Los algoritmos ya controlan nuestro futuro y libertad

Mientras estuve en la cárcel no tenía cuentas en el banco, ni facturas, ni historial crediticio. En nuestro mundo interconectado, el de los grandes datos, parecía que no era muy distinta a una persona fallecida. Cuando me liberaron, esa falta de información sobre mí me creó grandes problemas: desde dificultades para acceder a cuentas bancarias a obtener el carnet de conducir o alquilar un apartamento.

En 2010, el iPhone tenía sólo tres años de antigüedad y muchas personas todavía no veían los teléfonos inteligentes como los apéndices digitales indispensables que son hoy en día. Siete años después, prácticamente todo lo que hacemos supone volcar nuestra información personal en internet, poniéndonos así a merced de algoritmos invisibles que amenazan con agotar nuestra libertad.