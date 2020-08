López Miras: "Los españoles están mucho más preocupados por Sánchez que por el Rey"

El presidente de Murcia es el millennial de los líderes autonómicos. Llegó a lo más alto del Ejecutivo regional con 33 años, en abril de 2017, cuando su antecesor, mentor y amigo, Pedro Antonio Sánchez, tuvo que dimitir perseguido por una investigación judicial que esta semana se ha sobreseído. Cuando se le pregunta cómo se restituye el honor de alguien al que la Justicia le absuelve, se hace la misma pregunta. "Eso me pregunto yo... ¿cómo se restituye?".



Fernando López Miras (Lorca, 1983) acudió cada día durante los tres meses que duró el estado de alarma al Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de Murcia, para seguir la evolución de la pandemia desde allí. Consiguió que su región se convirtiese en la autonomía con menos muertos y contagiados de toda España y ahora, en plena oleada de rebrotes, repite machaconamente que lo importante es cumplir con las recomendaciones sanitarias para congelar los rebrotes. No solo habla para los demás, él predica con el ejemplo: la mascarilla no se la quita en ningún momento del día.



Esta entrevista se realiza mientras la portavoz del Gobierno de Murcia, Ana Martínez, ofrece una rueda de prensa tras el último consejo de Gobierno de la temporada. Entre bambalinas, la consejera pide a un asesor que corrobore si no hay más periodistas en la sala que los permitidos: quince. Sale cuando le confirman que se cumple escrupulosamente con las reglas.

En esta larga conversación con EL ESPAÑOL, López Miras se apena de que el Gobierno "haya ocultado, en gran medida, las consecuencias de esta situación. Ha habido mucho sufrimiento que no se ha visto". Y cierra rápido el debate cuando se le pregunta si los jóvenes están aprovechando la grieta abierta en el seno de la Monarquía para debatir sobre qué modelo de Estado se quiere para España: "Los españoles están más preocupados por Sánchez que por el Rey".

¿Está en peligro la Corona como institución?

Sinceramente, creo que no. La labor del rey Felipe VI se caracteriza por la ejemplaridad. Ha tomado decisiones muy difíciles desde el inicio de su reinado que también afectan al ámbito más personal. La figura y la personalidad de Felipe VI son los mejores avales que ahora mismo tiene la Corona.

¿Es suficiente el exilio de Juan Carlos I para salvar la Monarquía?

El prestigio de la Monarquía reside ahora mismo en Felipe VI. Está haciendo todo lo posible y, creo que bien, para salvaguardar el prestigio de una institución como la Corona. Yo alabo el trabajo que está haciendo.

Respecto al Rey Emérito podemos opinar muchas cosas sobre sus circunstancias actuales, pero consiguió que España fuera una nación en la que los ciudadanos sean libres.

El propio Juan Carlos confesaba a sus amigos que los españoles menores de 40 años le recordarán por "ser el de Corinna, el del elefante y el del maletín". Usted, que tiene 36 años, ¿cómo valora la figura del Rey Emérito?

Recordarlo por esas tres circunstancias es muy injusto. Todos hacemos cosas bien, pero también nos equivocamos. Que se recuerde a alguien solo por sus errores no es justo. Yo le recordaré como uno de los garantes que hizo posible que España pasara de una dictadura a una democracia, alguien que cedió poder con generosidad al pueblo. Hay que reconocérselo. Durante cuarenta años se ha encargado de unir al pueblo español.

La figura y la personalidad de Felipe VI son los mejores avales que ahora mismo tiene la Corona

Un partido de Gobierno, Unidas Podemos, cuestiona el modelo de Estado instaurado en la Constitución: la Monarquía Parlamentaria. También las juventudes socialistas se desmarcan de la línea de Pedro Sánchez y reclaman abiertamente una república. ¿Corre riesgo nuestro modelo de estado con este Gobierno?

Unidas Podemos ha venido a cuestionarlo todo: las instituciones -desde la familia hasta la Monarquía-, todos los valores en los que se asienta nuestra forma de vida... han venido a cuestionarlo todo porque quieren cambiar nuestro modelo de vida, nuestro régimen político y económico. Y eso se hace con una estrategia a medio y largo plazo en la que empiezas a cuestionar unos valores incuestionables que nunca se han cuestionado. Lo peor es que el PSOE y Pedro Sánchez están en manos de Unidas Podemos

Si ellos tuviesen el poder para hacerlo, afortunadamente no lo tienen, nuestra forma de Gobierno no sería como la actual. Ellos ponen de modelo otros países con regímenes políticos distintos al nuestro. Y me preocupa muchísimo.

La parte de Podemos del Gobierno se queja de que el presidente Sánchez ha participado en la salida de España de Juan Carlos sin consultárselo. ¿Es desleal saber un hecho de esta envergadura y ocultárselo a un vicepresidente?

No sé si Podemos está para hablar de lealtades. En cualquier caso, no conozco qué papel ha jugado el presidente del Gobierno, pero la situación requiere de la implicación con la máxima discreción. No creo que una situación de esta excepcionalidad deba trascender a muchas más personas.

España está sumida en una gravísima crisis sanitaria, económica y social. ¿Es el momento de abrir en España el debate sobre monarquía o república?

En absoluto. No. No creo que ahora los españoles estén preocupados por ese referéndum. Los españoles están mucho más preocupados por Pedro Sánchez que por el Rey; más preocupados por Pablo Iglesisas que por la Corona; más preocupados por que el Gobierno central haga algo para controlar los rebrotes que por algunas noticias que se ven ahora.

Los españoles están más preocupados por una crisis económica sin precedentes que de otras cuestiones, pero mientras tenemos debates estériles como si queremos monarquía o república, que es cuestionar la Constitución, algo que desde el Partido Popular no haremos jamás, no estamos hablando de lo importante: de las cifras de paro que tenemos. Esa también es una de las estrategias y finalidades del Gobierno.

López Miras en el Palacio de San Esteban, sede de la Presidencia de Murcia, este jueves. Carmen Suárez.

Cayetana Álvarez de Toledo aseguraba este martes que lo que tendría que hacer Sánchez es anunciar la ruptura con Podemos y los separatistas e iniciar conversaciones para formar un gobierno de concentración constitucionalista. ¿El PP debería formar un gobierno con el PSOE?

El problema del PSOE y de Pedro Sánchez es que no cambian la ideología ni sus principios por el hecho de no estar con Podemos. En el momento en el que desapareciese Iglesias, Sánchez no se volvería de centro. Ni el PSOE tampoco.

Esté Podemos en el Gobierno o no, Sánchez seguirá escorado a la izquierda, apostará por la subida de impuestos, por exprimir a los que generan oportunidades, por aumentar el gasto público para subvencionar, en lugar de bajar impuestos. Pablo Iglesias y Unidas Podemos son parte del problema, pero no todo, ni mucho menos. El problema es Pedro Sáchez, que permite eso porque también cree en eso.

Veo muy, muy, muy difícil que el Partido Popular pueda llegar a acuerdos con el PSOE mientras siga en esta deriva que ha marcado Sánchez. Si fuera el PSOE de hace veinte o treinta años hablaríamos de otras cuestiones.

¿Qué oposición debe hacer Casado a Sánchez?

La que está haciendo, porque lo está haciendo bien. En los momentos duros de esta pandemia ha mostrado una oposición moderada, una oposición más dura cuando se requiere, pero sobre todo basada en la propuesta y en la alternativa.

No le demos más vueltas: la única alternativa a Sánchez es Pablo Casado. El presidente del Gobierno en las próximas legislaturas o será Sánchez o será Casado, no va a ser otra persona. Es la única alternativa. Creo que está haciendo una buena oposición y con una verdadera alternativa al Gobierno.

¿Qué hacemos con los Presupuestos, que deberán incluir la inyección europea para la reconstrucción? ¿El PP debe negociarlos?

Primero, ¡habrá que ver los Presupuestos! Ya estamos hablando de si deberíamos apoyarlos o no. Pero, ¿van a ser unos Presupuestos que incluyan una subida de impuestos, que recorten pensiones...?

¿Qué le parece que su socio de Gobierno, Ciudadanos, pacte con ustedes y al mismo tiempo con el Gobierno de Sánchez? ¿Es eso ser de centro?

Yo me considero de centro, un liberal pragmático de manual, pero tampoco soy quién para decir si otras formaciones son de centro o no. Yo lo que creo es que en la Región de Murcia se está haciendo un buen trabajo con el Gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos.

Lo que he escuchado a los líderes nacionales de Ciudadanos es una crítica muy incisiva contra el Gobierno del PSOE y Podemos. En la pandemia apoyaron en algunas cuestiones al Gobierno, pero siempre han dicho que eran apoyos puntuales en una situación excepcional y extraordinaria, pero que sigue siendo oposición. Para mí Ciudadanos es de fiar, y no tengo por qué desconfiar de lo que dicen ahora.

Mientras debatimos si monarquía o república no estamos hablando de las cifras de paro que tenemos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dice que Begoña Villacís es "el matrimonio que aún no he tenido en mi vida". ¿Cómo define usted a su vicepresidenta, también de Ciudadanos, Isabel Franco?

Con mi vicepresidenta, con la portavoz de mi Gobierno y con el resto de consejeros de Ciudadanos la relación es francamente buena. Como en todos los equipos, en unas cosas estamos de acuerdo, en otras no. Hay discrepancias, hay debate, pero no más que en otros gobiernos formados solo por el Partido Popular. Estamos avanzando. El resultado está siendo bueno. No tengo queja.

Almeida se ha convertido en el 'alcalde de España', reconocido tanto por la derecha como por parte de la izquierda. ¿Dónde le ve cuando salga del Palacio de Cibeles?

En el Partido Popular, por supuesto. José Luis es uno de nuestros mayores activos. Lo era antes de que ahora otros lo descubran. Es una persona de partido, que siempre ha estado donde se le ha pedido. No sé dónde estará, pero sé que al lado del presidente Casado.

La Audiencia Nacional ha confirmado esta semana el sobreseimiento en el 'caso Púnica' del anterior presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. ¿Cómo se restituye el honor de un político al que se le obligó a dimitir y ahora la Justicia le absuelve?

Eso me gustaría saber a mí... cómo se restituye el honor y cómo se rehace una vida que se ha visto truncada y torcida por una estrategia política y partidista. Luego nadie pide perdón y, aquellos que han sido injustos, no pagan.

El problema ya no es sólo cómo se restituya, sino que hay pocas personas que se hacen esta pregunta y que tengan la voluntad de restituir el honor y la dignidad de personas que han sido dilapidadas por estrategias políticas.

¿Le ofrecerá volver a la política activa?

Sinceramente, creo que después de lo que Pedro Antonio ha pasado y de las acusaciones infames que han vertido sobre él, yo sería el primero que no tendría ganas de estar en un mundo que no ha sido justo con él.

El Partido Popular quiere recurrir al Tribunal Constitucional que el Ministerio de Hacienda se quede con el remanente de los ayuntamientos y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, dice que este acuerdo resuelve el problema creado por Montoro. ¿Sánchez ha dejado tirados a los alcaldes?

Totalmente. No sé si alguna vez estuvo con ellos. Sánchez suele dejar tiradas con frecuencia a demasiadas administraciones. Nosotros estamos sufriendo también esa falta de compromiso.

Hace pocos días tuvimos una conferencia de presidentes en La Rioja donde a una comunidad, de forma bilateral, se le autorizó el 2,6% de déficit sin consultar. Mientras tanto, a Murcia se nos exige un plan de ajuste para cumplir. Si a nosotros nos autorizaran lo mismo que al País Vasco no tendríamos problemas para enfrentarnos a la crisis económica y social que se acentuará en 2021.

Con los ayuntamientos pasa lo mismo. En todas las conferencias de presidentes le contaba lo que me pedían los alcaldes de la región de Murcia: poder utilizar sus ahorros para poder ayudar a los que peor lo están pasando. Tan solo me pedían que les dejaran utilizar el dinero que han conseguido ahorrar fruto de su buena gestión. Siempre hubo largas y, al final, el hachazo, que es un atraco a los vecinos para financiar al Estado en detrimento de los ayuntamientos.

Quim Torra, ni siquiera fue a la conferencia de presidentes de La Rioja...

Es un grave error. Hay circunstancias en las que los intereses políticos hay que dejarlos a un lado. Esta era una, y me preocupa mucho que ni tan siquiera en un momento donde corre peligro la vida de muchas personas no sean capaces de separarse de esa vía delictiva que es la independencia. Y Cataluña es una de las comunidades que peores datos arroja de la pandemia.

Murcia es la región con menos casos de muertes y contagiados. Esta fue la primera comunidad que decretó el cierre total de la región para protegerse del coronavirus. ¿Qué otras medidas tomó para blindar a los murcianos de covid?

Fuimos la primera autonomía donde se cerraron los colegios y las residencias de mayores. Aquí se decretó el confinamiento de la población antes que la alarma. A finales de enero montamos el comité de seguimiento del Ccovid y empezamos a comprar material sanitario de protección. Fuimos la primera comunidad en solicitar el cese de la actividad económica no esencial. El Gobierno nos lo anuló y a los seis días lo aprobó para toda España.

Desde el primer momento fuimos conscientes de que la atención primaria era el verdadero dique de contención para no colapsar. Conseguimos que los hospitales no colapsaran, ingresamos en nuestras UCI a enfermos de otras comunidades y prestamos quince respiradores a otras autonomías.

Reforzamos con más de dos mil profesionales el servicio de atención primaria, que hacen un rastreo personalizado. Por ejemplo, hemos sido capaces de monitorizar diariamente a 70.000 murcianos, personas que presentaban algún síntoma leve por Covid o simplemente que hubieran estado en contacto con algún positivo.

¿Cómo es el perfil del positivo en esta segunda oleada?

Es un perfil distinto, de entre 20 y 40 años, sobre todo porque el contagio se está produciendo en el ocio nocturno, en reuniones familiares, entre gente más joven. El problema ahora es que el virus entra en los hogares y afecta a los mayores.

En Murcia tenemos diez ingresados en la UCI: la mitad tienen menos de 45 años. La gente joven se tiene que concienciar de que este virus va con todos.

Canarias se acaba de sumar a la petición que tanto usted como su compañero Juanma Moreno han hecho al Gobierno: un control más exhaustivo a los sin papeles con Covid. ¿La culpa de la explosión de rebrotes es de los extranjeros?

No. La culpa es de las personas, independientemente de su situación y de su origen. Si todos actúasen con responsabilidad, prudencia y respetan las normas, no habría rebrotes. Pero no se puede manipular la información. En una crisis lo más importante es la transparencia. Hay que dar información con rigor.

Cuando a mí me preguntan cuál es el origen de los rebrotes en Murcia no puedo mentir: tengo que decir que el origen es un avión que llegó de Bolivia con dos personas infectadas que pasaron unos controles ineficaces de Barajas, llegaron a Murcia infectadas y, entonces, se produjeron los rebrotes. Decir lo contrario sería mentir y no decirlo, ocultar la verdad.

El Gobierno ha atracado a los vecinos para financiar al Estado en detrimento de los ayuntamientos

Trasladó al presidente Sánchez una propuesta para controlar la movilidad de los ciudadanos en el caso de que fuera necesario confinar. ¿En qué consiste? ¿Qué le han contestado?

Le transmití varias propuestas. Lo primero que le pedí es que se hicieran PCR en origen a los que venían a España. No entiendo cómo hay países que exigen PCR a los españoles cuando entran pero cuando alguien de ese país viene a España no se le exige nada. También quería que nos suministrase información de las personas que vienen a España desde estos países que tienen un foco de contagio.

Le dije que teníamos que articular un sistema jurídico ante esta situación tan extraordinaria, porque estamos teniendo problemas para confinar. Hay decisiones que se tienen que tomar de forma rápida y se demoran tres o cuatro días. No puede ser que la única alternativa al confinamiento sea el estado de alarma.

En Murcia ya hemos podido confinar mediante resolución judicial avalada por los informes de salud pública. Pero necesitamos herramientas jurídicas más ágiles. Cada hora que se le da al virus es un día más que se propaga, y en 24 horas puedes tener descontrolada la situación.

¿Cómo fue su trato con el Gobierno durante los tres meses que duró el mando único?

La relación con el Ministerio de Sanidad ha sido buena, fluida. Políticamente, en estos tres meses se nos ha ignorado a las comunidades autónomas.

Le puedo relatar cómo eran las semanas de confinamiento. El viernes, el señor Sánchez anunciaba una medida. El sábado daba una rueda de prensa. El domingo nos repetía lo mismo en la conferencia de presidentes. El martes, en el Consejo de Ministros, cambiaba las cosas que nos decía porque técnicamente eran irrealizables. Mientras tanto, durante esos domingos se realizaban 17 monólogos en el que el presidente hacía su relato sin respuesta alguna.

La cogobernanza a la que tanto se apela no ha existido, espero que sirva para reflexionar, ya que para esta etapa de rebrotes una cogobernanza sí es necesaria. Ahora hay más de mil contagios al día, una cifra que empieza a ser preocupante, y no puede ser que el Gobierno, que ha estado tres meses con un poder absoluto, de un día para otro se lave las manos. Ahora llega el momento de la gobernanza y, de momento, no la estoy viendo.

La mayoría de los datos que publican las comunidades autónomas de casos positivos diarios no coinciden con los del Ministerio de Sanidad. ¿Qué cifra deben creerse los ciudadanos?

En el caso de Murcia sí coinciden, pero soy consciente también que no concuerdan muchas cifras que dan.

¿Se salva la temporada de verano?

En Murcia, el 60% del turismo es de segunda residencia. Murcia es una comunidad segura, estamos por debajo de la media nacional en contagios. Es importante que el Gobierno de España ayude al sector turístico y no lo demonice. Y, sobre todo, que propicie la llegada de turistas con seguridad. Yo espero que, al menos algo, se pueda salvar el verano.

El Mar Menor tiene una imagen cada vez más negativa, ¿qué está haciendo su Gobierno para convertirlo de nuevo en un atractivo turístico?

Lo primero que hemos hecho es legislar. En el mes de julio llegamos a un gran acuerdo Partido Popular, Ciudadanos y PSOE para aprobar una ley integral de protección del Mar Menor. Destinamos más de 50 millones en 2020 para regenerar, recuperar y proteger el Mar Menor y, con esta ley, vamos a regularizar su conservación.

No quiero entrar en un debate de conflicto de competencias que el ciudadano de a pie no entiende, pero la realidad es que el 80% de las competencias del Mar Menor -las competencias en costas y de cuencas hidrográficas- son del Gobierno de España.

Nos han dejado solos. Envié a Sánchez hace 55 días una carta en la que le exponía mi preocupación y en la que le urgía a sentarnos para trazar una hoja de ruta conjunta entre Administración regional y Estado, pero no me ha contestado, y no es lógico.

Ahora mismo, el Mar Menor es una cuestión de Estado, puede ser la mayor crisis medioambiental del país. En la crisis del Prestige el Gobierno puso más de 900 millones de euros. Esta es una cuestión de Estado y nos dan la espalda.