistema heterodoxo de agilización de pagos”. Ni una sola vez cita al PSOE.



No es “periodismo”. Es vasallaje indigno.⁩

https://t.co/6hdQPi9za4 — Maite Rico (@maiterico) November 20, 2019

14. Se buscaba la paz social

Dicho de otra manera. Robar es la paz social, ser honrado es la guerra social, el PSOE es solidaridad, los ciudadanos a los que el PSOE ha robado son el odio. Ni George Orwell habría sido capaz de imaginar algo así.

"En el caso de los ERE los condenados no buscaban lucrarse, lo que se buscaba era la paz social." https://t.co/LsoixRAWfG — Sertorio (@sertorio122) November 19, 2019

15. Palmo más, palmo menos

¿Cómo convertir 680 millones de euros en sólo diez? Ah, amigos, eso es magia y los trucos de magia pierden la gracia cuando se explican. Eso sí: si yo fuera el director financiero de La Sexta, aprovecharía la pasión de mis periodistas por la contabilidad creativa a la hora de abonarles la nómina. "Si, ya sé que en tu contrato pone que cobras 3.500 euros netos al mes. Por eso te entrego este cheque de 12 euros. Aquí todos somos tan pedrettes como tú".