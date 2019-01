Presupuestos de la vergüenza

“He can sell you his love and you know you will pay 'cause he's a liar”. Barry Gibb.

Al menos el Gobierno italiano era más honesto. Los Presupuestos presentados por el Gobierno español son simplemente una vergüenza.

Son falsos en las expectativas de ingresos y dañinos para asalariados, familias, autónomos y pymes.

Suben los impuestos a la inmensa mayoría de salarios, entre un 2,8% y un 7%. Solo el impuesto por Accidentes de Trabajo y Enfermedad profesional sube hasta un 36%.

Contratar a un trabajador cualificado cuesta desde enero hasta un 14% más.

El aumento de gasto lo pagarán las clases medias, las pymes y los autónomos. Sobre el salario bruto medio anual publicado por la Agencia Tributaria (AEAT) de 2017 (25.038 euros) supone una disminución de la renta disponible (incremento de la brecha fiscal) del 2,6%. Si lo hacemos sobre el salario bruto medio del sector privado (80% de los asalariados con un salario bruto medio de 22.933 euros) la disminución es del 2,8%. Para una pyme, estos Presupuestos suponen un aumento de los costes de contratación de entre un 7% y un 14%. Para los autónomos, un aumento de impuestos de entre el 10% y el 20%.

Los autónomos verán sus impuestos subir y su renta disponible cercenada con los nuevos impuestos indirectos.

Aumentar impuestos al trabajo y costes para el empleador es especialmente oneroso para las pequeñas empresas y autónomos, que generan alrededor del 80% de empleo en España.

El Gobierno revisa a la baja las expectativas de crecimiento económico y al alza las estimaciones de ingresos

PSOE-Podemos, además, sube impuestos indirectos pagados por todos los consumidores. Supone un hachazo a la renta disponible de las clases medias y trabajadores asalariados, convirtiendo a España en el país de la Unión Europea con una de las mayores brechas fiscales de la Unión Europa (la diferencia entre lo que se cobra en bruto y lo que percibimos en neto), superando a Grecia y Portugal.

El cuadro macroeconómico es una broma. El Gobierno presenta unas expectativas de crecimiento económico que revisa a la baja… ¡Pero las estimaciones de ingresos las revisa al alza!

El Gobierno se cree que va a recaudar un 14% más por impuesto de sociedades cuando, desde que llegó, las estimaciones de crecimiento de beneficios empresariales para 2019 se han cercenado hasta un 30%, según el consenso de analistas.

Desde junio, las estimaciones de crecimiento de exportaciones para 2019 han caído un 33%, las de beneficios empresariales hasta un 30% y las de actividad industrial un 12%, según Bloomberg y Focus Economics... Pero los Presupuestos de la vergüenza esperan un aumento de la recaudación que triplique unas estimaciones de crecimiento del Gobierno que no tienen credibilidad de entrada.

Los ingresos esperados vuelven a caer en la fantasía típica que los propios inspectores de Hacienda criticaron. Pensar que las enormes subidas de impuestos no van a tener impacto en la actividad económica y hacer estimaciones de ciencia ficción.

No solo se inventa un crecimiento de ingresos inverosímil, sino que incluye supuestas recaudaciones multimillonarias y extravagantes por impuestos que ni se han presentado ni aplicado. Teodoro García Egea los calificaba de “ruina”, Francisco de la Torre explica que las cuentas “no cuadran, incluso antes de que los populistas y los separatistas introduzcan sus enmiendas” y Lorenzo Amor explica que “los autónomos se verían duramente castigados”.

Los Presupuestos, que aumentarán el déficit estructural disparando el gasto clientelar, dañan a autónomos y pymes

Y esa es la palabra: “castigo”. Castigo a asalariados, clase media, pymes y autónomos para financiar la mayor campaña electoral encubierta de la última década y favores de moción de censura.

Unos Presupuestos que aumentarán el déficit estructural disparando el gasto clientelar y que dañan especialmente a autónomos, pymes, asalariados y familias.

Unos Presupuestos profundamente regresivos, que serán pactados con quienes quieren más desequilibrios y destruir el país, y nos llevan a las peores épocas de nuestra historia reciente. A los errores de 2009-2011, a la pérdida de credibilidad internacional con estimaciones de ingresos y déficit falsas e imposibles, y a la destrucción del potencial de crecimiento de España.

Ponen escollos al empleo y la contratación mientras hablan de desigualdades. La principal causa de desigualdad es el desempleo, y estos Presupuestos encarecen la contratación y atacan a pymes y autónomos.

Lo que muestran estos Presupuestos es que la mayor desigualdad en España se da entre burócratas extractivos y contribuyentes.