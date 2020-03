Quedan muchas batallas, pero empiezo a ver la luz

Un día menos. Quedan muchos días, muchas batallas, pero empiezo a ver una luz en el fondo. Cada vez sabemos más del comportamiento del virus y a pesar de su empuje y del crecimiento en el número de contagiados y de enfermos, vamos adaptándonos y absorbiendo la demanda de enfermos.

En Madrid acabamos ayer con 578 pacientes positivos, 76 graves en la UCI. Tuvimos 55 victorias y 13 bajas. En Barcelona, HM Delfos, tenemos 99 pacientes, 12 muy malitos en la UCI. Galicia y Leon se mantienen contenidas.

Quiero dedicar unas palabras de aliento a los familiares, en general, que han perdido a un ser querido y, en particular, a los sanitarios que los han sufrido y siguen luchando. Su dolor revertirá en un mayor empeño en destruir al virus para todos, pero su esfuerzo es sobrehumano.

Y a los que estáis en casa, no penséis que no ayudáis. Lo hacéis muchísimo estando ahí, apoyando a nuestros héroes con vuestros mensajes y contribuyendo a que no se extienda la enfermedad con vuestro confinamiento. ¡Somos uno solo!

La lucha es encarnizada pero le vamos cogiendo la medida y eso llevará a la victoria absoluta, como no puede ser de otra forma. El virus es sólo maldad, no aporta nda.

Seguimos, hasta el final, sin desfallecer.

***Juan Abarca, presidente de HM Hospitales