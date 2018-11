Carta abierta de un cubano a Pedro Sánchez

Señor presidente del Gobierno de España:

Visita usted mi país, mi patria, Cuba. Una isla donde por más de medio siglo el pueblo no ha podido elegir soberanamente el gobierno que le represente.

Casi 60 años de dictadura, de totalitarismo, de sometimiento por un Estado represivo que aún en el siglo XXI se resiste a respetar la soberanía popular y el derecho de los individuos a tener derechos.

Señor presidente de Gobierno: visita usted a los representantes de un régimen que mantiene al doctor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, por dos años ya en una prisión junto a delincuentes comunes que impunemente han intentado asesinarle. Cardet no puede comunicarse con su familia, no puede recibir visitas de su familia, no tiene derecho a los beneficios que todo encarcelado tiene a un régimen de mínima severidad y libertad condicional según la sanción a que se le ha sometido.

Únase usted, señor presidente de Gobierno, a las voces que dentro de Cuba y en el mundo están demandando al régimen cubano la libertad inmediata e incondicional de Eduardo Cardet, quien permanece encarcelado injustamente.

El régimen se resiste a iniciar un proceso de cambios reales donde se reconozcan y garanticen los derechos

Señor presidente de Gobierno: soy cubano. Llegué a España desterrado en 2010, luego de pasar siete años y medio secuestrado en las cárceles de mi país por defender, junto a muchos cubanos, la libertad que nos es negada por una oligarquía que se resiste a iniciar un proceso de cambios reales donde se reconozcan y garanticen los derechos a la libertad de expresión y asociación, el derecho a iniciar empresas económicas independientes del Estado que impulsen el desarrollo de las personas y el país. Una casta que impide el ejercicio a la libre elección. Un régimen que me impide regresar a mi propio país.

Le pido a usted, señor presidente de Gobierno, y a su ministro Josep Borrell, quien como jurado de la Fundación Paz y Cooperación otorgó el pasado año el Premio a la Libertad de Conciencia a Eduardo Cardet, que se unan a la gestión que desde 2012 la cancillería española, a través de sus ministros Margallo y Dastis, han presentado a sus homólogos del régimen cubano solicitando el reconocimiento y la garantía de mi derecho y el de todos los cubanos a regresar a nuestro país.

Don Pedro Sánchez: no mire usted hacia otro lado; eso lo han hecho otros. Recuérdele al régimen cubano que muchos testimonios indican que el 22 de julio de 2012 Oswaldo Payá y Harol Cepero estaban vivos cuando los jóvenes Ángel Carromero y Aron Modig -español el primero, sueco el último- fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Bayamo por oficiales de la Policía política cubana.

La propia versión oficial de las muertes de Payá y Cepero no se sostiene. Pídale usted a los representantes del régimen cubano que acepten una investigación independiente de aquellos sucesos indicativos de un horrendo crimen.

El régimen que ahora le recibe a usted segrega, persigue, encarcela, destierra y asesina a sus oponentes pacíficos

Señor presidente de Gobierno: más de 35.000 ciudadanos cubanos han reclamado, a partir de las propias leyes vigentes en el país, un refrendo para que se garantice el derecho a la libertad de opinión y asociación; termine el apartheid económico que la oligarquía en el poder mantiene a nuestro pueblo; sean liberados los prisioneros políticos; se apruebe una Ley Electoral que garantice a todos los cubanos elegir y ser elegidos en la pluralidad y se celebren elecciones democráticas. Sea usted solidario con la voluntad manifiesta de los cubanos y recuerde al régimen que manda en la isla que sin soberanía popular no hay democracia ni libertad.

El régimen que ahora le recibe a usted segrega, persigue, encarcela, destierra y asesina a sus oponentes pacíficos, no permite a todos los cubanos entrar y salir libremente a su propio país. Excluye del acceso a las minúsculas reformas económicas anunciadas a aquellos ciudadanos que abiertamente demandan los derechos para todos los cubanos.

Señor presidente de Gobierno: el régimen cubano no está caminando hacia la reconciliación ni al reconocimiento de los derechos para todos los cubanos. Está, sí, sentando las bases para afianzar el continuismo de su proyecto oligárquico y creando mayores diferencias sociales en la desamparada y cada vez más pobre población de la isla.

Únase usted a quienes en el mundo son solidarios con los cubanos. Haga usted esto y estará del lado de quienes en Cuba ya lo demandan, de un puñado de miles de valientes y de una mayoría silenciosa. Acérquese a los cubanos que sufrimos, póngase ya al lado de la justicia, la libertad y la prosperidad, al lado de quienes amamos a Cuba. Acompáñenos España en el camino de liberación que transitamos los demócratas cubanos.

*** Regis Iglesias Ramírez, ex preso político afincado en España, es portavoz del Movimiento Cristiano Liberación.