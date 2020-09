El iPhone 12 vendría sin auriculares ni cargador en la caja, según ha dejado ver la beta

Cuando se presentaron en España los nuevos Apple Watch, muchos se llevaron las manos a la cabeza cuando Apple anunció que estos no traerían cargador en la caja. Apple alude a motivos de sostenibilidad referentes a la basura tecnológica, pero es una idea que no gustó a muchos. Y según las últimas betas de iOS, gustará menos.

La última beta de iOS 14.2 revela un detalle sutil que deja claro que el iPhone 12 seguirá la misma idea. Al menos, en los modelos inferiores, como serían los iPhone 12 'Mini' y 12 estándar. Un cambio en las referencias del sistema indica a pensar que tanto el cargador como los EarPods de Apple no estarán presentes en la caja.

Hay que aclarar que esto no es determinante; este cambio puede simplemente deberse a una cuestión de simplificación. No será hasta que Apple presente sus iPhone 12 que no veremos si esto se hace realidad o no.

Adiós al cargador

AirPods sincronizados con iPhone @timothybuck en Unsplash

iOS tiene una exención de responsabilidad sobre la exposición a la radiofrecuencia dentro de la app de 'Ajustes', brindando algunas advertencias de seguridad para el usuario. En ellas se detallan consejos sobre cómo usar el dispositivo y sobre todo los accesorios que se incluyen. En este caso, los cargadores y los auriculares con cable Lightning.

Como indica MacRumors, la última beta de iOS 14.2 viene con una nueva versión de este archivo con un importante cambio. Anteriormente, la exención mencionaba claramente la inclusión de estos accesorios. Una exención que podemos revisar en la web de Apple:

"Para reducir la exposición a radiofrecuencias, utiliza una opción manos libres, como el altavoz incorporado, los auriculares proporcionados u otros accesorios similares".

En la nueva versión de iOS 14.2, este texto se ha cambiado. Ahora dice lo siguiente: "Para reducir la exposición a energía RF, utiliza una opción de manos libres, como el altavoz integrado, los auriculares u otros accesorios similares". En este caso, la alusión a que estos accesorios eran proporcionados se ha eliminado.

Este cambio no solo exime a Apple de quejas por parte de los usuarios al no especificar que estos accesorios son proporcionados, sino que además es una pista que deja bien claro que los auriculares como mínimo no se incluirán en la caja. Y dada la cantidad de rumores que hay sobre el cargador de Apple, todo cobra todavía más sentido.

64 euros menos

Imágenes renderizadas del iPhone 12. EverythingApplePro YouTube

Apple ha justificado esta decisión en sus nuevos Apple Watch asegurando que esta es una forma de proteger el medio ambiente y reducir la basura tecnológica acumulada. Pero ¿qué supone esto para el usuario final? En caso de que no tengas el cargador de un iPhone en casa, tendrás que comprarlo aparte, además de los EarPods con Lightning.

En la web de Apple el cargador rápido de 18W cuesta 35 euros y los EarPods 29 euros. En total, el usuario pierde 64 euros de valor en la caja, algo que se justificaría en caso de que Apple decidiera bajar unos 100 dólares el precio de sus iPhone. Lo cual no parece que vaya a ocurrir. La pregunta es qué recepción tendrá esta decisión por parte de los usuarios y cómo afectará dicha decisión a la industria.